Александр Вучич

Шольц собирается в Сербию на редкую встречу с "изолированным" Вучичем для финализации литиевой сделки - Politico

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует неожиданный визит в Белград в пятницу, чтобы принять участие в подписании соглашения о сотрудничестве между ЕС и Сербией по импорту лития, необходимых для цифрового и зеленого перехода ЕС.