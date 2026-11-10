Украинская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с США и россией - Буданов

Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Украинская делегация уже прибыла в Абу-Даби, где запланированы трехсторонние переговоры с США и россией. Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, передает УНН.

Детали

В состав делегации, кроме Кирилла Буданова, вошли:

глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров;

народный депутат, глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия;

министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;

заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Впереди много сложной работы, но главное - нужны конкретные результаты - написал Буданов.

Напомним

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и россией в Абу-Даби должны начаться сегодня, 10 ноября, в 09:50 по киевскому времени.