16:00
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмы
11 октября, 14:06
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10
Дроны СБУ поразили НПЗ "Башнефть", который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимости
10 октября, 14:10
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Вучич разочарован путиным: диктатор согласился лишь на краткосрочное газовое соглашение - Bloomberg

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Президент Сербии Александр Вучич выразил разочарование решением России предложить газовое соглашение лишь до конца года, хотя Сербия стремилась к трехлетнему контракту. Вучич отверг предположения о национализации NIS, контролируемой российской «Газпром нефтью», чтобы обойти санкции США.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что «очень разочарован» решением России предложить газовое соглашение, которое будет действовать только до конца года, после месяцев переговоров о долгосрочном соглашении. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что Вучич стремился заключить трехлетний контракт с «Газпромом» после двух встреч в этом году с российским диктатором Владимиром Путиным. Он предположил, что задержка связана с санкциями США в отношении нефтеперерабатывающего завода Naftna Industrija Srbije (NIS), которые вступили в силу в начале этого месяца после истечения срока действия нескольких временных исключений.

Мы месяцами умоляли американцев, и нам удалось обеспечить восемь месяцев; в отличие от некоторых других, мы не воры

– сказал Вучич.

По его словам, у Сербии достаточно резервов на следующие три месяца, и он отверг предположения, что Белград может национализировать NIS, которая контролируется российской «Газпром нефтью», чтобы обойти санкции.

Американцы сказали мне: «Господин президент, подпишите это, санкций не будет, просто скажите нам, что вам нужно время, чтобы национализировать свою нефтяную промышленность. Я сказал им: «Это для меня неприемлемо. Наша страна не коммунистическая или фашистская, и мы не любим захватывать чужой капитал и чужую собственность»

- отметил сербский лидер.

Издание добавляет, что любой дефицит газа этой зимой может усилить давление на Вучича, «который борется с внутренними неурядицами».

Напомним

Сербия планировала подписать трехлетнее соглашение с Россией об импорте 2,5 миллиарда кубометров природного газа ежегодно. Страна уже получает газ из Азербайджана и России, а также имеет значительные запасы в своем газохранилище.

США на неделю отложили введение санкций против сербской нефтяной компании NIS, принадлежащей России и управляющей единственным нефтеперерабатывающим заводом Сербии.

Сербия помогла РФ: 5,8 млн долларов для "пострадавших" в Курской области10.10.25, 00:04

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Владимир Путин
Газпром
Александр Вучич
Сербия
Соединённые Штаты