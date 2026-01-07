Белый дом: Трамп не боится ухудшения отношений с РФ из-за задержания танкеров

Президент США Дональд Трамп не боится продолжать задерживать находящиеся под санкциями нефтяные танкеры, несмотря на опасения повышения напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает УНН.

Подробности

По ее словам, Трамп будет придерживаться "нашей политики, которая является наилучшей для Соединенных Штатов Америки".

Это означает применение эмбарго против всех судов "теневого флота", незаконно транспортирующих нефть - сказала пресс-секретарь.

Она указала, что в Белом доме не считают, что это может спровоцировать вспышку напряженности между США и Россией, поскольку Трамп поддерживает хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я верю, что эти личные отношения будут продолжаться", – добавила Ливитт.

Напомним

The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что Россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и Россией.

МИД РФ сообщил, что Москва внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на судно Marinera, шедшее под флагом России. РФ требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне Marinera.

