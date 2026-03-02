Зеленский заявил о технической готовности Украины к открытию всех кластеров вступления в ЕС за несколько дней
Президент Зеленский заявил о технической готовности Украины к открытию всех шести переговорных кластеров для вступления в ЕС. Он подчеркнул, что политическая готовность некоторых лидеров ЕС остается под вопросом из-за влияния агрессора.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство завершает подготовку к открытию всех шести переговорных кластеров, необходимых для полноправного членства в Европейском Союзе. Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы СМИ, пишет УНН.
Подробности
Несмотря на высокий темп реформ, глава государства признал, что политическая готовность отдельных лидеров ЕС остается под вопросом из-за внешнего влияния страны-агрессора. Зеленский подчеркнул важность подписания документа с четкой датой вступления, поскольку членство в союзе является не только экономическим шагом, но и фундаментальной гарантией безопасности Украины.
Препятствия на пути к евроинтеграции и влияние кремля
По словам президента, россия будет пытаться заблокировать украинский путь в ЕС, используя лояльные к себе правительства внутри объединения. Зеленский предостерег партнеров от доверия обещаниям путина, подчеркнув, что москва задействует все рычаги давления, в частности через Венгрию, чтобы не допустить интеграции Украины в европейскую семью.
Вы знаете почему, кто причина и кто это блокирует. Украина много раз говорила, что до 2027 года технически будет готова стать членом ЕС. Безусловно, это не зависит от Украины. Вопрос будет к лидерам. Мы четко знаем, что путин, что бы он сегодня ни обещал относительно того, что не будет блокировать нашего вступления в ЕС, он будет блокировать – через Венгрию, через еще кого-то. Но он не хочет, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС
Президент подытожил, что Украине нужна конкретика в отношениях с партнерами, ведь техническая готовность страны уже опережает политические решения некоторых членов блока.
Официальный Киев настаивает на фиксации сроков, поскольку полноценная интеграция в европейские структуры является неотъемлемой частью защиты государства от будущих посягательств врага.
