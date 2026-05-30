РФ выпустила по Украине 290 дронов и ракеты — ПВО сбила 284 цели

В ночь на 30 мая россияне атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также шестью крылатыми ракетами Х-101. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Также оккупанты запустили 290 ударных БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивных), Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа "Пародия". Ракеты и дроны запускали из брянской, вологодской, курской, ростовской, орловской областей россии, а также из оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 284 цели – 5 ракет Х-101 и 279 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны. Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков на 10. Кроме того, две вражеские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей.

