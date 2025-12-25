СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Первым под атакой оказался морской порт темрюк в краснодарском крае. Там горят два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара - около 2 тысяч квадратных метров. К тушению привлечено 70 человек и 18 единиц техники.

Впоследствии рождественское "поздравление" от СБУ досталось и оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Это крупнейший в мире газохимический комплекс, который перерабатывает 37,5 млрд м³ газа в год.

В результате прилета беспилотников произошло возгорание газа в трубопроводе эстакады установки 3У-70, которая очищает сырой газ от сероводорода и диоксида углерода. Технологический процесс на предприятии был приостановлен. Сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру, зафиксировал пожары на заводе.

СБУ продолжает системные удары по объектам нефтегазового сектора рф. Каждый из них бьет по российскому бюджету, уменьшает валютные поступления, усложняет логистику и поставки топлива для армии. СБУ и в дальнейшем будет проводить спецоперации для создания дополнительного давления на экономику рф