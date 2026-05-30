В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видео
Киев • УНН
Дроны FP-1 и FP-2 поразили нефтебазы, танкер, Искандер и два самолета Ту-142. За ночь под координацией СБС поражено 23 объекта в глубине россии.
Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео работы дронов FP-1 и FP-2 по военным целям и топливно-энергетическим объектам в рф в ночь на 30 мая. Среди пораженных целей он назвал нефтяной танкер теневого флота, нефтебазы, комплекс "Искандер" и самолеты Ту-142, пишет УНН.
Детали
Великолепная работа Сил беспилотных систем. Этой ночью дронами FP-1 и FP-2 были поражены: нефтяной танкер теневого флота, нефтебаза "Курганнефтепродукт" в Таганроге, морской нефтяной терминал в Феодосии, а также "Искандер" и два самолета Ту-142. Благодарим СБС за плодотворное сотрудничество — написал Штилерман в X.
видео со страницы Denys Shtilierman в X
Всего этой ночью было поражено 23 военные цели и объекта в глубине россии. Штилерман также рассказал, что операция осуществлялась при координации новосозданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.
