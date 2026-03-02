Зеленский заявил о технической готовности Украины к открытию всех кластеров вступления в ЕС за несколько дней

$43.100.11
50.870.16
ukenru
14:18 • 1772 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 4880 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 3426 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 6844 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 11940 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 21244 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 15031 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 39304 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 72303 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 66604 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.1м/с
61%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15 • 13026 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 29960 просмотра
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИVideo2 марта, 07:29 • 10056 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto09:00 • 18376 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 14162 просмотра
публикации
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 6828 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 14320 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 21246 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 132405 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 137942 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Башар Асад
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 5624 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 8068 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 72236 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 69827 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 64992 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Airbus A380

Зеленский заявил о технической готовности Украины к открытию всех кластеров вступления в ЕС за несколько дней

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Президент Зеленский заявил о технической готовности Украины к открытию всех шести переговорных кластеров для вступления в ЕС. Он подчеркнул, что политическая готовность некоторых лидеров ЕС остается под вопросом из-за влияния агрессора.

Зеленский заявил о технической готовности Украины к открытию всех кластеров вступления в ЕС за несколько дней

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство завершает подготовку к открытию всех шести переговорных кластеров, необходимых для полноправного членства в Европейском Союзе. Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы СМИ, пишет УНН.

Подробности

Несмотря на высокий темп реформ, глава государства признал, что политическая готовность отдельных лидеров ЕС остается под вопросом из-за внешнего влияния страны-агрессора. Зеленский подчеркнул важность подписания документа с четкой датой вступления, поскольку членство в союзе является не только экономическим шагом, но и фундаментальной гарантией безопасности Украины.

Препятствия на пути к евроинтеграции и влияние кремля

По словам президента, россия будет пытаться заблокировать украинский путь в ЕС, используя лояльные к себе правительства внутри объединения. Зеленский предостерег партнеров от доверия обещаниям путина, подчеркнув, что москва задействует все рычаги давления, в частности через Венгрию, чтобы не допустить интеграции Украины в европейскую семью.

Донбасс на приграничье не меняем: Зеленский ответил, почему невозможен обмен территориями02.03.26, 14:35 • 2990 просмотров

Вы знаете почему, кто причина и кто это блокирует. Украина много раз говорила, что до 2027 года технически будет готова стать членом ЕС. Безусловно, это не зависит от Украины. Вопрос будет к лидерам. Мы четко знаем, что путин, что бы он сегодня ни обещал относительно того, что не будет блокировать нашего вступления в ЕС, он будет блокировать – через Венгрию, через еще кого-то. Но он не хочет, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС

– отметил Зеленский.

Президент подытожил, что Украине нужна конкретика в отношениях с партнерами, ведь техническая готовность страны уже опережает политические решения некоторых членов блока.

Официальный Киев настаивает на фиксации сроков, поскольку полноценная интеграция в европейские структуры является неотъемлемой частью защиты государства от будущих посягательств врага.

Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский01.03.26, 20:27 • 72308 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина