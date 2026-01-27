В Чехии оппозиция хочет обсудить шантаж в адрес президента и требует отставки Мацинки с поста главы МИД

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 12136 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 20096 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 18607 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 30012 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 20796 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 38814 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 22271 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17158 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 34242 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27732 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1м/с
94%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 41103 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 24178 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 24086 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный27 января, 15:33 • 13555 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 17475 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 30012 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 24166 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 38814 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 41185 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 34242 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo18:07 • 9496 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 9814 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 17538 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 24241 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 32511 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Дипломатка

В Чехии оппозиция хочет обсудить шантаж в адрес президента и требует отставки Мацинки с поста главы МИД

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Петр Мацинка передал Петру Павелу текстовые сообщения через советника президента Петра Коларжа, которые глава государства счел "попыткой шантажа". Полиция Чехии сообщила о получении заявления с просьбой расследовать содержание сообщений.

В Чехии оппозиция хочет обсудить шантаж в адрес президента и требует отставки Мацинки с поста главы МИД

Оппозиция в Чехии требует отставки главы партии «Автомобилистов» Петра Мацинки с поста министра иностранных дел. Глава оппозиционной партии STAN Вит Ракушан предложит вынести на обсуждение нижней палаты сообщение Петра Мацинки, направленное президенту Чехии, которое Петр Павел назвал «попыткой шантажа». Ракушан хочет услышать объяснения по этому вопросу от Мацинки и премьер-министра Андрея Бабиша, передает УНН со ссылкой на «Радио Прага».

Детали

По мнению главы христианских демократов Марека Выборного и лидера TOP-09 Матея Ондржея Гавела, Петр Мацинка должен уйти в отставку. Глава «Пиратов» Зденек Гржиб заявил, что премьер-министр должен предложить отправить Мацинку в отставку. Оппозиционная партия гражданских демократов через своего главу Мартина Купку выдвинула то же требование. «Этот шантаж должен привести к скорейшему увольнению министра», – сказал Купка.

Петр Мацинка направил в офис президента республики сообщение, в котором заявил, что Петр Павел «сможет чувствовать себя спокойно, если Министерство окружающей среды возглавит Филип Турек». Именно его кандидатуру, которую выдвинули «Автомобилисты», Петр Павел уже неоднократно отклонял. Если Петр Павел не согласится хотя бы на переговоры, «последствия удивят, причем не только его», предупредил Петр Мацинка.

Реакция Бабиша

Слова министра иностранных дел, главы партии «Автомобилистов» Петра Мацинки в сообщениях, адресованных советнику президента, вызывают сожаление, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отвечая на вопросы ČTK. Это была частная переписка с советником, поэтому это, безусловно, не является шантажом, подчеркнул глава правительства.

Андрей Бабиш добавил, что всегда старался поддерживать корректные отношения с президентом Петром Павелом и решать все разногласия за закрытыми дверями. «Слова господина Мацинки неудачны, я бы так не общался, это не в моем стиле», – сказал премьер-министр Чехии. По словам Бабиша, причиной всех столкновений между главой государства и лидером «Автомобилистов» стало то, что Мацинка пытается продвинуть депутата Филипа Турека на должность министра окружающей среды, а президент отвергает его кандидатуру.

Петр Мацинка передал Петру Павелу текстовые сообщения через советника президента Петра Коларжа, которые глава государства счел «попыткой шантажа». Полиция сообщила о получении заявления с просьбой расследовать содержание сообщений.

«Это было в личной переписке с его советником, так что дело точно не в шантаже. Думаю, первое, что нужно сделать, это снизить эмоции с обеих сторон и снова начать нормально общаться», – добавил премьер-министр.

Президент Чехии Петр Павел заявил о попытке шантажа со стороны главы МИД страны27.01.26, 18:09 • 5382 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Петр Павел
Чешская Республика