Россия ударила реактивным дроном по Харькову: есть погибший
Киев • УНН
В Новобаварском районе Харькова в результате атаки погиб один человек, ещё четверо пострадали. Вспыхнуло одноэтажное здание.
Враг в ночь на воскресенье, 25 октября, атаковал Харьков реактивным дроном. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
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По его словам, «прилёт» произошёл в Новобаварском районе города.
Один человек погиб, ещё четверо пострадали
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара по Новобаварскому району загорелось одноэтажное здание.
Напомним
Вечером 24 октября российские войска атаковали торговый центр в Основянском районе Харькова.
Дрон попал в крышу 16-этажного дома в Харькове, двое пострадавших19.10.26, 00:01 • 14112 просмотров