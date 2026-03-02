Зеленський заявив про технічну готовність України до відкриття всіх кластерів вступу до ЄС за кілька днів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава завершує підготовку до відкриття всіх шести переговорних кластерів, необхідних для повноправного членства в Європейському Союзі. Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання ЗМІ, пише УНН.

Попри високий темп реформ, глава держави визнав, що політична готовність окремих лідерів ЄС залишається під питанням через зовнішній вплив країни–агресора. Зеленський наголосив на важливості підписання документа з чіткою датою вступу, оскільки членство в союзі є не лише економічним кроком, а й фундаментальною гарантією безпеки України.

За словами президента, росія намагатиметься заблокувати український шлях до ЄС, використовуючи лояльні до себе уряди всередині об’єднання. Зеленський застеріг партнерів від довіри обіцянкам путіна, підкресливши, що москва задіє всі важелі тиску, зокрема через Угорщину, аби не допустити інтеграції України до європейської родини.

Ви знаєте чому, хто причина і хто це блокує. Україна багато разів говорила, що до 2027-го року технічно буде готова стати членом ЄС. Безумовно, це не залежить від України. Питання буде до лідерів. Ми чітко знаємо, що путін, що б він сьогодні не обіцяв щодо того, що не буде блокувати нашого вступу до ЄС, він буде блокувати – через Угорщину, через ще когось. Але він не хоче, щоб Україна стала повноправним членом ЄС