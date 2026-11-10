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Украинская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с США и россией - Буданов

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Делегация Украины прибыла в Абу-Даби для трехсторонних переговоров с США и россией. Встреча запланирована на 10 ноября в 09:50.

Украинская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с США и россией - Буданов
Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Украинская делегация уже прибыла в Абу-Даби, где запланированы трехсторонние переговоры с США и россией. Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, передает УНН.

Детали

В состав делегации, кроме Кирилла Буданова, вошли:

  • глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров;
    • народный депутат, глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия;
      • министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;
        • заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

          Впереди много сложной работы, но главное - нужны конкретные результаты

          - написал Буданов.

          Напомним

          Трехсторонние переговоры между Украиной, США и россией в Абу-Даби должны начаться сегодня, 10 ноября, в 09:50 по киевскому времени.

          Евгений Устименко

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