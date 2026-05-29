Армия РФ атаковала Украину ракетами, в Киеве и области слышали взрывы
Киев • УНН
Вражеские ракеты зафиксировали в Полтавской, Винницкой и Киевской областях. В Киеве и области прогремели взрывы во время воздушной атаки РФ.
Армия РФ совершила воздушную атаку на Украину, вражеские воздушные цели зафиксировали в ряде областей, передает УНН.
Как сообщили в Воздушных силах, вражеские ракеты фиксировались в Полтавской, Винницкой и Киевской областях.
Как сообщают соцсети, взрывы слышали в Киеве и области.
"Враг проводит воздушную атаку, берегите себя", - сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.
В настоящее время в ряде областей объявлен отбой воздушной тревоги.