Вэнс назвал задержанный Marinera «фальшивым российским нефтяным танкером», а генпрокурор США анонсировала уголовные дела для экипажа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал задержанный танкер Marinera (Bella 1) "фейковым российским нефтяным танкером", а генеральный прокурор страны Пэм Бонди указала, что его экипаж "не выполнил" приказов Береговой охраны США, поэтому ему грозит уголовное преследование, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В среду США захватили в Атлантическом океане два связанных с Венесуэлой нефтяных танкера, один из которых плыл под флагом России, как пишет издание, "в рамках агрессивных усилий президента Дональда Трампа диктовать в отношении потоков нефти в Америке и заставить социалистическое правительство Венесуэлы стать союзником".

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время субботнего военного рейда на Каракас, США усиливают блокаду судов, находящихся под санкциями и направляющихся в эту южноамериканскую страну, члена группы производителей нефти ОПЕК, и из нее. Белый дом также заявил, что планирует отменить некоторые санкции, введенные Трампом в отношении венесуэльской нефти в 2019 году во время его первого срока.

Недельная погоня через Атлантику завершилась в среду утром, когда Береговая охрана США и военное спецподразделение США, имея ордер, задержали нефтетанкер Marinera, который отказал в высадке на борт в прошлом месяце, прежде чем перейти под флаг России, сообщили чиновники.

"Учитывая наличие российской подводной лодки и судов поблизости, этот захват рисковал усилить конфронтацию с Россией, которая осудила действия США в отношении Венесуэлы и уже имеет споры с Западом из-за войны в Украине", - указывает издание.

Это был фейковый российский нефтяной танкер. Они фактически пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать режима санкций - сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Ранее в среду Береговая охрана США также перехватила танкер с венесуэльской нефтью M Sophia под панамским флагом вблизи северо-восточного побережья Южной Америки, сообщили американские чиновники, что стало четвертым захватом за последние недели. Танкер был полностью загружен, согласно данным государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.

На Marinera, ранее известном как Bella 1, не было нефти, но США утверждают, что он и M Sophia относятся к "теневому флоту" танкеров, используемых для транспортировки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана, пишет издание.

"Единственной разрешенной морской транспортировкой энергоносителей будет та, которая соответствует американскому законодательству и национальной безопасности, - заявил заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер. - Существует неограниченный экономический потенциал для энергетического сектора Венесуэлы через законные и разрешенные коммерческие каналы, установленные Соединенными Штатами".

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж Marinera прилагал "безумные усилия, чтобы избежать задержания" и "не выполнил" приказов Береговой охраны, поэтому ему грозит уголовное преследование.

"В результате невыполнения приказов Береговой охраны члены экипажа этого судна находятся под полным следствием, и против всех виновных будут возбуждены уголовные дела", - написала Бонди в X.

Реакция Китая

Администрация Трампа также настаивала на соглашении с Венесуэлой о перенаправлении поставок, предназначенных для Китая, главного покупателя Венесуэлы, и получении доступа к сырой нефти на сумму 2 миллиарда долларов.

"Дерзкое применение силы Соединенными Штатами против Венесуэлы и их требование "Америка превыше всего", когда Венесуэла распоряжается собственными нефтяными ресурсами, являются типичными актами запугивания", – заявила журналистам представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Трамп открыто говорил о контроле над огромными нефтяными запасами Венесуэлы совместно с американскими нефтяными компаниями после ареста и заключения Мадуро, которого он назвал диктатором, занимающимся наркоторговлей, в сговоре с врагами Вашингтона.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил поздно в среду, что в результате нападения США погибло 100 человек.

Трамп заявил в среду в социальных сетях, что Венесуэла использует средства от своей нефтяной сделки с США для покупки американской продукции, включая сельскохозяйственные товары и лекарства.

63-летний Мадуро на этой неделе не признал себя виновным в преступлениях, связанных с наркотиками, когда появился в наручниках в федеральном суде Нью-Йорка.

Союзники Мадуро из Социалистической партии остаются у власти в Венесуэле, где и.о. президента Делси Родригес балансирует между осуждением "похищения" Мадуро и началом сотрудничества с США под явными угрозами дальнейшего военного насилия со стороны Трампа, пишет издание.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа, включая государственного секретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, провели в среду секретные брифинги по Венесуэле для Сената и Палаты представителей США. Демократы заявили, что хотят получить больше информации.

"Они предлагают красть венесуэльскую нефть под дулом оружия и использовать этот рычаг навсегда для управления страной", - сказал журналистам сенатор-демократ Крис Мерфи из Коннектикута.

В интервью Fox в программе "Jesse Watters Primetime" Вэнс предположил, что Соединенные Штаты будут контролировать страну через ее нефтяные запасы.

"Мы контролируем энергетические ресурсы, и мы говорим режиму: вам разрешено продавать нефть, пока вы служите национальным интересам Америки, вам не разрешено продавать ее, если вы не можете служить национальным интересам Америки", - сказал Вэнс.

Республиканец Трамп заявил во вторник, что США переработают и продадут до 50 миллионов баррелей нефти, застрявшей в Венесуэле под санкциями США, что является первым шагом в его плане возрождения сектора, который давно находится в упадке, несмотря на то, что имеет крупнейшие в мире запасы.

Чтобы заключить сделку, которую описал Трамп, США "выборочно отменяют санкции" в отношении венесуэльской нефти, сообщила журналистам в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Поздно в среду Родригес заявила, что ее страна открыта для сделки с Соединенными Штатами. "Венесуэла открыта для энергетических отношений, в которых выиграют все стороны", - сказала Родригес на встрече с руководством национального собрания страны.

PDVSA подтвердила, что ведет переговоры с США в среду, и заявила, что условия переговоров базируются на "строго коммерческих операциях на условиях, которые являются законными, прозрачными и выгодными для обеих сторон". Но Financial Times сообщила, что американские нефтяные компании опасаются инвестировать в страну, учитывая нестабильность внешней политики Трампа, и будут требовать "серьезных гарантий" на встрече в Белом доме в пятницу.

Дополнение

Цены на сырую нефть упали на мировых рынках из-за ожидаемого увеличения поставок, высвобожденных в рамках плана Трампа.

Китай, Россия и левые союзники Венесуэлы осудили операцию США с целью захвата Мадуро, в результате которой погибли десятки венесуэльцев.

Союзники Вашингтона также глубоко обеспокоены чрезвычайным прецедентом захвата иностранного главы государства, на фоне того, как Трамп угрожает дальнейшими действиями, от Мексики до Гренландии, для продвижения интересов США, пишет издание.