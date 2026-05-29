В Лаосе спасли первого из пяти человек, заблокированных в затопленной пещере

Спасатели подняли на поверхность первого из пяти крестьян, которых накануне нашли живыми в затопленной пещере в Лаосе. Об этом сообщают AP и AFP, пишет УНН.

Детали

Операция по спасению продолжается при участии лаосских и тайских специалистов. В социальных сетях спасатели опубликовали видео, на котором видно, как спасенный мужчина выходит из пещеры с помощью членов спасательной команды.

Поиски продолжались несколько дней

В среду спасатели обнаружили в пещере пять человек и передали им воду и продукты питания. В спасательной операции участвует международная команда дайверов, среди которых финский специалист Микко Пааси.

Сначала считалось, что в пещере могли находиться семь человек. Однако найденные мужчины сообщили спасателям, что больше никого вместе с ними не было.

После подъема на поверхность первого спасенного передали медикам для обследования. Спасатели продолжают работу, чтобы эвакуировать из пещеры остальных людей. Обстоятельства, при которых они оказались заблокированными под землей, на данный момент уточняются.

