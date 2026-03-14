Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
Киев • УНН
Премьер Израиля направил запрос Украине для обсуждения опыта перехвата БПЛА. Посол Корнийчук подтвердил подготовку переговоров в ближайшее время.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Украину запрос о проведении переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов. Об этом сообщает Ynet, передает УНН.
По данным СМИ, запрос Израиля поступил на фоне большого опыта Украины в перехвате иранских беспилотников и с целью поддержки израильско-украинского сотрудничества по этому вопросу.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил факт направления такого запроса, отметив, что из-за ограничений в расписании переговоры еще не состоялись, и выразил надежду, что они состоятся в начале этой недели.
