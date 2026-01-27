В Чехии оппозиция хочет обсудить шантаж в адрес президента и требует отставки Мацинки с поста главы МИД

Оппозиция в Чехии требует отставки главы партии «Автомобилистов» Петра Мацинки с поста министра иностранных дел. Глава оппозиционной партии STAN Вит Ракушан предложит вынести на обсуждение нижней палаты сообщение Петра Мацинки, направленное президенту Чехии, которое Петр Павел назвал «попыткой шантажа». Ракушан хочет услышать объяснения по этому вопросу от Мацинки и премьер-министра Андрея Бабиша, передает УНН со ссылкой на «Радио Прага».

Детали

По мнению главы христианских демократов Марека Выборного и лидера TOP-09 Матея Ондржея Гавела, Петр Мацинка должен уйти в отставку. Глава «Пиратов» Зденек Гржиб заявил, что премьер-министр должен предложить отправить Мацинку в отставку. Оппозиционная партия гражданских демократов через своего главу Мартина Купку выдвинула то же требование. «Этот шантаж должен привести к скорейшему увольнению министра», – сказал Купка.

Петр Мацинка направил в офис президента республики сообщение, в котором заявил, что Петр Павел «сможет чувствовать себя спокойно, если Министерство окружающей среды возглавит Филип Турек». Именно его кандидатуру, которую выдвинули «Автомобилисты», Петр Павел уже неоднократно отклонял. Если Петр Павел не согласится хотя бы на переговоры, «последствия удивят, причем не только его», предупредил Петр Мацинка.

Реакция Бабиша

Слова министра иностранных дел, главы партии «Автомобилистов» Петра Мацинки в сообщениях, адресованных советнику президента, вызывают сожаление, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отвечая на вопросы ČTK. Это была частная переписка с советником, поэтому это, безусловно, не является шантажом, подчеркнул глава правительства.

Андрей Бабиш добавил, что всегда старался поддерживать корректные отношения с президентом Петром Павелом и решать все разногласия за закрытыми дверями. «Слова господина Мацинки неудачны, я бы так не общался, это не в моем стиле», – сказал премьер-министр Чехии. По словам Бабиша, причиной всех столкновений между главой государства и лидером «Автомобилистов» стало то, что Мацинка пытается продвинуть депутата Филипа Турека на должность министра окружающей среды, а президент отвергает его кандидатуру.

Петр Мацинка передал Петру Павелу текстовые сообщения через советника президента Петра Коларжа, которые глава государства счел «попыткой шантажа». Полиция сообщила о получении заявления с просьбой расследовать содержание сообщений.

«Это было в личной переписке с его советником, так что дело точно не в шантаже. Думаю, первое, что нужно сделать, это снизить эмоции с обеих сторон и снова начать нормально общаться», – добавил премьер-министр.

