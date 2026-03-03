Трамп заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив

$43.230.13
6652 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
12856 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
15191 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 20906 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 26984 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 20889 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 19873 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23083 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33713 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 110790 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов
3 марта, 10:53
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть
3 марта, 12:11
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах
3 марта, 13:14
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"
3 марта, 14:39
На Прикарпатье 18-летнюю мать подозревают в избиении до смерти семимесячного сына
14:54
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах
3 марта, 13:14
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление
3 марта, 09:14
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 года
2 марта, 17:58
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 110790 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая
2 марта, 13:28
УНН Lite
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуацией
17:13
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"
3 марта, 14:39
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть
3 марта, 12:11
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"
2 марта, 19:57
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне
2 марта, 15:14
Трамп заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Киев • УНН

 6 просмотра

Дональд Трамп поручил Корпорации по финансированию развития США предоставить страхование и гарантии для морских перевозок через Персидский залив. ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если это будет необходимо.

Трамп заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН

С немедленным вступлением в силу я поручил Корпорации по финансированию развития США предоставить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всех морских перевозок, особенно энергоносителей, проходящих через Персидский залив. Эта услуга будет доступна для всех судоходных компаний 

- написал Трамп. 

Он добавил, что в случае необходимости ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив "как можно скорее".

Независимо от обстоятельств, США обеспечат свободный поток энергетических ресурсов в мир. Экономическая и военная мощь США является величайшей на земле - впереди еще больше действий 

- добавил Трамп. 

Напомним 

Силы Корпуса стражей исламской революции заявили о закрытии ключевого мирового нефтяного маршрута – Ормузского пролива.

Они добавили, что военные подожгут любое судно, которое попытается пройти.

Павел Башинский

Новости Мира
Энергетика
Социальная сеть
Военно-морской флот США
Дональд Трамп
Соединённые Штаты