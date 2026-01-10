$42.990.27
9 января, 20:32 • 10169 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 20271 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 24922 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 25229 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 21558 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 19945 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 14501 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13451 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9762 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13352 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 60239 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 62947 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 84250 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 102596 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 143130 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Танкер Ocean Mariner доставил 85-90 тысяч баррелей мексиканской нефти в Гавану. Мексика продолжает экспорт топлива на Кубу в качестве гуманитарной помощи, несмотря на критику США.

Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона

На фоне растущей напряженности в отношениях с США в Гавану прибыл танкер Ocean Mariner с партией мексиканской нефти. Судно, перевозившее от 85 000 до 90 000 баррелей сырья, вышло из нефтехимического комплекса компании Petroleos Mexicanos (Pemex) 5 января и пришвартовалось в кубинской столице ночью в субботу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Мексика стала критически важным поставщиком энергоресурсов для карибского острова после силового отстранения Николаса Мадуро в Венесуэле на прошлой неделе. Эти поставки вызвали резкую критику со стороны американских законодателей и администрации Дональда Трампа, которые стремятся усилить экономическую изоляцию Гаваны.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила непоколебимость своей позиции, заявив, что страна будет продолжать экспорт топлива на остров. Она подчеркнула, что эти поставки являются частью гуманитарной помощи Кубе, которая столкнулась с острым энергетическим кризисом после потери венесуэльских преференций. Представители Pemex и офис президента пока воздерживаются от дополнительных комментариев относительно объемов будущих отгрузок.

Вэнс назвал задержанный Marinera "фальшивым российским нефтяным танкером", а генпрокурор США анонсировала уголовные дела для экипажа08.01.26, 12:37 • 4212 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Куба
Bloomberg L.P.
Мексика
Венесуэла
Дональд Трамп