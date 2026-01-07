Белый дом: Трамп не боится ухудшения отношений с РФ из-за задержания танкеров

$42.560.14
49.800.29
ukenru
Эксклюзив
16:27 • 10321 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 15402 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 13781 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 16878 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 21023 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 27697 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 25915 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 27273 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 19576 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17966 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
99%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 21067 просмотра
"Есть четкое понимание пошагового движения": Умеров сообщил о новых переговорах советников из Европы, США и НАТО по гарантиям безопасности7 января, 12:38 • 3742 просмотра
Десант США захватывает российский танкер "Marinera" - Reuters7 января, 13:09 • 6510 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 8998 просмотра
Трамп утверждает, что россия захватила бы Украину без его вмешательства7 января, 15:10 • 5652 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 21083 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 26143 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 27695 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 71852 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 109309 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Париж
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 9022 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 40436 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 60142 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 102495 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 93940 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Отопление
Дипломатка

Белый дом: Трамп не боится ухудшения отношений с РФ из-за задержания танкеров

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент США Дональд Трамп не боится задерживать нефтяные танкеры, находящиеся под санкциями. Белый дом не считает, что это спровоцирует напряженность с Россией.

Белый дом: Трамп не боится ухудшения отношений с РФ из-за задержания танкеров

Президент США Дональд Трамп не боится продолжать задерживать находящиеся под санкциями нефтяные танкеры, несмотря на опасения повышения напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает УНН.

Подробности

По ее словам, Трамп будет придерживаться "нашей политики, которая является наилучшей для Соединенных Штатов Америки".

Это означает применение эмбарго против всех судов "теневого флота", незаконно транспортирующих нефть

- сказала пресс-секретарь.

Она указала, что в Белом доме не считают, что это может спровоцировать вспышку напряженности между США и Россией, поскольку Трамп поддерживает хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я верю, что эти личные отношения будут продолжаться", – добавила Ливитт.

Напомним

The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что Россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и Россией.

МИД РФ сообщил, что Москва внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на судно Marinera, шедшее под флагом России. РФ требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне Marinera.

Действовать, а не бояться: Сибига о подходе Трампа в отношениях с РФ07.01.26, 20:13 • 2902 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Владимир Путин
Каролин Ливитт
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты