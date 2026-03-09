Президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как сообщил росСМИ помощник российского диктатора Юрий Ушаков, речь шла об Иране и Украине, передает УНН.

Путин провел телефонный разговор с Трампом - сообщил Ушаков.

По его словам, акцент в разговоре был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию.

Ушаков отметил, что разговор состоялся по инициативе американского президента. Лидеры провели предметный и полезный обмен мнениями по ситуации в Иране.

Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Иране - добавил он.

Кроме того, по словам Ушакова, Путин выразил положительные оценки посреднических усилий США и Трампа лично в "урегулировании конфликта в Украине".