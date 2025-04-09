Александр Вучич

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26505 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Протесты в Сербии: против демонстрантов применили "звуковые пушки" - правительство отрицает

В Сербии протесты достигли пика. Правозащитники заявили об использовании "звуковых пушек" против демонстрантов, но правительство отрицает эти обвинения, несмотря на растущее давление.

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В Белграде масштабные протесты: студенты требуют справедливости после трагедии на вокзале в Нови-Саде

Тысячи протестующих собрались в центре Белграда. Они требуют обнародования документов и наказания виновных в коррупции, приведшей к трагедии в Нови-Саде.

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В Сербии протестующие заблокировали национальное радио и телевидение

Сотни демонстрантов заблокировали здание государственного телеканала RTS в Белграде после того, как ведущий назвал митингующих "толпой". Протесты распространились на телестанции в Воеводине и Крагуевце.

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В Сербии студенты вышли на новый масштабный протест из-за трагедии на железнодорожном вокзале

Тысячи студентов собрались в Крагуеваце на 15-часовой протест из-за гибели людей на вокзале в Новом Саде. Требуют расследования трагедии и наказания виновных в коррупционном скандале.

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В кортеже президента Сербии отпало колесо во время движения: видео инцидента

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Президент Сербии рассматривает возможность проведения внеочередных выборов в апреле

Президент Вучич заявил о возможности проведения внеочередных парламентских выборов после отставки премьера Вучевича. Решение будет принято в ближайшее время на фоне массовых протестов из-за трагедии в Новом Саде.

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Президент Сербии заявил, что не будет вводить санкций против России - СМИ

Президент Сербии Вучич заявил об отказе вводить санкции против России и ее союзников, пока он у власти. Он планирует переговоры с Путиным по поводу американских санкций в нефтяной отрасли.

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Протест в Сербии: студенты требуют привлечь к ответственности виновных в трагедии на вокзале

В Белграде десятки тысяч людей вышли на протест из-за нерасследованной трагедии на вокзале в Нови-Саде. Студенты обвиняют власти в коррупции и требуют обнародования документов по строительству обвалившейся крыши.

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Президент Сербии Вучич сообщил, что Азербайджан не будет прекращать поставки газа в страну, несмотря на форс-мажорные обстоятельства. Ранее сообщалось о потере ежедневных поставок 1,7 млн кубометров газа.

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Скоординировали усилия на общем пути в ЕС: Зеленский поговорил с Вучичем

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Избирательная комиссия Косово сняла с выборов партию этнических сербов

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Рассчитываем на сильный голос Пекина: Зеленский принял нового посла Китая и рассказал об участии КНДР в войне против Украины

Президент Украины провел встречи с новоназначенными послами Китая, Саудовской Аравии и Сербии. Обсуждались вопросы торговли, энергетической поддержки и военной помощи.

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В столице Сербии прошел массовый антиправительственный митинг

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Вучич рассказал о телефонном разговоре с путиным о "прекращении огня"

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