Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.

С немедленным вступлением в силу я поручил Корпорации по финансированию развития США предоставить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всех морских перевозок, особенно энергоносителей, проходящих через Персидский залив. Эта услуга будет доступна для всех судоходных компаний

Он добавил, что в случае необходимости ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив "как можно скорее".

Независимо от обстоятельств, США обеспечат свободный поток энергетических ресурсов в мир. Экономическая и военная мощь США является величайшей на земле - впереди еще больше действий