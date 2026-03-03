Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters

Стремление Украины к ускоренному вступлению в Европейский Союз в рамках любого мирного соглашения столкнулось с "жестким сопротивлением" правительств ЕС, которые не хотят открывать "ящик Пандоры" с проблемами, которые, по их мнению, повлечет за собой быстрое присоединение, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский хочет 2027 год для вступления в ЕС как часть урегулирования, которое прекратит войну России, надеясь, что это закрепит его страну в главном политическом клубе Европы и предложит путь к большему процветанию, безопасности и стабильности, пишет издание.

Четкий путь в ЕС может быть жизненно важным для Зеленского в продвижении любого мирного урегулирования для украинцев, особенно если – как ожидается – Украина не вернет контроль над всей своей территорией или не присоединится к военному альянсу НАТО, говорят аналитики.

Но правительства ЕС, включая тяжеловесов Францию и Германию, частным образом выражали скептицизм относительно предложенной реформы процесса вступления, которая сократит путь Украины к членству, говорят дипломаты.

Агентство Reuters пообщалось с восемью европейскими дипломатами и чиновниками, "и многие указали на обеспокоенность столиц ЕС относительно этой идеи", пишет издание.

"Среди их опасений есть то, что Украина и другие не будут продолжать реформы, такие как борьба с коррупцией, если ей уже предоставлено членство в ЕС", отмечает издание.

Вице-премьер-министр Украины и главный переговорщик ЕС Тарас Качка заявил Reuters, что "Киев готов учесть обеспокоенность членов ЕС". Он предложил такие меры предосторожности, как "система мониторинга для проверки соблюдения Киевом демократических стандартов, и переходный период, прежде чем он получит сельскохозяйственные субсидии ЕС".

Но он сказал, что политическое обязательство относительно даты членства будет важным. "Это необходимо для мирного процесса, для установления долговременного и справедливого мира в Европе", – сказал он.

Текущий процесс присоединения к блоку обычно является длительным и бюрократическим, даже в простых случаях, что включает годы детальных переговоров и правовых реформ для соответствия демократическим и экономическим стандартам ЕС.

Каждый шаг процесса присоединения, который разделен на разделы и кластеры политических вопросов, также требует одобрения всех членов ЕС. Венгрия заблокировала путь Украины на ранней стадии процесса.

По словам дипломатов, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной власти блока, "за закрытыми дверями предложила пересмотреть процесс".

"Вместо того, чтобы сначала провести все необходимые реформы, страна может присоединиться к ЕС после выполнения некоторых минимальных требований, но с ограниченным доступом к фондам ЕС и принятию решений, пока они не выполнят все критерии членства".

Это может облегчить быстрое присоединение Украины и других стран, таких как Молдова, Черногория и Албания, хотя цель Зеленского – 1 января 2027 года – все еще будет нереалистичной, не в последнюю очередь потому, что все 27 нынешних членов ЕС должны ратифицировать любой документ о присоединении.

Качка предположил, что Украина может по крайней мере подписать договор о присоединении с ЕС в следующем году, даже если ратификация и другие шаги могут занять больше времени для реализации.

Но аналитики и дипломаты не видят особого интереса к таким смелым шагам, включая предложенную фон дер Ляйен реформу, известную как "обратное расширение", поскольку она переворачивает процесс с ног на голову, позволяя стране присоединиться до того, как она выполнит все текущие критерии.

"Растущая поддержка популистских партий и партий против расширения в нескольких столицах заставляет правительства осторожно относиться к тому, чтобы их воспринимали как ускоряющие процесс, на который они еще не получили общественного согласия", – сказала Анастасия Почумбан, научный сотрудник German Council on Foreign Relations.

"Концепция обратного расширения мертва, - сказал один дипломат ЕС. -Также нет поддержки для определения конкретной даты вступления".

Западноевропейский чиновник сказал: "Украина просто не готова и в ней процветает коррупция".

На прошлой неделе фон дер Ляйен попыталась смягчить ожидания в Украине. Она публично сказала Зеленскому, что "даты сами по себе невозможны", даже когда она похвалила реформы страны посреди войны.

Тем не менее, ожидается, что Еврокомиссия будет продолжать настаивать на путях введения Киева в ЕС в течение следующих нескольких лет, утверждая, что членство укрепит блок в военном плане на фоне опасений, что Москва может следующим напасть на члена ЕС - говорится в публикации.

Некоторые говорят, что модель постепенной интеграции, при которой страны, стремящиеся к членству, участвуют во все большем количестве программ и встреч ЕС, прежде чем присоединиться к клубу, может быть более реальной, пишет издание.

"Я думаю, что полное вступление в течение следующих нескольких лет остается маловероятным", – сказала о перспективах Украины Корина Стратулат, заместитель директора European Policy Centre.

"Вместо этого более вероятной кажется ускоренная интеграция – доступ к единому рынку, энергетика, цифровые технологии, транспорт – поэтапное участие в программах и политике ЕС", - отметила она.

