Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции Украины

"Россиянам не нравятся наши дроны и ракеты" - подчеркнул в своем открытом письме к российскому диктатору владимиру путину Президент Украины Владимир Зеленский. И это очевидно, ведь удары украинских беспилотников продвигаются все дальше вглубь россии, становятся все более болезненными, нанося значительный ущерб. УНН собрал для вас самые яркие удары, нанесенные нашими бойцами по вражеской территории, начиная с 1 мая.

Май начался горячо – в Силах беспилотных систем сообщили, что украинские дроны посетили российский Туапсе.

Это была не первая атака по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу.

Системное поражение объектов нефтеперерабатывающей отрасли рф является составляющей стратегии снижения способностей противника к ведению войны против Украины - сказано в сообщении СБС ВСУ.

В ночь на 3 мая российские власти заявили о массированной атаке беспилотников в Ленинградской области. Под ударом оказался порт Приморск - крупнейший нефтеналивной порт рф на Балтийском море.

А уже в ночь с 4 на 5 мая ракета "Фламинго" производства Fire Point нанесла удар по "ВНИИР-Прогресс", производящему навигационные модули "Комета" для дронов и ракет. Завод расположен в 1150 километрах от границы с Украиной.

В ту же ночь под атакой оказался НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в городе кириши, что примерно в 870 км от украинской границы. Предыдущий апрельский удар по НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" вызвал крупный пожар и приостановку всех производственных операций. Завод перерабатывал 17,5 млн тонн нефти в год — 6,6% общероссийской переработки.

5 мая гостей "приветствовал" четвертый по величине НПЗ в рф "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в кстово, что в 830 км от границы. Удары по этому предприятию не прекратились - в течение мая их было как минимум 3 волны.

7–8 мая был поражен Пермский НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в 1500 км от границы. Пермский НПЗ полностью прекратил переработку нефти после атаки и пожара — остановлены три основные установки первичной переработки.

8 мая под удар попали Ярославский НПЗ и НПС "Ярославль-3", в 680 км от границы. На предприятии возник пожар.

13 мая загорелся газоперерабатывающий завод "Астраханский" в астрахани, что в 820 км от границы. Позже СМИ подтвердили остановку производства.

15 мая – Рязанский НПЗ также вынужден был приостановить работу после атаки украинских дронов.

21 мая была повреждена установка АВТ-6, обеспечивающая более 70% мощностей Сызранского НПЗ.

23 мая украинские дроны атаковали химический "Метафракс Кемикалс" в губахе Пермского края.

23 мая объектами ударов стали нефтяной терминал "Шесхарис" и нефтебаза "Грушовая" в новороссийске, в 420 км от границы. Это был уже третий удар по этому району.

Рекордная дистанция 1700 км и поражение НПЗ - в Минобороны подвели итоги deep strike в мае

29 мая – Волгоградский НПЗ "Лукойл", в 480 км от границы. После удара украинского беспилотника 29 мая НПЗ "Лукойла" в Волгограде остановил переработку нефти.

30–31 мая - Саратовский НПЗ и ЛВДС "Лазарево" в саратове, в 630 километрах от границы.

И это лишь часть поражений. По оценкам аналитиков, в основном во время ударов вглубь рф Украина использует дроны FP-1 производства Fire Point.

Наиболее показательными стали удары по Москве и Ленинградской области.

Удары по москве и области были нанесены в ночь на 17 мая. По данным Генерального штаба ВСУ, в атаке были задействованы три типа ударных беспилотников:

FP-1 Firepoint

RS-1 Bars

Bars-SM Gladiator.

Дронам удалось продавить ПВО самого защищенного региона рф.

Но удар по Ленинградской области стал, пожалуй, еще более символичным.

ВСУ атаковали дронами базу Кронштадт и нефтяной терминал в Санкт-Петербурге в день открытия петербургского международного экономического форума, на котором собралась вся российская политическая элита, включая диктатора владимира путина. Удары по целям осуществили дроны FP-1.

В Институте изучения войны отметили, что с марта текущего года украинские силы значительно нарастили частоту, дальность и интенсивность ударов по нефтяной инфраструктуре в глубоком тылу россии. Это наносит колоссальный ущерб нефтяной отрасли рф.

Благодаря таким сокрушительным ударам Украина получает шанс говорить с россией с позиции силы. Сейчас, по данным Генштаба ВСУ, военные смогли поразить цель на расстоянии 1700 километров вглубь территории врага. Но, вполне вероятно, что уже скоро мы узнаем о поражениях на еще больших расстояниях, или же увидим еще более масштабную атаку на москву.