ukenru
09:37 • 78 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 882 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 2674 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 5568 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 35886 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 54553 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 30443 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 44497 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 48284 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 24064 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили морской порт темрюк и оренбургский газоперерабатывающий завод. Это привело к пожарам и приостановке технологического процесса на предприятии.

СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Подробности

Первым под атакой оказался морской порт темрюк в краснодарском крае. Там горят два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара - около 2 тысяч квадратных метров. К тушению привлечено 70 человек и 18 единиц техники.

Впоследствии рождественское "поздравление" от СБУ досталось и оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Это крупнейший в мире газохимический комплекс, который перерабатывает 37,5 млрд м³ газа в год.

В результате прилета беспилотников произошло возгорание газа в трубопроводе эстакады установки 3У-70, которая очищает сырой газ от сероводорода и диоксида углерода. Технологический процесс на предприятии был приостановлен. Сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру, зафиксировал пожары на заводе.

СБУ продолжает системные удары по объектам нефтегазового сектора рф. Каждый из них бьет по российскому бюджету, уменьшает валютные поступления, усложняет логистику и поставки топлива для армии. СБУ и в дальнейшем будет проводить спецоперации для создания дополнительного давления на экономику рф

- сообщил информированный источник в Службе безопасности Украины.

Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве24.12.2025, 13:12

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Служба безопасности Украины