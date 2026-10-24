російські війська вдарили по торговельному центру в Харкові
Київ • УНН
Увечері 24 жовтня російські війська атакували торговельний центр в Основ’янському районі Харкова. Наслідки уточнюються.
Ввечері 24 жовтня російські загарбники здійснили атаку на торговий центр у Харкові. Про це заявив мер міста Ігор Терехов пише УНН.
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За словами Терехова, приліт стався в Основʼянському районі.
"Ворог атакував торгівельний центр в Основʼянському районі", - написав Терехов.
Він також додав, що наслідки російської атаки наразі уточнюються.
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