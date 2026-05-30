ВСУ уничтожили самолеты Ту-142 и Искандер под Таганрогом — Генштаб озвучил последствия атаки
Киев • УНН
ВСУ поразили нефтебазу, два самолета Ту-142 и Искандер-М под Таганрогом. Также атакованы склад БпЛА и пункты дислокации врага в трех областях.
В ночь на 30 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Был поражен нефтяной терминал "Курганнефтепродукт" (Таганрог, Ростовская обл., рф). По предварительной информации, поврежден резервуар с горючим на территории. Остальные результаты уточняются.
В районе Таганрога подтверждено поражение двух самолетов Ту-142 и пусковой установки из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Также был поражен склад хранения БпЛА противника в районе Ивановки Харьковской области и пункт технического обслуживания катеров ФСБ рф (Волошино, ВОТ АР Крым). Масштабы ущерба уточняются.
Кроме того, Силы обороны Украины нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в районе Берестка Донецкой области, на военном полигоне "Трехизбенка" на Луганщине и полигоне "Приморский Посад" в Запорожской области.
Силы обороны Украины в ночь на 28 мая нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой области.