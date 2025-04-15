Башар Асад

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20036 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 136130 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127558 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192796 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76809 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Ізраїль відкриває туристичні тури у Сирію

Ізраїль запустив тури по буферній зоні Голан, захопленій в Сирії після падіння Асада. Маршрут включає гору Гермон з видом на Дамаск та ферми Шебаа.

Новини Світу • 11 квітня, 09:03 • 5945 перегляди

У Сирії сформовано новий уряд після повалення режиму Асада

Президент аш-Шараа оголосив про уряд, який відновить держінститути на засадах прозорості. Глави МЗС та Міноборони перехідного уряду зберегли посади.

Політика • 30 березня, 00:17 • 16276 перегляди

В Іраку ліквідовано одного з найнебезпечніших терористів ІДІЛ: деталі спецоперації

В Іраку під час спецоперації ліквідовано Абдаллу Макі Мослеха аль-Ріфаї, відомого як "Абу Хадіджа". Він був одним з найнебезпечніших терористів та "заступником халіфа" ІДІЛ.

Новини Світу • 15 березня, 03:40 • 17671 перегляди

У Сирії понад 340 алавітів вбиті силами безпеки: що відомо

Сили безпеки та їхні прихильники вбили понад 340 осіб з алавітської меншини в прибережному регіоні Сирії. Нова ісламістська влада проводить придушення заколоту прихильників колишнього президента Башара Асада.

Новини Світу • 8 березня, 13:38 • 21191 перегляди

Криваві сутички біля російської бази в Сирії: десятки загинули у Латакії

У сирійській провінції Латакія спалахнули бої між силами безпеки та прихильниками Асада біля бази "Хмеймім". Внаслідок зіткнень загинуло 48 осіб, включаючи 16 силовиків, 28 бойовиків та 4 мирних жителів.

Новини Світу • 7 березня, 00:39 • 110169 перегляди

Перші британські туристи, яким дозволили відвідати Північну Корею після 5-річної перерви, розповіли про свої враження

Група туристів з Британії та інших країн відвідала КНДР вперше після пандемії. Візитери розповіли про жорсткий контроль, обмеження пересування та спілкування з місцевими під час 4-денної поїздки.

Новини Світу • 1 березня, 13:18 • 52885 перегляди

Ізраїль лобіює перед США зберегти російські бази в Сирії - Reuters

Ізраїль намагається переконати США підтримати слабку та децентралізовану Сирію, включаючи збереження російських військових баз. Мета - протистояти зростаючому впливу Туреччини, яка підтримує нових ісламістських правителів Сирії.

Новини Світу • 1 березня, 11:57 • 32703 перегляди

ЄС призупиняє транспортні та енергетичні санкції проти Сирії

Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про призупинення санкцій проти Сирії у банківському, енергетичному та транспортному секторах. П'ять сирійських організацій вилучено зі списку заморожених активів.

Новини Світу • 24 лютого, 11:37 • 21529 перегляди

рф виводить із Сирії кораблі з боєприпасами - міноборони Британії

Британське міноборони зафіксувало 6 російських кораблів з боєприпасами, що виходять із Сирії через Ла-Манш.

Новини Світу • 15 лютого, 16:13 • 24719 перегляди

Судан заявив про актуальність угоди про російську військову базу на Червоному морі

Міністр закордонних справ Судану заявив, що угода про створення російської військово-морської бази залишається в силі. росія може отримати заправну станцію на Червоному морі в обмін на зброю.

Новини Світу • 13 лютого, 07:59 • 25400 перегляди

рф намагається нав'язати себе як партнера для нового керівництва Сирії – британська розвідка

російські кораблі вивозять обладнання та персонал з військової бази в Тартусі. москва веде переговори з новою сирійською владою, маючи слабку позицію через переховування Асада.

Політика • 10 лютого, 12:01 • 26063 перегляди

Пентагон готує план виведення військ США із Сирії після заяв Трампа

Міністерство оборони США готує план повного виведення військ із Сирії протягом 30-90 днів. У країні наразі перебуває близько 2000 американських військовослужбовців, включаючи 1100 тимчасових ротаційних сил.

Новини Світу • 5 лютого, 12:30 • 25217 перегляди

Дані розвідки США розкривають нові деталі про ядерні плани Ірану - NYT

Американська розвідка виявила, що Іран вивчає можливість швидкого створення примітивної ядерної зброї. Країна має достатньо палива для 4-5 бомб, але поки не прийняла рішення про їх виробництво.

Політика • 4 лютого, 09:37 • 27837 перегляди

Сирія розпочинає радикальну перебудову своєї економіки: планують звільнити 400 тисяч "держслужбовців-привидів"

Після повалення режиму Асада нове керівництво Сирії розпочало радикальну перебудову економіки. Планується скоротити третину держслужбовців та приватизувати більшість державних компаній.

Новини Світу • 31 січня, 15:23 • 28059 перегляди

Сирійського лідера Шараа призначено президентом на перехідний період

Ахмед аль-Шараа призначений президентом Сирії на перехідний період. Нове керівництво вимагає від hосії видачі Асада, виплати компенсацій і оголошує про розпуск силових відомств.

