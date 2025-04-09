Петр Павел

Фицо заявил, что хочет восстановить отношения с рф после войны в Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о желании восстановить экономические отношения с рф после окончания войны в Украине. Он также выступает за сохранение транзита российского сырья в Европу через Украину.