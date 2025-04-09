Александр Вучич

Президент Сербии Александар Вучич объявил, что до 18 апреля будет сформировано новое правительство во главе с эндокринологом Джуро Мацутом. Ожидается, что Мацут будет занимать должность до 2027 года.
В ЕС согласованы изменения в правила выдачи водительских прав, усилены наказания за серьезные нарушения, которые будут действовать во всех странах ЕС. Также вводятся цифровые права и снижен возраст для водителей автобусов.
Еврокомиссия призвала Сербию провести реформы, включая свободу СМИ и борьбу с коррупцией, на фоне массовых протестов. Вучич заявил о приверженности пути в ЕС.
Парламент Сербии отправил в отставку правительство Вучевича после студенческих протестов, вызванных обвалом крыши на вокзале в Нови-Саде. Начинается 30-дневный период для формирования нового правительства.
Действия Трампа в отношении USAID поощрили Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на неправительственные организации и медиа в своих странах. Правительства Венгрии, Сербии и Словакии активизировали усилия.
В Сербии протесты достигли пика. Правозащитники заявили об использовании "звуковых пушек" против демонстрантов, но правительство отрицает эти обвинения, несмотря на растущее давление.
Тысячи протестующих собрались в центре Белграда. Они требуют обнародования документов и наказания виновных в коррупции, приведшей к трагедии в Нови-Саде.
Сотни демонстрантов заблокировали здание государственного телеканала RTS в Белграде после того, как ведущий назвал митингующих "толпой". Протесты распространились на телестанции в Воеводине и Крагуевце.
Сербия проголосовала за европейскую резолюцию по Украине на Генассамблее ООН, но президент Вучич назвал это ошибкой. Он объяснил такое решение собственной усталостью и извинился перед гражданами.
Тысячи студентов собрались в Крагуеваце на 15-часовой протест из-за гибели людей на вокзале в Новом Саде. Требуют расследования трагедии и наказания виновных в коррупционном скандале.
Автомобиль из кортежа президента Сербии Вучича потерял колесо во время движения, что зафиксировала камера видеорегистратора. Охрана быстро отреагировала, пострадавших нет, причины инцидента расследуются.
Независимая экспертная группа из Белграда обнаружила «оглушительную коррупцию» при расследовании обвала навеса вокзала в Нови Сад. Трагедия, унесшая жизни 15 человек, вызвала массовые протесты в Сербии.
Президент Вучич заявил о возможности проведения внеочередных парламентских выборов после отставки премьера Вучевича. Решение будет принято в ближайшее время на фоне массовых протестов из-за трагедии в Новом Саде.
Президент Сербии Вучич заявил об отказе вводить санкции против России и ее союзников, пока он у власти. Он планирует переговоры с Путиным по поводу американских санкций в нефтяной отрасли.
В Белграде десятки тысяч людей вышли на протест из-за нерасследованной трагедии на вокзале в Нови-Саде. Студенты обвиняют власти в коррупции и требуют обнародования документов по строительству обвалившейся крыши.
Президент Сербии Вучич сообщил, что Азербайджан не будет прекращать поставки газа в страну, несмотря на форс-мажорные обстоятельства. Ранее сообщалось о потере ежедневных поставок 1,7 млн кубометров газа.
Сербия потеряла ежедневные поставки 1,7 млн кубометров газа из Азербайджана из-за форс-мажорных обстоятельств. Президент Вучич сообщил, что сроки возобновления поставок пока неизвестны.
Президенты Украины и Сербии провели телефонный разговор по развитию двусторонних отношений и координации усилий на пути в ЕС. Сербия оказывает финансовую и гуманитарную поддержку Украине, но воздерживается от санкций против рф.
Центральная избирательная комиссия Косово отказала партии «Сербский список» в участии в парламентских выборах. Причиной стала националистическая позиция партии и ее тесные связи с Сербией.
Президент Украины провел встречи с новоназначенными послами Китая, Саудовской Аравии и Сербии. Обсуждались вопросы торговли, энергетической поддержки и военной помощи.
В Белграде состоялся 29-тысячный митинг в поддержку студентов, которые блокируют университет из-за гибели 15 человек в Новом Саде. Протестующие требуют наказания виновных и создания переходного правительства.
Президент Сербии сообщил о запланированной поездке премьера Словакии в Москву из-за газового вопроса. Словакия ищет решение после заявления Украины о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года.
Президент Сербии сообщил о предстоящих санкциях США против компании NIS из-за российской собственности. Сербия рассматривает возможность уменьшения доли "Газпрома" в компании ниже 50%.
Президент Сербии Вуйчич заявил о срочном обустройстве бомбоубежищ на случай ядерной войны. По его словам, текущая ситуация в мире выходит из-под контроля и может привести к более масштабному конфликту.
Президент Украины прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Венгрии, где его встретил Виктор Орбан. На мероприятие приглашены 47 глав государств и правительств для обсуждения важных международных вопросов.
Президент Сербии Вучич позвонил путину, чтобы отказаться от участия в саммите БРИКС. Во время разговора он поднял тему прекращения огня, но путин не проявил заинтересованности.
По меньшей мере 19 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Боснии и Герцеговине. Сербия, Хорватия и ЕС готовы оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Компания AMG Lithium открыла завод по производству гидроксида лития для батарей электромобилей. Предприятие будет производить 20 000 тонн в год, что достаточно для полумиллиона электрокаров.
Десятки тысяч сербов протестуют против добычи лития. Власти обвиняют протестующих в заговоре с целью свержения президента Вучича, сравнивая акции с событиями на Майдане в Киеве.
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует неожиданный визит в Белград в пятницу, чтобы принять участие в подписании соглашения о сотрудничестве между ЕС и Сербией по импорту лития, необходимых для цифрового и зеленого перехода ЕС.