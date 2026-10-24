російські війська вдарили по торговельному центру в Харкові

Ввечері 24 жовтня російські загарбники здійснили атаку на торговий центр у Харкові. Про це заявив мер міста Ігор Терехов пише УНН.

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За словами Терехова, приліт стався в Основʼянському районі.

"Ворог атакував торгівельний центр в Основʼянському районі", - написав Терехов.

Він також додав, що наслідки російської атаки наразі уточнюються.

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