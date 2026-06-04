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Рекордная дистанция 1700 км и поражение НПЗ - в Минобороны подвели итоги deep strike в мае

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

В мае поражено 18 нефтеобъектов и 15 морских целей в рф. Максимальная дистанция ударов достигла рекордных 1700 километров.

Рекордная дистанция 1700 км и поражение НПЗ - в Минобороны подвели итоги deep strike в мае

География украинских deep strike в мае охватила более 10 российских регионов, дальнобойные санкции добрались до Московской области, а НПЗ продолжили пылать, подвели итоги за месяц в Минобороны, пишет УНН.

В течение мая 2026 года география украинских deep strike ударов охватила более десяти регионов российской федерации, включая Московскую, Владимирскую, Кировскую и Самарскую области. Максимальная дистанция поражения достигла 1 700 километров от государственной границы

- сообщили в Минобороны.

В Минобороны указали: "Как подчеркивает Президент Украины, ответы на затягивание россией войны и ее атаки на украинские города и громады вполне оправданы. И наше государство четко заявляет россиянам: агрессор должен прекратить войну".

Как отметили в украинском оборонном ведомстве, дальнобойные удары по россии были направлены, в частности, на то, чтобы лишить противника экономической возможности продолжать агрессию. Также deep strike открывают путь для Украины для завершения войны в сильной позиции, добавили в МОУ.

Министерство обороны Украины назвало результаты дальнобойных ударов Украины в мае. По данным МОУ, поражено:

  • 18 объектов нефтепереработки и топливной логистики;
    • 4 объекта ВПК и химической промышленности;
      • 15 морских целей (корабли, катера, танкеры, портовая инфраструктура);
        • 10 объектов авиации, ПВО и разведки.

          Нефтепереработка

          В прошлом месяце подразделения Сил обороны остановили или существенно ограничили работу нефтеперерабатывающих заводов рф, суммарная проектная мощность которых превышает 110 миллионов тонн нефти в год, указали в Минобороны и перечислили:

          • Туапсинский НПЗ, Туапсе (Краснодарский край), ~ 430 км;
            • Пермский НПЗ и ЛПДС «Пермь», Пермь (Пермский край), ~ 1500 км;
              • НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» и нефтеперекачивающая станция «Кириши», Кириши (Ленинградская область), ~ 870 км;
                • Ярославский НПЗ и НПС «Ярославль–3», Ярославль и поселок Семибратово (Ярославская область), ~ 680 км;
                  • газоперерабатывающий завод «Астраханский», Астрахань (Астраханская область), ~ 820 км;
                    • Рязанский НПЗ, Рязань (Рязанская область), ~ 480 км;
                      • НПЗ «Лукойл–Нижегороднефтеоргсинтез», Кстово (Нижегородская область), ~830 км;
                        • Сызранский НПЗ, Сызрань (Самарская область), ~ 850 км;
                          • нефтяной терминал «Шесхарис» и перевалочная нефтебаза «Грушовая», Новороссийск (Краснодарский край), ~ 420 км;
                            • нефтяной терминал «Таманьнефтегаз», Волна (Краснодарский край), ~ 340 км;
                              • линейная производственно–диспетчерская станция «Второво» (Владимирская область), ~ 620 км;
                                • насосная станция «Солнечногорская» (Московская область), ~ 560 км;
                                  • Волгоградский НПЗ, Волгоград (Волгоградская область), ~ 480 км;
                                    • региональные нефтебазы и терминалы: от Унечи до Армавира, ~ 50–500 км;
                                      • Саратовский НПЗ и ЛПДС «Лазарево» (Саратов и Кировская область), ~ 630 км / 1050 км.

                                        В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видео30.05.26, 17:32 • 62800 просмотров

                                        ВПК и химиндустрия

                                        "За месяц Силы обороны поразили 4 объекта ВПК и химиндустрии рф", - сообщили в МОУ и перечислили:

                                        • Завод «ВНИИР–Прогресс», Чебоксары (Республика Чувашия), ~ 1150 км;
                                          • предприятие «Ангстрем», Зеленоград (Московская область), ~ 520 км;
                                            • завод «Метафракс Кемикалс», Губаха (Пермский край), ~ 1700 км;
                                              • Брянский химический завод, Сельцо (Брянская область), ~ 120 км.

                                                Военно–морские силы и объекты флота

                                                "Всего поражено 15 объектов, включая боевые корабли, катера, вспомогательные суда и элементы портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении и перечисляется:

                                                • военные корабли и инфраструктура порта Приморск, (Ленинградская область), ~1050 км;
                                                  • военные корабли в пункте базирования «Каспийск», (Республика Дагестан), ~ 1050 км;
                                                    • корабельный состав в военно–морской базе Новороссийск, (Краснодарский край), ~ 420 км;
                                                      • танкеры российского «теневого флота», акватории Черного и Азовского морей, ~150–420 км.

                                                        Военная авиация, средства ПВО и РЭБ

                                                        "Всего поражено 10 объектов, включая самолеты, вертолет, ракетный комплекс и специализированные разведывательные системы", - отметили в Минобороны и расписали по пунктам:

                                                        • военный аэродром «Ейск», город Ейск (Краснодарский край), ~ 150 км;
                                                          • 16-й центр фсб, Темрюк (Краснодарский край), ~ до 290 км;
                                                            • комплексы автоматизации разведки ВВС рф, города Воронеж, Таганрог и временно оккупированный Севастополь (Воронежская область, Ростовская область, Крым), ~ 150–250 км;
                                                              • авиатехника и ОТРК «Искандер–М», район города Таганрог (Ростовская область), ~ 150 км.

                                                                Дополнение

                                                                По данным Минобороны, в апреле украинские deep strike поразили 14 НПЗ и терминалов, 2 завода, а также суда и авиацию рф.  

                                                                Юлия Шрамко

                                                                Война в УкраинеЭкономика
                                                                Взрывы
                                                                Пожары
                                                                Санкции
                                                                Война в Украине
                                                                Государственная граница Украины
                                                                Министерство обороны Украины
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