Трамп позвонил путину, говорили об Иране и Украине

Киев • УНН

 • 2282 просмотра

Президент США инициировал разговор об урегулировании конфликтов в Украине и Иране. Стороны провели предметный обмен мнениями в конструктивном формате.

Трамп позвонил путину, говорили об Иране и Украине

Президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как сообщил росСМИ помощник российского диктатора Юрий Ушаков, речь шла об Иране и Украине, передает УНН.

Путин провел телефонный разговор с Трампом 

- сообщил Ушаков.

По его словам, акцент в разговоре был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию.

Ушаков отметил, что разговор состоялся по инициативе американского президента. Лидеры провели предметный и полезный обмен мнениями по ситуации в Иране.

путин предлагает Европе возобновить закупку нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке09.03.26, 20:37 • 2780 просмотров

Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Иране 

- добавил он.

Кроме того, по словам Ушакова, Путин выразил положительные оценки посреднических усилий США и Трампа лично в "урегулировании конфликта в Украине".

Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер 

- резюмировал помощник российского диктатора.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
Иран