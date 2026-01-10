Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона

На тлі зростаючої напруженості у відносинах зі США до Гавани прибув танкер Ocean Mariner із партією мексиканської нафти. Судно, що перевозило від 85 000 до 90 000 барелів сировини, вийшло з нафтохімічного комплексу компанії Petroleos Mexicanos (Pemex) 5 січня та пришвартувалося в кубинській столиці вночі в суботу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Мексика стала критично важливим постачальником енергоресурсів для карибського острова після силового усунення Ніколаса Мадуро у Венесуелі минулого тижня. Ці поставки викликали різку критику з боку американських законодавців та адміністрації Дональда Трампа, які прагнуть посилити економічну ізоляцію Гавани.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила непохитність своєї позиції, заявивши, що країна продовжуватиме експорт палива на острів. Вона наголосила, що ці поставки є частиною гуманітарної допомоги Кубі, яка зіткнулася з гострою енергетичною кризою після втрати венесуельських преференцій. Представники Pemex та офіс президента наразі утримуються від додаткових коментарів щодо обсягів майбутніх відвантажень.

