российские войска нанесли удар по торговому центру в Харькове
Киев • УНН
Вечером 24 октября российские войска атаковали торговый центр в Основянском районе Харькова. Последствия уточняются.
Вечером 24 октября российские захватчики атаковали торговый центр в Харькове. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
Детали
По словам Терехова, прилёт произошёл в Основянском районе.
"Враг атаковал торговый центр в Основянском районе", — написал Терехов.
Он также добавил, что последствия российской атаки в настоящее время уточняются.
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