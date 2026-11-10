Украинская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с США и россией - Буданов
Киев • УНН
Делегация Украины прибыла в Абу-Даби для трехсторонних переговоров с США и россией. Встреча запланирована на 10 ноября в 09:50.
Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official
Украинская делегация уже прибыла в Абу-Даби, где запланированы трехсторонние переговоры с США и россией. Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, передает УНН.
Детали
В состав делегации, кроме Кирилла Буданова, вошли:
- глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров;
- народный депутат, глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия;
- министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;
- заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Впереди много сложной работы, но главное - нужны конкретные результаты
Напомним
Трехсторонние переговоры между Украиной, США и россией в Абу-Даби должны начаться сегодня, 10 ноября, в 09:50 по киевскому времени.