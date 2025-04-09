Олег Синегубов

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25010 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массированная атака рф дронами в Харькове: около 20 ударов, стало больше пострадавших

Ночью 8 апреля российская армия массированно атаковала Харьков дронами. В результате обстрелов известно о 4 пострадавших, повреждены гражданские предприятия и жилые дома в разных районах города.

Война • 9 апреля, 06:24 • 7132 просмотра

Массированные атаки дронов в Харькове: глава ОВА информирует о последствиях в разных районах

Харьков подвергся массированной атаке беспилотников, что привело к повреждениям в Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Основянском районах. Соответствующие службы ликвидируют последствия.

Война • 8 апреля, 21:27 • 4690 просмотра

россия атаковала Харьков "шахедом": есть прилет, вспыхнул пожар

Российская армия атаковала Харьков беспилотником типа "Шахед", в результате чего в Киевском районе города возник пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Война • 8 апреля, 18:17 • 10352 просмотра

В Волчанске в результате сброса взрывчатки россиянами тяжелые ранения получил мужчина

В Волчанске 64-летний мужчина получил тяжелые ранения в результате сброса взрывчатки с дрона. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.

Война • 8 апреля, 10:14 • 6838 просмотра

Застрелил военного, совершал диверсии и готовил убийство главы ОВА: в Харькове мужчина предстанет перед судом

Уроженец Евпатории, завербованный фсб, предстанет перед судом за госизмену, убийство военного и подготовку покушений на руководителей Харьковщины. Ему грозит пожизненное заключение.

Общество • 8 апреля, 09:36 • 8866 просмотра

россия ударила баллистикой и КАБами по Харьковской области: есть погибшие и раненые

В результате российских обстрелов Харьковской области ракетами, КАБами и дронами погиб человек, 8 ранены. В Высоком ракета попала в здание, в Токаревке погиб мужчина.

Общество • 8 апреля, 07:30 • 7790 просмотра

Оккупанты обстреляли Харьковщину: информация уточняется

Около 23 часов вражеские войска обстреляли населенный пункт Бабаи. Сейчас информации о пострадавших нет, специалисты работают на месте обстрела.

Война • 7 апреля, 21:00 • 4752 просмотра

В Харькове произошел взрыв

В Харькове прогремел взрыв. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об этом.

Война • 7 апреля, 20:11 • 15706 просмотра

Враг ударил КАБом по Харьковской области: один человек погиб, есть пострадавшие

Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Харьковщину, в результате чего погиб человек, также есть раненые. Удар пришелся по селу Токаревка Вторая.

Война • 7 апреля, 04:46 • 5645 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

Российская авиация нанесла четыре удара КАБами по Золочевской громаде на Харьковщине. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки, пострадала 67-летняя женщина.

Война • 6 апреля, 17:18 • 17073 просмотра

В Купянске вражеский КАБ попал в многоэтажку: есть раненые

В результате попадания КАБа в 9-этажный дом в Купянске два человека получили ранения. Произошел пожар на площади 100 м.кв., повреждены балконы и квартиры.

Война • 6 апреля, 04:52 • 8583 просмотра

Удар по Харькову: количество жертв атаки дронов возросло, под завалами находятся люди

В результате российской атаки дронами по Харькову погибли два человека, трое могут быть под завалами. Загорелась крыша многоэтажки на площади 500 м. кв, автомобили и квартиры.

Война • 3 апреля, 21:37 • 8222 просмотра

Удар дронов по Харькову: один человек погиб, количество раненых растет

В результате российской атаки дронами по Харькову погиб один человек, количество раненых возросло до 29. Четверо пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Война • 3 апреля, 20:50 • 7006 просмотра

Удар дронов по Харькову: в результате попадания в многоэтажку ранены по меньшей мере 12 человек

В результате атаки российских беспилотников на Харьков 3 апреля известно о 12 раненых. Вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе.

Война • 3 апреля, 20:23 • 5921 просмотра

В Харькове вспыхнул пожар после террористической атаки дронов

Ночью в Киевском районе Харькова прогремели взрывы из-за атаки беспилотников. На местах попаданий возникли возгорания, спасатели ликвидируют последствия.

