Башар Асад

"Від послаблення росії на Близькому Сході та в Африці виграють усі": у ЦПД РНБО пояснили важливість нових відносин з Сирією

Міністр закордонних справ України провів переговори з керівництвом Сирії в Дамаску. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО пояснив важливість для України побудови нових відносин з Сирією, вказавши, що від послаблення росії на Близькому Сході та в Африці виграють усі.