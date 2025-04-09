Совет национальной безопасности и обороны Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26249 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атаки россии вынуждают Украину рассмотреть возможность вывода войск из Курска - СМИ

Российские войска продвинулись на 4 км вглубь контролируемой Украиной территории в Курской области. Украинскому командованию предстоит выбор между отступлением и удержанием позиций с риском потери сил.

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В пограничье Сумской области продолжаются сложные бои - ЦПД СНБО

В пограничье Сумской области продолжаются тяжелые бои с российскими штурмовыми группами. Оккупанты пытаются прорваться к трассе от Юнаковки до Суджи, но несут значительные потери от Сил обороны Украины.

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В ЦПИ СНБО предупредили о новой волне информационных манипуляций в Украине

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО предупреждает о будущей волне манипуляций и информационного давления. Коваленко призывает доверять только официальной информации и напоминает о важности дипломатических процессов.

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Атаковали беспилотники: известна причина пожара на одном из крупнейших НПЗ россии

На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошел пожар в результате атаки беспилотников. Предприятие имеет стратегическое значение для армии рф и перерабатывает до 20 млн тонн нефти в год.

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Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Руководитель ЦПД СНБО рассказал об усилении российской дезинформации в соцсетях X, TikTok и YouTube Shorts. РФ пытается продвигать тезисы о потере Украиной субъектности и дискредитировать поддержку Запада.

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По данным ISW от 1 марта, оккупанты достигли продвижения вблизи Покровска, Курахово, Великой Новоселки и на западе Запорожской области. Самые активные бои продолжаются на Покровском направлении.

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"Вопрос до сих пор на столе, Украина отстаивает собственные интересы в очень сложных условиях" - руководитель ЦПД после встречи Зеленского и Трампа

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко после спора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете заявил, что «все еще на столе», и «Украина отстаивает собственные интересы в очень сложных условиях».

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Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

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Коваленко прокомментировал атаку на порт туапсе: важный стратегический объект рф под ударом

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россия меняет тактику использования дронов - ЦПД

Российские оккупанты начали запускать беспилотники на низких высотах и тестируют усиленные антенны против РЭБ. Прошлой ночью враг атаковал Украину 177 дронами Shahed с 6 направлений.

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Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Фонд "Таблеточки" предупреждает о рисках административного ограничения цен на лекарства. Ограничения могут привести к выводу препаратов с рынка и переходу на менее эффективные аналоги.

Экономика • 21 февраля, 10:19 • 189717 просмотра

россия использует англоязычные аккаунты в Х против интересов США - ЦПД

Центр противодействия дезинформации обнаружил сеть англоязычных аккаунтов в X, которые распространяют кремлевскую пропаганду. Аналитики определили основные нарративы и инструменты воздействия на аудиторию США.

Война • 20 февраля, 13:50 • 29707 просмотра

Дела Майдана: продолжается работа по подтверждению влияния спецслужб рф на представителей украинской власти

Прокуроры расследуют 57 уголовных производств по преступлениям на Майдане в 2013-2014 годах. Установлена причастность 21 сотрудника фсб рф и бывших высокопоставленных чиновников Украины к государственной измене.

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Широкомасштабной попытки вторжения рф на территорию Сумщины не фиксировалось - Демченко

ГПСУ не зафиксировала попыток широкомасштабного вторжения рф в Сумской области. Заявления путина о прорыве российских войск через границу оказались дезинформацией.

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"9 видов аскорбинки для количества": как украинцы встретили список ТОП-100 лекарств от Минздрава

Минздрав опубликовал перечень препаратов, цены на которые снизятся на 30% с 1 марта. В список вошли "фуфломицины" и лекарства без доказательной эффективности, но отсутствуют жизненно важные препараты.

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«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Анестезиолог Иван Черненко назвал популизмом снижение цен на ТОП-100 самых популярных лекарств в Украине. По его словам, в список вошли малоэффективные препараты вместо действительно необходимых.

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российские войска распространяют дезинформацию о прорыве украинской обороны в курской области. В реальности зафиксировано 12 боевых столкновений, все попытки продвижения противника отбиты.

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путин соврал о наступлении из Курской области, вражеская ДРГ уничтожена на границе - Коваленко

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Украины, но была уничтожена. Заявление путина о широкомасштабном наступлении из Курской области оказалось дезинформацией.

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Руководитель ЦПД заявил, что россия не готовится к прекращению боевых действий, а наоборот наращивает военный потенциал. Это происходит на фоне сообщений о возможных договоренностях США и РФ по мирному плану.

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Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

«Пациенты Украины» предупреждают о рисках ручного регулирования цен на лекарства, что может вызвать задержки поставок и дефицит. Эксперты предлагают альтернативные решения, включая параллельный импорт.

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Трамп не называл Зеленского "некомпетентным" - опровержение фейка

СНБО опроверг фейковую информацию о высказываниях Трампа о некомпетентности Зеленского. Трамп лишь упомянул о рейтинге президента Украины.

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