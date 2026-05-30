ВСУ уничтожили самолеты Ту-142 и Искандер под Таганрогом — Генштаб озвучил последствия атаки

$44.2751.44
ukenru
29 мая, 14:16 • 51096 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 69883 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 49621 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 52188 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 67598 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 69957 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 70830 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 91149 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 72873 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 50253 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.9м/с
53%
745мм
Популярные новости
ВСУ за сутки ликвидировали 1430 оккупантов и уничтожили 70 артсистемPhoto30 мая, 04:07 • 20044 просмотра
Иран мог сбить американский F-15 китайской ракетой — NBC News30 мая, 04:31 • 16286 просмотра
россияне меняют логистику на трассе "новороссия" из-за потерь от украинских дронов – АТЕШ30 мая, 04:50 • 13899 просмотра
В Феодосии после ударов снова горит нефтебаза, дым растянулся почти на 10 кмPhoto30 мая, 04:51 • 12118 просмотра
Что празднуют 30 мая в Украине и мире30 мая, 05:00 • 4790 просмотра
публикации
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto13:42 • 1052 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 26842 просмотра
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto29 мая, 19:28 • 35562 просмотра
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29 мая, 15:07 • 34429 просмотра
«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБовPhoto29 мая, 14:38 • 36301 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Иван Федоров
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Запорожье
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 28478 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 45213 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 50533 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 60741 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 111683 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Дипломатка
Социальная сеть
Шахед-136

ВСУ уничтожили самолеты Ту-142 и Искандер под Таганрогом — Генштаб озвучил последствия атаки

Киев • УНН

 • 2004 просмотра

ВСУ поразили нефтебазу, два самолета Ту-142 и Искандер-М под Таганрогом. Также атакованы склад БпЛА и пункты дислокации врага в трех областях.

ВСУ уничтожили самолеты Ту-142 и Искандер под Таганрогом — Генштаб озвучил последствия атаки

В ночь на 30 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Был поражен нефтяной терминал "Курганнефтепродукт" (Таганрог, Ростовская обл., рф). По предварительной информации, поврежден резервуар с горючим на территории. Остальные результаты уточняются.

В районе Таганрога подтверждено поражение двух самолетов Ту-142 и пусковой установки из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Также был поражен склад хранения БпЛА противника в районе Ивановки Харьковской области и пункт технического обслуживания катеров ФСБ рф (Волошино, ВОТ АР Крым). Масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, Силы обороны Украины нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в районе Берестка Донецкой области, на военном полигоне "Трехизбенка" на Луганщине и полигоне "Приморский Посад" в Запорожской области.

Напомним

Силы обороны Украины в ночь на 28 мая нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой области.

Евгений Устименко

Война в Украине
Взрывы
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
9К720 Искандер
Украина