Война • 2 апреля, 20:28 • 14659 просмотра

Оккупанты нанесли 14 ударов по Харькову - мэр

За последние 40 минут враг нанес 14 ударов по городу Харькову. Глава Харьковской ОВА призвал не снимать работу ПВО.

Война • 2 апреля, 19:37 • 11359 просмотра

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 4

В Киевском районе Харькова вражеский БпЛА попал в жилой дом. На данный момент известно о четырех пострадавших, среди которых ребенок.

Война • 2 апреля, 14:01 • 21762 просмотра

В Харьковской области у мужчины в руках сдетонировало взрывное устройство

В городе Изюм 50-летний мужчина нашел неизвестный предмет и начал его разбирать. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму и потерял правую кисть.

Общество • 2 апреля, 07:31 • 10031 просмотра

Атака дронов на Харьков: количество раненых возросло до восьми

Ночью 2 апреля Харьков был атакован дронами. По уточненной информации, по городу было нанесено 15 ударов, в результате чего пострадали восемь человек, среди которых есть дети.

Война • 1 апреля, 23:29 • 91214 просмотра

Ночная атака на Харьков: количество раненых возросло до 3, среди них 9-месячный младенец

В результате удара дронов по Харькову трое мирных жителей получили ранения. Один из дронов попал в жилой дом, вызвав пожар и разрушения.

Война • 1 апреля, 22:27 • 14384 просмотра

В Харькове прогремели взрывы: что известно

В Харькове произошли взрывы, об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ранее Воздушные Силы предупреждали о вражеских угрозах.

Общество • 1 апреля, 21:25 • 12780 просмотра

Враг ударил КАБом по Купянску: пострадала женщина, разрушены жилые дома

30 марта россияне сбросили управляемую авиабомбу на Купянск, Харьковская область. Повреждено много зданий, есть пострадавшая, под завалами могут быть люди.

Война • 30 марта, 16:17 • 56562 просмотра

Купянск под обстрелами: ранены женщина и мужчина, поврежден дом

россия снова атаковала Купянск, ранены двое гражданских. В результате вражеских ударов загорелся дом и хозяйственная постройка, также поврежден жилой дом.

Война • 29 марта, 22:10 • 14217 просмотра

Обстрел Харькова: 2 погибших и 27 пострадавших, в их числе дети

В результате российского удара по Харькову погибли два человека, 27 получили ранения, среди которых пятеро детей в возрасте от 5 до 17 лет. Трое детей госпитализированы.

Война • 29 марта, 21:47 • 40630 просмотра

россия ударила шахедами по военному госпиталю в Харькове: есть раненые военные и возросло количество жертв

29 марта армия рф ударила по военному госпиталю в Харькове. Есть раненые военные, общее количество пострадавших возросло до 19, повреждены здания и авто.

Война • 29 марта, 21:14 • 16204 просмотра

Вражеский удар по Харькову: есть погибший и 10 пострадавших, в том числе дети

российские войска атаковали Харьков ударными БпЛА, в результате чего есть погибший и 10 пострадавших, среди которых 16-летние подростки. Повреждены торговый центр, жилые дома и медицинское учреждение.

Война • 29 марта, 20:08 • 28277 просмотра

Армия рф нанесла ряд ударов по Харькову, есть пострадавшие - ОВА

Вражеские БПЛА типа "Шахед" атаковали Шевченковский район Харькова. В результате ударов есть двое пострадавших, на месте работают службы.

Война • 29 марта, 19:21 • 31182 просмотра

В Харькове прогремели взрывы: город атакуют вражеские "шахеды"

Харьков под атакой вражеских "шахедов", о чем сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Война • 29 марта, 18:53 • 35190 просмотра

Российские захватчики нанесли очередной удар по Купянску - есть разрушения

Российские войска снова обстреляли Купянск, повредив частный дом, гараж и хозяйственные постройки. Также под ударом оказались Золочев, Светличное и Боровая, есть пострадавшие.

Общество • 28 марта, 17:28 • 36907 просмотра

Оккупанты обстреляли Купянск: есть пострадавшие и разрушения

28 марта россияне атаковали Купянск в Харьковской области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, три человека получили ранения в результате обстрелов.

Война • 28 марта, 09:49 • 35644 просмотра