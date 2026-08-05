Трамп в ответ на просьбу Зеленского о ракетах для Patriot заявил о дефиците и потребностях США - FT

Президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу Президента Украины Владимира Зеленского о сотнях дополнительных ракет для Patriot на фоне дефицита сослался на сокращение американских запасов и необходимость их наличия на фоне войны с Ираном, сообщает Financial Times, пишет УНН.

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Как пишет издание, "дефицит ракет-перехватчиков переплелся с политической неопределенностью в Вашингтоне, где президент США Дональд Трамп поставил под сомнение планы разрешить Украине производить ракеты Patriot внутри страны и в Европе".

"Мы рассматриваем этот вопрос, — сказал Трамп в интервью Financial Times в пятницу. — Это очень необычное оружие, и... нам нужно быть немного осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы на самом деле не лицензируем оборудование".

Киев утверждал, что внутреннее производство поможет уменьшить серьезный дефицит и усилить его способность защищаться от воздушной кампании россии. Но даже если лицензия будет предоставлена, вероятно, пройдут годы, прежде чем первый перехватчик сойдет с конвейера, говорят эксперты.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил Fox News в понедельник, что "долгосрочное соглашение о производстве не будет заключено до этой зимы. Поэтому мы продолжим работать над этим".

"Во время встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе Трамп также отклонил просьбу Зеленского о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков Patriot", по словам людей, знакомых с переговорами.

"Люди сказали, что Трамп ссылался на дефицит американских запасов и сказал, что они необходимы для защиты американских активов на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в войне с Ираном", — говорится в публикации FT.

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