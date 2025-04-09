Ночью 8 апреля российская армия массированно атаковала Харьков дронами. В результате обстрелов известно о 4 пострадавших, повреждены гражданские предприятия и жилые дома в разных районах города.
Харьков подвергся массированной атаке беспилотников, что привело к повреждениям в Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Основянском районах. Соответствующие службы ликвидируют последствия.
Российская армия атаковала Харьков беспилотником типа "Шахед", в результате чего в Киевском районе города возник пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В Волчанске 64-летний мужчина получил тяжелые ранения в результате сброса взрывчатки с дрона. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.
Уроженец Евпатории, завербованный фсб, предстанет перед судом за госизмену, убийство военного и подготовку покушений на руководителей Харьковщины. Ему грозит пожизненное заключение.
В результате российских обстрелов Харьковской области ракетами, КАБами и дронами погиб человек, 8 ранены. В Высоком ракета попала в здание, в Токаревке погиб мужчина.
Около 23 часов вражеские войска обстреляли населенный пункт Бабаи. Сейчас информации о пострадавших нет, специалисты работают на месте обстрела.
В Харькове прогремел взрыв. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об этом.
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Харьковщину, в результате чего погиб человек, также есть раненые. Удар пришелся по селу Токаревка Вторая.
Российская авиация нанесла четыре удара КАБами по Золочевской громаде на Харьковщине. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки, пострадала 67-летняя женщина.
В результате попадания КАБа в 9-этажный дом в Купянске два человека получили ранения. Произошел пожар на площади 100 м.кв., повреждены балконы и квартиры.
В результате российской атаки дронами по Харькову погибли два человека, трое могут быть под завалами. Загорелась крыша многоэтажки на площади 500 м. кв, автомобили и квартиры.
В результате российской атаки дронами по Харькову погиб один человек, количество раненых возросло до 29. Четверо пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.
В результате атаки российских беспилотников на Харьков 3 апреля известно о 12 раненых. Вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе.
Ночью в Киевском районе Харькова прогремели взрывы из-за атаки беспилотников. На местах попаданий возникли возгорания, спасатели ликвидируют последствия.
За последние 40 минут враг нанес 14 ударов по городу Харькову. Глава Харьковской ОВА призвал не снимать работу ПВО.
В Киевском районе Харькова вражеский БпЛА попал в жилой дом. На данный момент известно о четырех пострадавших, среди которых ребенок.
В городе Изюм 50-летний мужчина нашел неизвестный предмет и начал его разбирать. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму и потерял правую кисть.
Ночью 2 апреля Харьков был атакован дронами. По уточненной информации, по городу было нанесено 15 ударов, в результате чего пострадали восемь человек, среди которых есть дети.
В результате удара дронов по Харькову трое мирных жителей получили ранения. Один из дронов попал в жилой дом, вызвав пожар и разрушения.
В Харькове произошли взрывы, об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ранее Воздушные Силы предупреждали о вражеских угрозах.
30 марта россияне сбросили управляемую авиабомбу на Купянск, Харьковская область. Повреждено много зданий, есть пострадавшая, под завалами могут быть люди.
россия снова атаковала Купянск, ранены двое гражданских. В результате вражеских ударов загорелся дом и хозяйственная постройка, также поврежден жилой дом.
В результате российского удара по Харькову погибли два человека, 27 получили ранения, среди которых пятеро детей в возрасте от 5 до 17 лет. Трое детей госпитализированы.
29 марта армия рф ударила по военному госпиталю в Харькове. Есть раненые военные, общее количество пострадавших возросло до 19, повреждены здания и авто.
российские войска атаковали Харьков ударными БпЛА, в результате чего есть погибший и 10 пострадавших, среди которых 16-летние подростки. Повреждены торговый центр, жилые дома и медицинское учреждение.
Вражеские БПЛА типа "Шахед" атаковали Шевченковский район Харькова. В результате ударов есть двое пострадавших, на месте работают службы.
Харьков под атакой вражеских "шахедов", о чем сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Российские войска снова обстреляли Купянск, повредив частный дом, гараж и хозяйственные постройки. Также под ударом оказались Золочев, Светличное и Боровая, есть пострадавшие.
28 марта россияне атаковали Купянск в Харьковской области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, три человека получили ранения в результате обстрелов.