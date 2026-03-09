российский диктатор владимир путин заявил, что мир переживает энергетический кризис и призвал к возобновлению сотрудничества с европейскими потребителями в обмен на неполитизированное взаимодействие, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

российский диктатор заявил, что поставки нефти, которые преимущественно транспортируются через Ормузский пролив — важнейший маршрут, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти, — вскоре могут полностью прекратиться.

Трамп заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Он сказал, что россия готова возобновить поставки нефти европейским покупателям, если сотрудничество будет "долгосрочным" и неполитизированным.

путин также призвал российские компании воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке, отметив при этом, что скачок цен может быть временным.

Добавим

ЕС и Великобритания запретили морские перевозки российской сырой нефти в декабре 2022 года.

По данным Международного энергетического агентства, импорт российского ископаемого топлива в ЕС сократился почти на 90% в период с 2021 по 2024 год.