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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27518 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Владимир Зеленский прибыл на восток Украины, посетив Донецкую область. Он встретился с украинскими воинами с полковником Павлом Палисой, заместителем руководителя Офиса Президента.

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21 марта оккупанты сбросили 6 авиабомб на Краснополье, Сумская область. Два человека погибли, двое ранены, разрушены дома. Также атакован мотоцикл в Рожковичи, есть раненые.

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Прежде чем перейти к мониторингу мира, необходимо осуществить мониторинг прекращения огня - Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что первоочередной задачей является прекращение огня. Украина работает над этим вопросом совместно с коллегами из Британии, Франции и США.

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Зеленский о встрече с США в Саудовской Аравии: будет министр обороны Умеров

Украинская команда, включая министра обороны, встретится с американской в Саудовской Аравии. Зеленский выразил надежду на прогресс в вопросе прекращения огня.

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россия цинично говорит о мире и бьет по инфраструктуре: Павел об обстреле Одессы

Петр Павел заявил, что россия лицемерно заявляет о переговорах, одновременно атакуя гражданскую инфраструктуру. В результате недавних ударов в Одессе возникли масштабные пожары и разрушения.

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Президент Зеленский подчеркнул, что ООН не является альтернативой военному контингенту или гарантиям безопасности для Украины. По его словам, россия не боится ООН.

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Зеленский встретился с президентом Чехии: почтили павших воинов на месте боев за Мощун

Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел встретились в Мощуне, чтобы почтить память погибших воинов. Бои за Мощун были решающими в обороне Киева.

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Президент Чехии прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Петер Павел прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем. Ранее он посетил Одессу, где обсудил вопросы безопасности судоходства и восстановления Украины.

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рф осуществила атаку дронами во время визита президента Чехии в Одессу

Во время визита Петера Павела в Одессу, Россия осуществила атаку дронами. Обсудили вопросы безопасности судоходства и восстановления Украины, Чехия уже предоставила $900 млн помощи.

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Президент Чехии призывает к созданию международной коалиции за справедливый мир в Украине

Президент Чехии Петр Павел призвал создать широкую международную коалицию для справедливого мира в Украине. Он подчеркнул, что мир на условиях агрессора является капитуляцией и поощрит будущих захватчиков.

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Украина в прошлом году получила 500 тыс. 155-мм снарядов по инициативе Чехии

Украина получила 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм в рамках чешской инициативы. 18 стран выделили $1,8 млрд на закупку боеприпасов, а общий объем поставок достигнет 1,5 млн снарядов.

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Президент Чехии раскрыл, какой "мир" с россией станет предательством для Украины

Петр Павел заявил, что мир не может быть достигнут любой ценой и не должен унижать Украину как жертву агрессии. Он отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины и ее вступления в НАТО.

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В Праге и Брюсселе состоялись митинги в поддержку Украины

На Староместской площади в Праге состоялся массовый митинг в поддержку Украины с участием президента Петра Павела. Подобные акции также прошли в Брно и Брюсселе, а в Пльзене запланирована на 24 февраля.

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Зеленский и Павел обсудили новую чешскую инициативу по поддержке Украины

Президент Украины провел телефонный разговор с чешским коллегой о дальнейших совместных планах и единой позиции Европы. Обсуждались поставки артиллерийских снарядов и новое предложение Чехии по поддержке.

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Чешское правительство осторожно относится к отправке военного контингента в Украину

Чешские чиновники выразили сомнения относительно отправки войск в Украину для миротворческой миссии. Решение будет зависеть от параметров прекращения огня и участия союзников, особенно США.

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ЕС не создаст общую армию для защиты от россии - глава МИД Польши

Европейские страны не планируют объединять национальные армии в единую структуру. ЕС работает над усилением собственных оборонных возможностей и формирует усиленную бригаду.

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Петр Павел заявил, что инициатива Чехии по поставкам Украине боеприпасов будет продолжена

Чешская инициатива обеспечила поставку 1,6 млн артиллерийских снарядов для Украины. Финансирование обеспечено до апреля, а инициатива будет продолжаться и в дальнейшем, сообщил президент Чехии Петр Павел.

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Президент Чехии о переговорах: Европе нужно определить "красные линии" и обсудить это с Украиной

Петр Павел заявил о необходимости Европе определить свою позицию и "красные линии" для переговоров с Украиной. После согласования с Киевом европейскую позицию нужно будет скоординировать с американскими союзниками.

политика • 15 февраля, 11:49 • 23721 просмотра

Сенат Чехии принял закон о запрете предоставления чешского гражданства россиянам, которые не отказались от паспорта рф

Сенат Чехии передал на подпись президенту закон, запрещающий предоставлять гражданство россиянам без отказа от паспорта рф. Закон Lex Ukrajina также продлевает временную защиту украинцев на год.

политика • 23 января, 02:47 • 35719 просмотра

Население Чехии сокращается: рекордная разница между смертностью и рождаемостью

За три квартала 2024 года население Чехии уменьшилось на 3300 человек, достигнув 10,897 млн. Смертность значительно превысила рождаемость, но миграционный прирост частично компенсировал демографический спад.

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Президент Чехии получил необычный рождественский подарок с украинского фронта

Украинские военные из 10-й бригады передали Петру Павелу консервы из свинины с фронта. На этикетке была написана благодарность чешскому народу за поддержку.

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В Чехии могут открыть представительство Министерства национального единства: Зеленский поговорил с Павелом

Президенты Украины и Чехии провели видеоразговор о поставках артиллерийских снарядов и военной подготовки. Обсудили открытие представительства Министерства национального единства в Чехии.

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Глава МИД Чехии прибыл в Киев

Ян Липавский посетил Киев для оценки ситуации с обстрелами и чешскими проектами. Министр поддерживает мирный план Зеленского, отвергнув идею временной оккупации территорий россией.

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ЕС передал Украине обещанный миллион боеприпасов - Боррель

Боррель сообщил о предоставлении Украине военной помощи на 45 млрд евро и миллион боеприпасов. До конца зимы ЕС подготовит 75 тысяч украинских военных.

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Президент Чехии выступает за введение ограничений на некоторые виды оружия: что предлагается

Петр Павел поддерживает введение более строгих ограничений на некоторые виды оружия в Чехии. Президент предлагает запретить использование глушителей для короткоствольного оружия и рассматривает дополнительные ограничения.

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Европейские партнеры до конца года должны успеть передать Украине 1 млн снарядов - Зеленский

Зеленский провел встречу с главой европейской дипломатии Боррелем относительно поставок оружия. Европейские партнеры планируют реализовать инициативу по поставке 1 млн снарядов для украинской артиллерии до конца года.

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Президент Чехии разрешил 60 гражданам вступить в Вооруженные Силы Украины

Петр Павел одобрил 60 из 181 заявок от чешских граждан на службу в украинской армии. Разрешения выданы после согласования с профильными министерствами Чехии.

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Фицо заявил, что хочет восстановить отношения с рф после войны в Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о желании восстановить экономические отношения с рф после окончания войны в Украине. Он также выступает за сохранение транзита российского сырья в Европу через Украину.

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«Колебания усиливают агрессора": президент Чехии призвал к решительной реформе Совбеза ООН

Петр Павел выступил за реформу Совбеза ООН для повышения эффективности и инклюзивности. Он подчеркнул необходимость противодействия российской агрессии и усиления кибербезопасности.

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