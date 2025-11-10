Зустріч Трампа з лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа 10 листопада: стали відомі нові подробиці - Reuters
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з новим лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа 10 листопада в Білому домі. Це стане кульмінацією значного повороту в ситуації з Сирією та першим візитом сирійського президента до Білого дому.
Зустріч президента США Дональда Трампа з новим лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа, яка запланована у понеділок, 10 листопада, має стати кульмінацією значного повороту в ситуації з Сирією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Трамп готовий прийняти Шараа під час першого в історії візиту сирійського президента до Білого дому, через шість місяців після їхньої першої зустрічі в Саудівській Аравії і через кілька днів після того, як Вашингтон заявив, що колишній член "Аль-Каїди" більше не є "особливо визначеним глобальним терористом".
Крім того, Сирія також має намір приєднатися до коаліції під керівництвом США для боротьби з Ісламською Державою, про що може бути офіційно оголошено на зустрічі в Білому домі в понеділок.
Нагадаємо
Президент Сирії на перехідний період Ахмед аш-Шараа 10 листопада відвідає Вашингтон, де запланована його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Речниця американського президента Керолайн Левітт уточнила, що зустріч запланована в Білому домі.