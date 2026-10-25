Россия ударила реактивным дроном по Харькову: есть погибший

Враг в ночь на воскресенье, 25 октября, атаковал Харьков реактивным дроном. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

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По его словам, «прилёт» произошёл в Новобаварском районе города.

Один человек погиб, ещё четверо пострадали — констатировал Терехов.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара по Новобаварскому району загорелось одноэтажное здание.

Напомним

Вечером 24 октября российские войска атаковали торговый центр в Основянском районе Харькова.

Дрон попал в крышу 16-этажного дома в Харькове, двое пострадавших