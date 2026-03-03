$43.230.13
50.600.26
ukenru
15:45 • 282 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
13:15 • 9350 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 16271 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 15221 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 16102 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 20844 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 32434 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 103847 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 84693 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60776 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
69%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте3 марта, 06:54 • 34145 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ3 марта, 07:59 • 35795 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 43214 просмотра
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре10:02 • 17009 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов10:53 • 21267 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах13:14 • 12154 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 43363 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 51086 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 103850 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 67543 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video14:39 • 2864 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto12:11 • 10356 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 30102 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 37072 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 40463 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Стремление Украины к ускоренному вступлению в Европейский Союз встретило сопротивление правительств ЕС, не желающих открывать "ящик Пандоры" с проблемами. Президент Зеленский стремится к вступлению до 2027 года как части мирного соглашения, однако страны-члены выражают скептицизм.

Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters

Стремление Украины к ускоренному вступлению в Европейский Союз в рамках любого мирного соглашения столкнулось с "жестким сопротивлением" правительств ЕС, которые не хотят открывать "ящик Пандоры" с проблемами, которые, по их мнению, повлечет за собой быстрое присоединение, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский хочет 2027 год для вступления в ЕС как часть урегулирования, которое прекратит войну России, надеясь, что это закрепит его страну в главном политическом клубе Европы и предложит путь к большему процветанию, безопасности и стабильности, пишет издание.

Четкий путь в ЕС может быть жизненно важным для Зеленского в продвижении любого мирного урегулирования для украинцев, особенно если – как ожидается – Украина не вернет контроль над всей своей территорией или не присоединится к военному альянсу НАТО, говорят аналитики.

Но правительства ЕС, включая тяжеловесов Францию и Германию, частным образом выражали скептицизм относительно предложенной реформы процесса вступления, которая сократит путь Украины к членству, 

говорят дипломаты.

Агентство Reuters пообщалось с восемью европейскими дипломатами и чиновниками, "и многие указали на обеспокоенность столиц ЕС относительно этой идеи", пишет издание.

"Среди их опасений есть то, что Украина и другие не будут продолжать реформы, такие как борьба с коррупцией, если ей уже предоставлено членство в ЕС", отмечает издание.

Вице-премьер-министр Украины и главный переговорщик ЕС Тарас Качка заявил Reuters, что "Киев готов учесть обеспокоенность членов ЕС". Он предложил такие меры предосторожности, как "система мониторинга для проверки соблюдения Киевом демократических стандартов, и переходный период, прежде чем он получит сельскохозяйственные субсидии ЕС".

Но он сказал, что политическое обязательство относительно даты членства будет важным. "Это необходимо для мирного процесса, для установления долговременного и справедливого мира в Европе", – сказал он.

Текущий процесс присоединения к блоку обычно является длительным и бюрократическим, даже в простых случаях, что включает годы детальных переговоров и правовых реформ для соответствия демократическим и экономическим стандартам ЕС.

Каждый шаг процесса присоединения, который разделен на разделы и кластеры политических вопросов, также требует одобрения всех членов ЕС. Венгрия заблокировала путь Украины на ранней стадии процесса.

По словам дипломатов, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной власти блока, "за закрытыми дверями предложила пересмотреть процесс".

В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico10.02.26, 11:19 • 22698 просмотров

"Вместо того, чтобы сначала провести все необходимые реформы, страна может присоединиться к ЕС после выполнения некоторых минимальных требований, но с ограниченным доступом к фондам ЕС и принятию решений, пока они не выполнят все критерии членства".

Это может облегчить быстрое присоединение Украины и других стран, таких как Молдова, Черногория и Албания, хотя цель Зеленского – 1 января 2027 года – все еще будет нереалистичной, не в последнюю очередь потому, что все 27 нынешних членов ЕС должны ратифицировать любой документ о присоединении.

Украина требует конкретной даты вступления в ЕС после завершения антикоррупционных реформ - Качка22.01.26, 12:39 • 3529 просмотров

Качка предположил, что Украина может по крайней мере подписать договор о присоединении с ЕС в следующем году, даже если ратификация и другие шаги могут занять больше времени для реализации.

Но аналитики и дипломаты не видят особого интереса к таким смелым шагам, включая предложенную фон дер Ляйен реформу, известную как "обратное расширение", поскольку она переворачивает процесс с ног на голову, позволяя стране присоединиться до того, как она выполнит все текущие критерии.

"Растущая поддержка популистских партий и партий против расширения в нескольких столицах заставляет правительства осторожно относиться к тому, чтобы их воспринимали как ускоряющие процесс, на который они еще не получили общественного согласия", – сказала Анастасия Почумбан, научный сотрудник German Council on Foreign Relations.

"Концепция обратного расширения мертва, - сказал один дипломат ЕС. -Также нет поддержки для определения конкретной даты вступления".

Западноевропейский чиновник сказал: "Украина просто не готова и в ней процветает коррупция".

На прошлой неделе фон дер Ляйен попыталась смягчить ожидания в Украине. Она публично сказала Зеленскому, что "даты сами по себе невозможны", даже когда она похвалила реформы страны посреди войны.

Вступ Украины в ЕС в 2027-м: фон дер Ляйен ответила, реально ли это24.02.26, 18:07 • 4031 просмотр

Тем не менее, ожидается, что Еврокомиссия будет продолжать настаивать на путях введения Киева в ЕС в течение следующих нескольких лет, утверждая, что членство укрепит блок в военном плане на фоне опасений, что Москва может следующим напасть на члена ЕС

- говорится в публикации.

Некоторые говорят, что модель постепенной интеграции, при которой страны, стремящиеся к членству, участвуют во все большем количестве программ и встреч ЕС, прежде чем присоединиться к клубу, может быть более реальной, пишет издание.

"Я думаю, что полное вступление в течение следующих нескольких лет остается маловероятным", – сказала о перспективах Украины Корина Стратулат, заместитель директора European Policy Centre.

"Вместо этого более вероятной кажется ускоренная интеграция – доступ к единому рынку, энергетика, цифровые технологии, транспорт – поэтапное участие в программах и политике ЕС", - отметила она.

Зеленский заявил о технической готовности Украины к открытию всех кластеров вступления в ЕС за несколько дней02.03.26, 16:45 • 5766 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Черногория
Европейская комиссия
Reuters
НАТО
Албания
Европейский Союз
Франция
Германия
Владимир Зеленский
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Молдова
Киев