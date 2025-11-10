Лідер Сирії може мати особисті причини для боротьби з ІД: Ахмеда аш-Шараа планували вбити

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10464 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26464 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34818 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52046 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33728 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50235 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41249 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22937 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24846 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26278 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18494 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11040 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17342 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9010 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5524 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52048 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45747 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50236 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41250 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94069 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5628 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29960 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35229 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60929 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136912 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Лідер Сирії може мати особисті причини для боротьби з ІД: Ахмеда аш-Шараа планували вбити

Київ • УНН

 • 3744 перегляди

Сирія зірвала два напади ІД на тимчасового президента Ахмеда аш-Шараа, що додає особистого виміру його планам приєднатися до коаліції США. Це відбулося на тлі скасування санкцій ООН проти сирійського лідера та його візиту до Вашингтона.

Лідер Сирії може мати особисті причини для боротьби з ІД: Ахмеда аш-Шараа планували вбити

Протягом останніх кількох місяців було зірвано декілька змов проти в.о. президента Сирії Ахмеда аш-Шараа, який на зустрічі у Вашингтоні має приєднатися до боротьби США проти угрупування "Ісламської держави". Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Сирія зірвала два окремі напади, заплановані терористичною групою "Ісламська держава" (ІД) проти тимчасового президента Ахмеда аш-Шараа.

Як очікується, Сирія, за підсумками візиту Ахмада аш-Шараа у Вашингтон, офіційно приєднається до очолюваної США коаліції по боротьбі з угрупованням "Ісламська держава".

Новина про запобігання замаху додає особистого виміру планам сирійського лідера приєднатися до коаліції на чолі з США для боротьби з екстремістами, пише Reuters, посилаючись на розмову з двома високопосадовцями.

Минулими вихідними на території Сирії відбулась масштабна операція проти осередків ІДІЛ. Здійснено понад 60 рейдів і понад 70 арештів в Алеппо, Ідлібі, Хамі, Хомсі та околицях Дамаска, про що відрапортувало МВС Сирії.

Змови на життя Аш-Шараа були зірвані протягом останніх кількох місяців. В одному випадку змова ІДІЛ була зосереджена навколо заздалегідь оголошеної офіційної взаємодії за участю самопроголошеного президента Сирії. У офіційних джерелах відмовились надати додаткові подробиці через делікатність питання, пише Reuters. 

Довідка

У 2014 році ІДІЛ захопило великі території Сирії та сусіднього Іраку.  Угруповання контролювало приблизно третину Сирії та 40% Іраку. Наразі терористична організація вважається переможеною у військовому відношенні. Водночас, за оцінками, близько 2500 бойовиків ІДІЛ продовжують діяти в обох країнах, здійснюючи напади. 

Сирія на порозі угоди з США про спільні наміри і допомогу

Щодо спільних зусиль із США у протидії ІДІЛ, Трамп вже захоплено похвалив свого сьогоднішнього гостя:

Я думаю, він чудово справляється . Це складна ситуація, і він міцний хлопець, але ми чудово ладнаємо

- сказав лідер США.

Цікаво, що раніше США навіть призначали нагороду у 10 мільйонів доларів за голову аш-Шараа, який раніше деякий час пов'язувався з діяльністю "Аль-Каїда". Втім нагорода була скасована після повалення Башара Асада альянсом повстанців на чолі з аш-Шараа.

До прибуття Аль-Шараа до Сполучених Штатів Рада Безпеки ООН проголосувала за скасування санкцій щодо президента Сирії та інших урядових чиновників . За словами Майка Уолца, посла США в ООН, цей крок є явною ознакою того, що Сирія вступає в нову еру після падіння Асада.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з новим лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа 10 листопада в Білому домі. Це стане кульмінацією значного повороту в ситуації з Сирією та першим візитом сирійського президента до Білого дому.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Санкції
Сутички
Майкл Волц
Рада Безпеки ООН
Reuters
Вашингтон
Ірак
Дамаск
Башар аль-Асад
Дональд Трамп
Сирія