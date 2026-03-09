Трамп позвонил путину, говорили об Иране и Украине
Президент США инициировал разговор об урегулировании конфликтов в Украине и Иране. Стороны провели предметный обмен мнениями в конструктивном формате.
Президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как сообщил росСМИ помощник российского диктатора Юрий Ушаков, речь шла об Иране и Украине, передает УНН.
По его словам, акцент в разговоре был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию.
Ушаков отметил, что разговор состоялся по инициативе американского президента. Лидеры провели предметный и полезный обмен мнениями по ситуации в Иране.
Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Иране
Кроме того, по словам Ушакова, Путин выразил положительные оценки посреднических усилий США и Трампа лично в "урегулировании конфликта в Украине".
Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер