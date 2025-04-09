Совет национальной безопасности и обороны Украины

рф не делает ничего, что свидетельствовало бы о подготовке к прекращению активных боевых действий - ЦПИ

Руководитель ЦПД заявил, что россия не готовится к прекращению боевых действий, а наоборот наращивает военный потенциал. Это происходит на фоне сообщений о возможных договоренностях США и РФ по мирному плану.