Новини Світу • 29 січня, 19:02 • 25960 перегляди

Нова влада Сирії вимагає від рф видати Асада та виплатити компенсації

Сирійський уряд звернувся до росії з вимогою екстрадиції Башара Асада, який втік до москви в грудні. Дамаск також вимагає компенсацію за підтримку режиму Асада та участь у відбудові країни.

Новини Світу • 29 січня, 17:10 • 30368 перегляди

Ізраїль заявив, що залишить війська на півдні Лівану після дедлайну

Ізраїль заявив, що залишить війська на півдні Лівану після недільного дедлайну через невиконання умов угоди. Угода передбачала виведення "Хезболли" за річку Літані та розгортання ліванської армії в регіоні.

Новини Світу • 24 січня, 14:43 • 25398 перегляди

Франція видала новий ордер на арешт сирійського експрезидента Асада

Французькі слідчі судді видали ордер на арешт Башара Асада за військові злочини. Справа стосується загибелі франко-сирійського громадянина під час бомбардування у 2017 році.

Новини Світу • 22 січня, 08:35 • 30718 перегляди

Трамп планує усунути Мадуро: що готує нова адміністрація США для Венесуели

Команда новообраного президента США Трампа заявляє про намір змінити режим у Венесуелі. Радники порівнюють можливе усунення Мадуро з нещодавнім поваленням Асада та розглядають невійськові методи впливу.

Новини Світу • 19 січня, 07:35 • 32772 перегляди

Майже 200 тисяч сирійських біженців повертаються додому: що змусило їх прийняти це рішення?

Близько 200 тисяч сирійських біженців повернулися до своєї країни після падіння режиму Асада. Більшість біженців покидали Сирію через репресії, а зараз повертаються через нестабільність у сусідніх країнах.

Новини Світу • 18 січня, 23:00 • 48870 перегляди

Моніторингова місія в Сирії повідомила про публічну страту ймовірного прибічника Асада

У передмісті Дамаска бойовики, пов'язані з новою владою, публічно стратили місцевого чиновника Масена Кненеха. Його звинуватили у написанні звітів для режиму Асада, що призвели до тортур молоді.

Новини Світу • 10 січня, 16:38 • 30156 перегляди

Якщо росія досягне своїх цілей в Україні, це дорого їй обійдеться - глава Пентагону

Ллойд Остін заявив, що досягнення цілей росії в Україні призведе до значних втрат для неї в майбутньому. Для утримання окупованих територій росії доведеться витратити величезні ресурси та залучити значні наземні сили.

Війна • 9 січня, 09:26 • 47772 перегляди

Блінкен на зустрічі з Макроном обговорив підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Франції Макроном у Парижі. Сторони обговорили підтримку України, допомогу КНДР росії та ситуацію на Близькому Сході.

Війна • 9 січня, 04:06 • 111502 перегляди

Санкції Європейського Союзу перешкоджають відновленню Сирії: їх можна швидко зняти, вважає Франція

Міністр закордонних справ Франції заявив про можливість зняття санкцій ЄС щодо операцій з державними установами Сирії. Рішення залежатиме від того, як нове керівництво впорається з переходом влади.

Новини Світу • 8 січня, 13:44 • 18155 перегляди

В'язень захопив заручників у тюрмі на півдні Франції

У тюрмі міста Арль озброєний в'язень із психічними розладами захопив від 3 до 7 заручників. Серед захоплених - медичні працівники та охоронці, на місці працюють правоохоронці.

Новини Світу • 3 січня, 12:59 • 23636 перегляди

Башара Асада визнали корупціонером року

Башар Асад, який втік до москви після повалення режиму, названий "корупціонером 2024 року" за версією OCCRP. Його режим звинувачують у наркоторгівлі, контрабанді та інших злочинах на мільярди доларів.

Кримінал та НП • 31 грудня, 16:45 • 26620 перегляди

Можливо й ми десь поряд проходили: Буданов про падіння режиму Асада в Сирії

Керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував падіння режиму Асада в Сирії, натякнувши на можливу причетність української розвідки. Асад втік до рф, а новим лідером Сирії став Ахмад аш-Шараа.

Війна • 31 грудня, 15:23 • 27000 перегляди

"Від послаблення росії на Близькому Сході та в Африці виграють усі": у ЦПД РНБО пояснили важливість нових відносин з Сирією

Міністр закордонних справ України провів переговори з керівництвом Сирії в Дамаску. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО пояснив важливість для України побудови нових відносин з Сирією, вказавши, що від послаблення росії на Близькому Сході та в Африці виграють усі.

Політика • 30 грудня, 12:40 • 22138 перегляди

Сибіга розповів про історичну зустріч з новим лідером Сирії в Дамаску

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Дамаск та зустрівся з новим лідером Сирії Ахмадом аш-Шараа. Україна готова відновити дипломатичні відносини та розширити співпрацю з новою сирійською владою.

Політика • 30 грудня, 10:15 • 22296 перегляди

Нова влада Сирії оголосила про масштабну реформу спецслужб

Новопризначений глава сирійських спецслужб Анас Хаттаб анонсував повне розформування всіх розвідувальних організацій часів Асада. Планується створення нової системи безпеки з урахуванням інтересів народу.

Новини Світу • 29 грудня, 07:37 • 22937 перегляди