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В рф обострилась проблема неплатежей: долги предприятий выросли почти на 10% - разведка

Киев • УНН

 • 4472 просмотра

Просроченная дебиторская задолженность российских предприятий достигла 112,53 млрд долларов, увеличившись на 9,9% за пять месяцев. Разведка заявляет, что реальный масштаб неплатежей значительно больше официальных данных.

В рф обострилась проблема неплатежей: долги предприятий выросли почти на 10% - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

В российской экономике за первые пять месяцев 2026 года проблема неплатежей заметно обострилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Подробности

По данным разведки, просроченная дебиторская задолженность предприятий достигла 112,53 млрд долларов США (8,99 трлн рублей), что на 9,9% больше, чем в начале года. Ее доля в общей дебиторской задолженности выросла с 6,2% до 6,7%, а количество компаний с просроченными долгами увеличилось до 18 298.

Основная причина - покупатели и заказчики дольше не оплачивают счета. Из-за этого деньги не доходят до поставщиков, те откладывают собственные платежи, и цепочка неплатежей распространяется по всей экономике. Ситуацию усугубляют высокие кредитные ставки, замедление экономического роста и переориентация государственных ресурсов на финансирование войны против Украины

- говорится в сообщении СВР.

В то же время даже в приближенном к Кремлю Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования признали, что официальная статистика не показывает полной картины.

Компании часто не признают долги просроченными, а просто меняют условия договоров или переносят сроки оплаты. Из-за этого реальный масштаб неплатежей значительно больше официальных данных

- отметили в Службе внешней разведки.

Кроме того, рост просроченной задолженности свидетельствует о том, что российский бизнес все чаще заменяет банковские кредиты задержкой платежей своим контрагентам. При высоких ставках это стало одним из немногих способов поддерживать работу предприятий.

Такая модель делает экономику более уязвимой к цепным неплатежам. В то же время дальнейшее направление государственных и кредитных ресурсов в военно-промышленный комплекс лишь усилит дефицит средств в гражданских отраслях и углубит дисбалансы российской экономики

- резюмировали в разведке.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, иностранные инвесторы начали избавляться от токсичных российских ценных бумаг.

Кроме того, российское правительство уже не может привлекать необходимые средства на рынке и заставляет государственные банки скупать облигации федерального займа.

Евгений Устименко

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Служба внешней разведки Украины
Украина