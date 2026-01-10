Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона

$42.990.27
9 січня, 20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
У Нідерландах три партії домовились про уряд меншості 9 січня, 19:49
Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п'ятого підсанкційного танкера 9 січня, 20:57
Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві 9 січня, 20:58
Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію миру 9 січня, 21:32
На Віргінських островах США внаслідок нападу акули загинула американська туристка 9 січня, 21:47
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають 9 січня, 16:19
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант 8 січня, 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів 8 січня, 17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс" 8 січня, 15:30
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джон Гілі
Руслан Стефанчук
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Білий дім
Велика Британія
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії" 8 січня, 08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN 7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків" 6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж 5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті 4 січня, 17:30
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Танкер Ocean Mariner доставив 85-90 тисяч барелів мексиканської нафти до Гавани. Мексика продовжує експорт палива на Кубу як гуманітарну допомогу, попри критику США.

Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона

На тлі зростаючої напруженості у відносинах зі США до Гавани прибув танкер Ocean Mariner із партією мексиканської нафти. Судно, що перевозило від 85 000 до 90 000 барелів сировини, вийшло з нафтохімічного комплексу компанії Petroleos Mexicanos (Pemex) 5 січня та пришвартувалося в кубинській столиці вночі в суботу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Мексика стала критично важливим постачальником енергоресурсів для карибського острова після силового усунення Ніколаса Мадуро у Венесуелі минулого тижня. Ці поставки викликали різку критику з боку американських законодавців та адміністрації Дональда Трампа, які прагнуть посилити економічну ізоляцію Гавани.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила непохитність своєї позиції, заявивши, що країна продовжуватиме експорт палива на острів. Вона наголосила, що ці поставки є частиною гуманітарної допомоги Кубі, яка зіткнулася з гострою енергетичною кризою після втрати венесуельських преференцій. Представники Pemex та офіс президента наразі утримуються від додаткових коментарів щодо обсягів майбутніх відвантажень.

Венс назвав затриманий Marinera "фейковим російським нафтовим танкером", а генпрокурор США анонсувала кримінальні справи для екіпажу 08.01.26, 12:37

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Куба
Bloomberg
Мексика
Венесуела
Дональд Трамп