Зеленский заявил о технической готовности Украины к открытию всех кластеров вступления в ЕС за несколько дней

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство завершает подготовку к открытию всех шести переговорных кластеров, необходимых для полноправного членства в Европейском Союзе. Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы СМИ, пишет УНН.

Несмотря на высокий темп реформ, глава государства признал, что политическая готовность отдельных лидеров ЕС остается под вопросом из-за внешнего влияния страны-агрессора. Зеленский подчеркнул важность подписания документа с четкой датой вступления, поскольку членство в союзе является не только экономическим шагом, но и фундаментальной гарантией безопасности Украины.

По словам президента, россия будет пытаться заблокировать украинский путь в ЕС, используя лояльные к себе правительства внутри объединения. Зеленский предостерег партнеров от доверия обещаниям путина, подчеркнув, что москва задействует все рычаги давления, в частности через Венгрию, чтобы не допустить интеграции Украины в европейскую семью.

Вы знаете почему, кто причина и кто это блокирует. Украина много раз говорила, что до 2027 года технически будет готова стать членом ЕС. Безусловно, это не зависит от Украины. Вопрос будет к лидерам. Мы четко знаем, что путин, что бы он сегодня ни обещал относительно того, что не будет блокировать нашего вступления в ЕС, он будет блокировать – через Венгрию, через еще кого-то. Но он не хочет, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС