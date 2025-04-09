Владимир Зеленский прибыл на восток Украины, посетив Донецкую область. Он встретился с украинскими воинами с полковником Павлом Палисой, заместителем руководителя Офиса Президента.
21 марта оккупанты сбросили 6 авиабомб на Краснополье, Сумская область. Два человека погибли, двое ранены, разрушены дома. Также атакован мотоцикл в Рожковичи, есть раненые.
Украина поддержит шаги к прекращению огня. На встрече в Саудовской Аравии обсудят прекращение ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.
Президент Украины подчеркнул, что первоочередной задачей является прекращение огня. Украина работает над этим вопросом совместно с коллегами из Британии, Франции и США.
Украинская команда, включая министра обороны, встретится с американской в Саудовской Аравии. Зеленский выразил надежду на прогресс в вопросе прекращения огня.
Петр Павел заявил, что россия лицемерно заявляет о переговорах, одновременно атакуя гражданскую инфраструктуру. В результате недавних ударов в Одессе возникли масштабные пожары и разрушения.
Президент Зеленский подчеркнул, что ООН не является альтернативой военному контингенту или гарантиям безопасности для Украины. По его словам, россия не боится ООН.
Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел встретились в Мощуне, чтобы почтить память погибших воинов. Бои за Мощун были решающими в обороне Киева.
Петер Павел прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем. Ранее он посетил Одессу, где обсудил вопросы безопасности судоходства и восстановления Украины.
Во время визита Петера Павела в Одессу, Россия осуществила атаку дронами. Обсудили вопросы безопасности судоходства и восстановления Украины, Чехия уже предоставила $900 млн помощи.
Президент Чехии Петр Павел призвал создать широкую международную коалицию для справедливого мира в Украине. Он подчеркнул, что мир на условиях агрессора является капитуляцией и поощрит будущих захватчиков.
Украина получила 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм в рамках чешской инициативы. 18 стран выделили $1,8 млрд на закупку боеприпасов, а общий объем поставок достигнет 1,5 млн снарядов.
Петр Павел заявил, что мир не может быть достигнут любой ценой и не должен унижать Украину как жертву агрессии. Он отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины и ее вступления в НАТО.
На Староместской площади в Праге состоялся массовый митинг в поддержку Украины с участием президента Петра Павела. Подобные акции также прошли в Брно и Брюсселе, а в Пльзене запланирована на 24 февраля.
Президент Украины провел телефонный разговор с чешским коллегой о дальнейших совместных планах и единой позиции Европы. Обсуждались поставки артиллерийских снарядов и новое предложение Чехии по поддержке.
Чешские чиновники выразили сомнения относительно отправки войск в Украину для миротворческой миссии. Решение будет зависеть от параметров прекращения огня и участия союзников, особенно США.
Европейские страны не планируют объединять национальные армии в единую структуру. ЕС работает над усилением собственных оборонных возможностей и формирует усиленную бригаду.
Чешская инициатива обеспечила поставку 1,6 млн артиллерийских снарядов для Украины. Финансирование обеспечено до апреля, а инициатива будет продолжаться и в дальнейшем, сообщил президент Чехии Петр Павел.
Петр Павел заявил о необходимости Европе определить свою позицию и "красные линии" для переговоров с Украиной. После согласования с Киевом европейскую позицию нужно будет скоординировать с американскими союзниками.
Сенат Чехии передал на подпись президенту закон, запрещающий предоставлять гражданство россиянам без отказа от паспорта рф. Закон Lex Ukrajina также продлевает временную защиту украинцев на год.
За три квартала 2024 года население Чехии уменьшилось на 3300 человек, достигнув 10,897 млн. Смертность значительно превысила рождаемость, но миграционный прирост частично компенсировал демографический спад.
Украинские военные из 10-й бригады передали Петру Павелу консервы из свинины с фронта. На этикетке была написана благодарность чешскому народу за поддержку.
Президенты Украины и Чехии провели видеоразговор о поставках артиллерийских снарядов и военной подготовки. Обсудили открытие представительства Министерства национального единства в Чехии.
Ян Липавский посетил Киев для оценки ситуации с обстрелами и чешскими проектами. Министр поддерживает мирный план Зеленского, отвергнув идею временной оккупации территорий россией.
Боррель сообщил о предоставлении Украине военной помощи на 45 млрд евро и миллион боеприпасов. До конца зимы ЕС подготовит 75 тысяч украинских военных.
Петр Павел поддерживает введение более строгих ограничений на некоторые виды оружия в Чехии. Президент предлагает запретить использование глушителей для короткоствольного оружия и рассматривает дополнительные ограничения.
Зеленский провел встречу с главой европейской дипломатии Боррелем относительно поставок оружия. Европейские партнеры планируют реализовать инициативу по поставке 1 млн снарядов для украинской артиллерии до конца года.
Петр Павел одобрил 60 из 181 заявок от чешских граждан на службу в украинской армии. Разрешения выданы после согласования с профильными министерствами Чехии.
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о желании восстановить экономические отношения с рф после окончания войны в Украине. Он также выступает за сохранение транзита российского сырья в Европу через Украину.
Петр Павел выступил за реформу Совбеза ООН для повышения эффективности и инклюзивности. Он подчеркнул необходимость противодействия российской агрессии и усиления кибербезопасности.