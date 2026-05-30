Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
Киев • УНН
Глава Пентагона пообещал найти способ передать Украине ракеты Patriot. США также выделят 56 миллиардов долларов на дроны, изучая опыт ВСУ.
Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал просьбу Президента Украины Владимира Зеленского об увеличении поставок ракет к системам Patriot. Прямого ответа о новых поставках он не дал, однако заявил, что Вашингтон "найдет способ" помочь Украине. Об этом Хегсет заявил журналистам в кулуарах на форуме по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре, пишет УНН.
Во время общения с журналистами главу Пентагона спросили, готовы ли США расширить передачу Украине ракет к Patriot на фоне постоянных российских атак.
"Мы меняем способ производства всех этих важных боеприпасов, чтобы наши компании поставляли не просто чуть больше, а значительно больше по всему спектру. Там, где мы можем помочь Украине – мы помогали, и там, где можем позволить Европе делать больше – мы это делали", – заявил Хегсет.
Он также подчеркнул, что Вашингтон хочет, чтобы Украина могла защищаться от российских ударов.
Мы хотим, чтобы они могли обороняться, и мы найдем способ помочь им это делать
США изучают украинский опыт дроновой войны
Отдельно Хегсет подчеркнул, что США активно изучают украинский опыт ведения современной дроновой войны. По его словам, в проекте бюджета США на 2027 год заложено 56 миллиардов долларов на развитие "доминирования в сфере дронов".
"Мы многому научились у Украины и тому, как они действуют на поле боя. Речь идет не только о создании сложных систем, а о способности быстро масштабировать производство и адаптироваться еженедельно. Именно так быстро меняются дроновые технологии", – сказал министр.
Хегсет отметил, что США стремятся не только достичь паритета в сфере беспилотников, а стать "лучшими в мире".
Пентагон переходит к долгосрочному наращиванию производства
В то же время глава Пентагона подтвердил, что американский военно-промышленный комплекс переходит к долгосрочному наращиванию производства ракет и боеприпасов.
По его словам, компании получают сигналы о многолетних заказах на PAC-3, Tomahawk, THAAD и другие системы, что должно стимулировать открытие новых производственных линий и заводов.
"Теперь речь идет не о дополнительных 100 ракетах в год. Речь идет о 3000 или 6000 дополнительных единиц. Это нужно и для наших планов, и для наших союзников", – заявил Хегсет.
Также он подчеркнул, что США поощряют союзников к совместному производству вооружения.
"Мы можем сказать партнерам: вы – богатые страны, которые способны производить больше в сфере обороны, поэтому сотрудничайте с нами", – отметил глава Пентагона.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что подготовил специальное письмо президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и Конгрессу с просьбой передать ракеты-перехватчики баллистики.