Трамп заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив
Киев • УНН
Дональд Трамп поручил Корпорации по финансированию развития США предоставить страхование и гарантии для морских перевозок через Персидский залив. ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если это будет необходимо.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.
С немедленным вступлением в силу я поручил Корпорации по финансированию развития США предоставить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всех морских перевозок, особенно энергоносителей, проходящих через Персидский залив. Эта услуга будет доступна для всех судоходных компаний
Он добавил, что в случае необходимости ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив "как можно скорее".
Независимо от обстоятельств, США обеспечат свободный поток энергетических ресурсов в мир. Экономическая и военная мощь США является величайшей на земле - впереди еще больше действий
Напомним
Силы Корпуса стражей исламской революции заявили о закрытии ключевого мирового нефтяного маршрута – Ормузского пролива.
Они добавили, что военные подожгут любое судно, которое попытается пройти.