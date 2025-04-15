Башар Асад

Ізраїль запустив тури по буферній зоні Голан, захопленій в Сирії після падіння Асада. Маршрут включає гору Гермон з видом на Дамаск та ферми Шебаа.
Президент аш-Шараа оголосив про уряд, який відновить держінститути на засадах прозорості. Глави МЗС та Міноборони перехідного уряду зберегли посади.
В Іраку під час спецоперації ліквідовано Абдаллу Макі Мослеха аль-Ріфаї, відомого як "Абу Хадіджа". Він був одним з найнебезпечніших терористів та "заступником халіфа" ІДІЛ.
Сили безпеки та їхні прихильники вбили понад 340 осіб з алавітської меншини в прибережному регіоні Сирії. Нова ісламістська влада проводить придушення заколоту прихильників колишнього президента Башара Асада.
У сирійській провінції Латакія спалахнули бої між силами безпеки та прихильниками Асада біля бази "Хмеймім". Внаслідок зіткнень загинуло 48 осіб, включаючи 16 силовиків, 28 бойовиків та 4 мирних жителів.
Група туристів з Британії та інших країн відвідала КНДР вперше після пандемії. Візитери розповіли про жорсткий контроль, обмеження пересування та спілкування з місцевими під час 4-денної поїздки.
Ізраїль намагається переконати США підтримати слабку та децентралізовану Сирію, включаючи збереження російських військових баз. Мета - протистояти зростаючому впливу Туреччини, яка підтримує нових ісламістських правителів Сирії.
Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про призупинення санкцій проти Сирії у банківському, енергетичному та транспортному секторах. П'ять сирійських організацій вилучено зі списку заморожених активів.
Британське міноборони зафіксувало 6 російських кораблів з боєприпасами, що виходять із Сирії через Ла-Манш.
Міністр закордонних справ Судану заявив, що угода про створення російської військово-морської бази залишається в силі. росія може отримати заправну станцію на Червоному морі в обмін на зброю.
російські кораблі вивозять обладнання та персонал з військової бази в Тартусі. москва веде переговори з новою сирійською владою, маючи слабку позицію через переховування Асада.
Міністерство оборони США готує план повного виведення військ із Сирії протягом 30-90 днів. У країні наразі перебуває близько 2000 американських військовослужбовців, включаючи 1100 тимчасових ротаційних сил.
Американська розвідка виявила, що Іран вивчає можливість швидкого створення примітивної ядерної зброї. Країна має достатньо палива для 4-5 бомб, але поки не прийняла рішення про їх виробництво.
Після повалення режиму Асада нове керівництво Сирії розпочало радикальну перебудову економіки. Планується скоротити третину держслужбовців та приватизувати більшість державних компаній.
Ахмед аль-Шараа призначений президентом Сирії на перехідний період. Нове керівництво вимагає від hосії видачі Асада, виплати компенсацій і оголошує про розпуск силових відомств.
Сирійський уряд звернувся до росії з вимогою екстрадиції Башара Асада, який втік до москви в грудні. Дамаск також вимагає компенсацію за підтримку режиму Асада та участь у відбудові країни.
Ізраїль заявив, що залишить війська на півдні Лівану після недільного дедлайну через невиконання умов угоди. Угода передбачала виведення "Хезболли" за річку Літані та розгортання ліванської армії в регіоні.
Французькі слідчі судді видали ордер на арешт Башара Асада за військові злочини. Справа стосується загибелі франко-сирійського громадянина під час бомбардування у 2017 році.
Команда новообраного президента США Трампа заявляє про намір змінити режим у Венесуелі. Радники порівнюють можливе усунення Мадуро з нещодавнім поваленням Асада та розглядають невійськові методи впливу.
Близько 200 тисяч сирійських біженців повернулися до своєї країни після падіння режиму Асада. Більшість біженців покидали Сирію через репресії, а зараз повертаються через нестабільність у сусідніх країнах.
У передмісті Дамаска бойовики, пов'язані з новою владою, публічно стратили місцевого чиновника Масена Кненеха. Його звинуватили у написанні звітів для режиму Асада, що призвели до тортур молоді.
Ллойд Остін заявив, що досягнення цілей росії в Україні призведе до значних втрат для неї в майбутньому. Для утримання окупованих територій росії доведеться витратити величезні ресурси та залучити значні наземні сили.
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Франції Макроном у Парижі. Сторони обговорили підтримку України, допомогу КНДР росії та ситуацію на Близькому Сході.
Міністр закордонних справ Франції заявив про можливість зняття санкцій ЄС щодо операцій з державними установами Сирії. Рішення залежатиме від того, як нове керівництво впорається з переходом влади.
У тюрмі міста Арль озброєний в'язень із психічними розладами захопив від 3 до 7 заручників. Серед захоплених - медичні працівники та охоронці, на місці працюють правоохоронці.
Башар Асад, який втік до москви після повалення режиму, названий "корупціонером 2024 року" за версією OCCRP. Його режим звинувачують у наркоторгівлі, контрабанді та інших злочинах на мільярди доларів.
Керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував падіння режиму Асада в Сирії, натякнувши на можливу причетність української розвідки. Асад втік до рф, а новим лідером Сирії став Ахмад аш-Шараа.
Міністр закордонних справ України провів переговори з керівництвом Сирії в Дамаску. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО пояснив важливість для України побудови нових відносин з Сирією, вказавши, що від послаблення росії на Близькому Сході та в Африці виграють усі.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Дамаск та зустрівся з новим лідером Сирії Ахмадом аш-Шараа. Україна готова відновити дипломатичні відносини та розширити співпрацю з новою сирійською владою.
Новопризначений глава сирійських спецслужб Анас Хаттаб анонсував повне розформування всіх розвідувальних організацій часів Асада. Планується створення нової системи безпеки з урахуванням інтересів народу.