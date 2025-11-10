Лідер Сирії може мати особисті причини для боротьби з ІД: Ахмеда аш-Шараа планували вбити

Протягом останніх кількох місяців було зірвано декілька змов проти в.о. президента Сирії Ахмеда аш-Шараа, який на зустрічі у Вашингтоні має приєднатися до боротьби США проти угрупування "Ісламської держави". Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Сирія зірвала два окремі напади, заплановані терористичною групою "Ісламська держава" (ІД) проти тимчасового президента Ахмеда аш-Шараа.

Як очікується, Сирія, за підсумками візиту Ахмада аш-Шараа у Вашингтон, офіційно приєднається до очолюваної США коаліції по боротьбі з угрупованням "Ісламська держава".

Новина про запобігання замаху додає особистого виміру планам сирійського лідера приєднатися до коаліції на чолі з США для боротьби з екстремістами, пише Reuters, посилаючись на розмову з двома високопосадовцями.

Минулими вихідними на території Сирії відбулась масштабна операція проти осередків ІДІЛ. Здійснено понад 60 рейдів і понад 70 арештів в Алеппо, Ідлібі, Хамі, Хомсі та околицях Дамаска, про що відрапортувало МВС Сирії.

Змови на життя Аш-Шараа були зірвані протягом останніх кількох місяців. В одному випадку змова ІДІЛ була зосереджена навколо заздалегідь оголошеної офіційної взаємодії за участю самопроголошеного президента Сирії. У офіційних джерелах відмовились надати додаткові подробиці через делікатність питання, пише Reuters.

Довідка

У 2014 році ІДІЛ захопило великі території Сирії та сусіднього Іраку. Угруповання контролювало приблизно третину Сирії та 40% Іраку. Наразі терористична організація вважається переможеною у військовому відношенні. Водночас, за оцінками, близько 2500 бойовиків ІДІЛ продовжують діяти в обох країнах, здійснюючи напади.

Сирія на порозі угоди з США про спільні наміри і допомогу

Щодо спільних зусиль із США у протидії ІДІЛ, Трамп вже захоплено похвалив свого сьогоднішнього гостя:

Я думаю, він чудово справляється . Це складна ситуація, і він міцний хлопець, але ми чудово ладнаємо - сказав лідер США.

Цікаво, що раніше США навіть призначали нагороду у 10 мільйонів доларів за голову аш-Шараа, який раніше деякий час пов'язувався з діяльністю "Аль-Каїда". Втім нагорода була скасована після повалення Башара Асада альянсом повстанців на чолі з аш-Шараа.

До прибуття Аль-Шараа до Сполучених Штатів Рада Безпеки ООН проголосувала за скасування санкцій щодо президента Сирії та інших урядових чиновників . За словами Майка Уолца, посла США в ООН, цей крок є явною ознакою того, що Сирія вступає в нову еру після падіння Асада.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з новим лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа 10 листопада в Білому домі. Це стане кульмінацією значного повороту в ситуації з Сирією та першим візитом сирійського президента до Білого дому.