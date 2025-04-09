Совет национальной безопасности и обороны Украины

Путин затягивает войну, ожидая звонка от США, а просить должен именно он. Руководитель ЦПД СНБО Коваленко подчеркнул, что Россия должна заплатить за свою дерзость.
Дроны СБУ и ССО нанесли удар по аэродрому «Энгельс» в рф, ключевой базе стратегической авиации. Зафиксированы пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.
Глава Центра противодействия дезинформации при РНБО Андрей Коваленко назвал дроновую атаку на московскую область "дополнительным сигналом путину".
Российские войска продвинулись на 4 км вглубь контролируемой Украиной территории в Курской области. Украинскому командованию предстоит выбор между отступлением и удержанием позиций с риском потери сил.
Апелляционный суд подтвердил законность указа президента о санкциях против олигарха Сергея Курченко. Блокировка активов на 10 лет остается в силе из-за угрозы национальной безопасности и содействия терроризму.
В пограничье Сумской области продолжаются тяжелые бои с российскими штурмовыми группами. Оккупанты пытаются прорваться к трассе от Юнаковки до Суджи, но несут значительные потери от Сил обороны Украины.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО предупреждает о будущей волне манипуляций и информационного давления. Коваленко призывает доверять только официальной информации и напоминает о важности дипломатических процессов.
На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошел пожар в результате атаки беспилотников. Предприятие имеет стратегическое значение для армии рф и перерабатывает до 20 млн тонн нефти в год.
Руководитель ЦПД СНБО рассказал об усилении российской дезинформации в соцсетях X, TikTok и YouTube Shorts. РФ пытается продвигать тезисы о потере Украиной субъектности и дискредитировать поддержку Запада.
По данным ISW от 1 марта, оккупанты достигли продвижения вблизи Покровска, Курахово, Великой Новоселки и на западе Запорожской области. Самые активные бои продолжаются на Покровском направлении.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко после спора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете заявил, что «все еще на столе», и «Украина отстаивает собственные интересы в очень сложных условиях».
Руководитель ЦПД СНБО опроверг слухи о возможном наступлении РФ на Сумы из-за отсутствия необходимых сил и средств. Ситуация на границе имеет локальный характер с регулярными действиями ДРГ противника.
В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД РНБО) пояснили ситуацию в районе Новенького на границе Сумской области.
Руководитель ЦПД СНБО заявил, что россия рассматривает прекращение огня лишь как паузу для дальнейшей дестабилизации Украины. Он отметил необходимость контроля над российским ВПК и поддержки национальных групп в рф.
Санкционный пакет США от 8 января 2025 года в отношении танкерного флота рф может стоить россии до 1,5% ВВП. Эльвира Набиуллина уже оценила влияние ограничений, которые только начинают действовать.
Руководитель ЦПД СНБО опроверг информацию о разработке постановления о выплате миллиона гривен украинцам за возвращение из-за границы. Ранее эту информацию распространил, а затем опроверг нардеп Гончаренко.
Министерство продлило срок бронирования работников аграрных предприятий до 31 марта. Для получения отсрочки необходимо соответствовать трем критериям, включая минимальную зарплату 20 тыс. грн.
Морской порт в Туапсе, один из крупнейших грузовых портов РФ на Черном море, подвергся атаке. Объект используется для военной логистики и имеет важный нефтеналивной терминал.
Российские оккупанты начали запускать беспилотники на низких высотах и тестируют усиленные антенны против РЭБ. Прошлой ночью враг атаковал Украину 177 дронами Shahed с 6 направлений.
Фонд "Таблеточки" предупреждает о рисках административного ограничения цен на лекарства. Ограничения могут привести к выводу препаратов с рынка и переходу на менее эффективные аналоги.
Центр противодействия дезинформации обнаружил сеть англоязычных аккаунтов в X, которые распространяют кремлевскую пропаганду. Аналитики определили основные нарративы и инструменты воздействия на аудиторию США.
Прокуроры расследуют 57 уголовных производств по преступлениям на Майдане в 2013-2014 годах. Установлена причастность 21 сотрудника фсб рф и бывших высокопоставленных чиновников Украины к государственной измене.
ГПСУ не зафиксировала попыток широкомасштабного вторжения рф в Сумской области. Заявления путина о прорыве российских войск через границу оказались дезинформацией.
Минздрав опубликовал перечень препаратов, цены на которые снизятся на 30% с 1 марта. В список вошли "фуфломицины" и лекарства без доказательной эффективности, но отсутствуют жизненно важные препараты.
Анестезиолог Иван Черненко назвал популизмом снижение цен на ТОП-100 самых популярных лекарств в Украине. По его словам, в список вошли малоэффективные препараты вместо действительно необходимых.
российские войска распространяют дезинформацию о прорыве украинской обороны в курской области. В реальности зафиксировано 12 боевых столкновений, все попытки продвижения противника отбиты.
Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Украины, но была уничтожена. Заявление путина о широкомасштабном наступлении из Курской области оказалось дезинформацией.
Руководитель ЦПД заявил, что россия не готовится к прекращению боевых действий, а наоборот наращивает военный потенциал. Это происходит на фоне сообщений о возможных договоренностях США и РФ по мирному плану.
«Пациенты Украины» предупреждают о рисках ручного регулирования цен на лекарства, что может вызвать задержки поставок и дефицит. Эксперты предлагают альтернативные решения, включая параллельный импорт.
СНБО опроверг фейковую информацию о высказываниях Трампа о некомпетентности Зеленского. Трамп лишь упомянул о рейтинге президента Украины.