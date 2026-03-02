Зеленський заявив про технічну готовність України до відкриття всіх кластерів вступу до ЄС за кілька днів

$43.100.11
50.870.16
ukenru
14:18 • 2430 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 6320 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 4528 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 8046 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 12444 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 21944 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 15231 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 39401 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 72428 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 66718 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.1м/с
61%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів2 березня, 05:15 • 13354 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану2 березня, 07:24 • 30345 перегляди
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІVideo2 березня, 07:29 • 10389 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo09:00 • 18744 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 14819 перегляди
Публікації
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 7854 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 15221 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 21922 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 132882 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 138391 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Башар аль-Асад
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 6128 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 8632 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 72473 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 70064 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 65218 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Airbus A380

Зеленський заявив про технічну готовність України до відкриття всіх кластерів вступу до ЄС за кілька днів

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Президент Зеленський заявив про технічну готовність України до відкриття всіх шести переговорних кластерів для вступу в ЄС. Він наголосив, що політична готовність деяких лідерів ЄС залишається під питанням через вплив агресора.

Зеленський заявив про технічну готовність України до відкриття всіх кластерів вступу до ЄС за кілька днів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава завершує підготовку до відкриття всіх шести переговорних кластерів, необхідних для повноправного членства в Європейському Союзі. Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Попри високий темп реформ, глава держави визнав, що політична готовність окремих лідерів ЄС залишається під питанням через зовнішній вплив країни–агресора. Зеленський наголосив на важливості підписання документа з чіткою датою вступу, оскільки членство в союзі є не лише економічним кроком, а й фундаментальною гарантією безпеки України.

Перешкоди на шляху до євроінтеграції та вплив кремля

За словами президента, росія намагатиметься заблокувати український шлях до ЄС, використовуючи лояльні до себе уряди всередині об’єднання. Зеленський застеріг партнерів від довіри обіцянкам путіна, підкресливши, що москва задіє всі важелі тиску, зокрема через Угорщину, аби не допустити інтеграції України до європейської родини.

Донбас на прикордоння не міняємо: Зеленський відповів, чому неможливий обмін територіями02.03.26, 14:35 • 3076 переглядiв

Ви знаєте чому, хто причина і хто це блокує. Україна багато разів говорила, що до 2027-го року технічно буде готова стати членом ЄС. Безумовно, це не залежить від України. Питання буде до лідерів. Ми чітко знаємо, що путін, що б він сьогодні не обіцяв щодо того, що не буде блокувати нашого вступу до ЄС, він буде блокувати – через Угорщину, через ще когось. Але він не хоче, щоб Україна стала повноправним членом ЄС

– зазначив Зеленський.

Президент підсумував, що Україні потрібна конкретика у відносинах із партнерами, адже технічна готовність країни вже випереджає політичні рішення деяких членів блоку.

Офіційний Київ наполягає на фіксації термінів, оскільки повноцінна інтеграція в європейські структури є невід’ємною частиною захисту держави від майбутніх зазіхань ворога.

Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський01.03.26, 20:27 • 72428 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна