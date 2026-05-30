Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал просьбу Президента Украины Владимира Зеленского об увеличении поставок ракет к системам Patriot. Прямого ответа о новых поставках он не дал, однако заявил, что Вашингтон "найдет способ" помочь Украине. Об этом Хегсет заявил журналистам в кулуарах на форуме по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре, пишет УНН.

Во время общения с журналистами главу Пентагона спросили, готовы ли США расширить передачу Украине ракет к Patriot на фоне постоянных российских атак.

"Мы меняем способ производства всех этих важных боеприпасов, чтобы наши компании поставляли не просто чуть больше, а значительно больше по всему спектру. Там, где мы можем помочь Украине – мы помогали, и там, где можем позволить Европе делать больше – мы это делали", – заявил Хегсет.

Он также подчеркнул, что Вашингтон хочет, чтобы Украина могла защищаться от российских ударов.

Мы хотим, чтобы они могли обороняться, и мы найдем способ помочь им это делать - сказал глава Пентагона.

США изучают украинский опыт дроновой войны

Отдельно Хегсет подчеркнул, что США активно изучают украинский опыт ведения современной дроновой войны. По его словам, в проекте бюджета США на 2027 год заложено 56 миллиардов долларов на развитие "доминирования в сфере дронов".

"Мы многому научились у Украины и тому, как они действуют на поле боя. Речь идет не только о создании сложных систем, а о способности быстро масштабировать производство и адаптироваться еженедельно. Именно так быстро меняются дроновые технологии", – сказал министр.

Хегсет отметил, что США стремятся не только достичь паритета в сфере беспилотников, а стать "лучшими в мире".

Пентагон переходит к долгосрочному наращиванию производства

В то же время глава Пентагона подтвердил, что американский военно-промышленный комплекс переходит к долгосрочному наращиванию производства ракет и боеприпасов.

По его словам, компании получают сигналы о многолетних заказах на PAC-3, Tomahawk, THAAD и другие системы, что должно стимулировать открытие новых производственных линий и заводов.

"Теперь речь идет не о дополнительных 100 ракетах в год. Речь идет о 3000 или 6000 дополнительных единиц. Это нужно и для наших планов, и для наших союзников", – заявил Хегсет.

Также он подчеркнул, что США поощряют союзников к совместному производству вооружения.

"Мы можем сказать партнерам: вы – богатые страны, которые способны производить больше в сфере обороны, поэтому сотрудничайте с нами", – отметил глава Пентагона.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что подготовил специальное письмо президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и Конгрессу с просьбой передать ракеты-перехватчики баллистики.