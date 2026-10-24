российские войска нанесли удар по торговому центру в Харькове

Вечером 24 октября российские захватчики атаковали торговый центр в Харькове. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

По словам Терехова, прилёт произошёл в Основянском районе.

"Враг атаковал торговый центр в Основянском районе", — написал Терехов.

Он также добавил, что последствия российской атаки в настоящее время уточняются.

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