Иран мог сбить американский F-15 китайской ракетой — NBC News

Американский истребитель F-15E Strike Eagle, который был сбит над юго-западным Ираном в апреле, вероятно, поразила переносная зенитная ракета китайского производства. Кроме того, Китай мог предоставить Тегерану радар дальнего радиуса действия для обнаружения самолетов, включая малозаметные цели. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники, пишет УНН.

Детали

По данным собеседников телеканала, американские должностные лица продолжают расследование обстоятельств инцидента. Сбитие F-15 стало первым за десятилетие случаем потери американского истребителя в результате вражеского огня. Оба члена экипажа катапультировались и были спасены.

Китайский след в расследовании

Как отмечает NBC News, возможное использование Ираном китайского вооружения может осложнить отношения между Вашингтоном и Пекином на фоне переговоров по урегулированию конфликта. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что лидер КНР Си Цзиньпин заверил его в отсутствии поставок оружия Ирану. В то же время в посольстве Китая отвергли обвинения, подчеркнув соблюдение экспортного контроля.

Американские чиновники также проверяют информацию о возможном использовании Ираном китайского радара YLC-8B и другой технической поддержки. Ранее США ввели санкции против трех китайских спутниковых компаний, которые, по версии Вашингтона, помогали Тегерану получать данные для атак на американские силы на Ближнем Востоке. По словам одного из должностных лиц США, такая поддержка не имела решающего влияния на ход боевых действий.

