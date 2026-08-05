Фото: Служба внешней разведки Украины

В российской экономике за первые пять месяцев 2026 года проблема неплатежей заметно обострилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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По данным разведки, просроченная дебиторская задолженность предприятий достигла 112,53 млрд долларов США (8,99 трлн рублей), что на 9,9% больше, чем в начале года. Ее доля в общей дебиторской задолженности выросла с 6,2% до 6,7%, а количество компаний с просроченными долгами увеличилось до 18 298.

Основная причина - покупатели и заказчики дольше не оплачивают счета. Из-за этого деньги не доходят до поставщиков, те откладывают собственные платежи, и цепочка неплатежей распространяется по всей экономике. Ситуацию усугубляют высокие кредитные ставки, замедление экономического роста и переориентация государственных ресурсов на финансирование войны против Украины - говорится в сообщении СВР.

В то же время даже в приближенном к Кремлю Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования признали, что официальная статистика не показывает полной картины.

Компании часто не признают долги просроченными, а просто меняют условия договоров или переносят сроки оплаты. Из-за этого реальный масштаб неплатежей значительно больше официальных данных - отметили в Службе внешней разведки.

Кроме того, рост просроченной задолженности свидетельствует о том, что российский бизнес все чаще заменяет банковские кредиты задержкой платежей своим контрагентам. При высоких ставках это стало одним из немногих способов поддерживать работу предприятий.

Такая модель делает экономику более уязвимой к цепным неплатежам. В то же время дальнейшее направление государственных и кредитных ресурсов в военно-промышленный комплекс лишь усилит дефицит средств в гражданских отраслях и углубит дисбалансы российской экономики - резюмировали в разведке.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, иностранные инвесторы начали избавляться от токсичных российских ценных бумаг.

Кроме того, российское правительство уже не может привлекать необходимые средства на рынке и заставляет государственные банки скупать облигации федерального займа.