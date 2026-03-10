В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядят

$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
15:44
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимое
Эксклюзив
15:25
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
публикации
Эксклюзивы
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным 10 марта, 06:25
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - Минэнерго 10 марта, 08:42
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко 10 марта, 09:07
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры 11:32
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах 13:12
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 1660 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:44 • 2652 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
15:25 • 7158 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
11:25 • 34582 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 45582 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядят 16:04
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12 • 9716 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 16962 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны Тринчер 9 марта, 17:41
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки 9 марта, 16:37
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядят

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Аттракцион Hollywood Drift получил вагоны в виде культовых авто из фильма. Горки длиной 1,25 км имитируют дрифт и разгоняются до 119 км в час.

В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядят
Universal Studios

Universal Studios готовит новые американские горки, посвященные фильмам из франшизы "Форсаж" (Fast & Furious), которой исполняется 25 лет, - они называются "Форсаж: Голливудский дрифт" (Fast & Furious: Hollywood Drift), и недавно опубликованные фотографии демонстрируют машинки аттракциона, пишет УНН со ссылкой на Motor1.com.

Детали

К Dodge Charger 1970 Доминика Торетто присоединяются Toyota Supra 1994 и Nissan Skyline GT-R 2002 Брайана О'Коннора. Четвертый автомобиль - Mazda RX-7 1997 Хана Лю. "Машины выглядят так, будто их взяли прямо из фильма, например, нелепый нагнетатель, торчащий из капота Charger Дома", отмечает издание.

Машинки аттракциона имеют другие уникальные детали из фильма, а также рабочие фары. Аттракцион длиной 4100 футов (1,25 км) развивает скорость до 74 миль (119 км) в час и оснащен новой технологией 360 градусов, призванной воссоздать ощущение дрифта, пишет издание.

Открытие "Форсаж: Голливудский дрифт" запланировано на конец этого года в Universal Studios Hollywood, тогда как Universal Orlando строит свою версию.

В этом году исполняется 25 лет со дня выхода первого фильма "Форсаж". Франшиза насчитывает 11 фильмов, 12-й в настоящее время находится в разработке.

Компания Universal недавно объявила, что 12 часть экшн-франшизы под названием "Форсаж навсегда" (Fast Forever) выйдет в кинотеатрах через год - 17 марта 2028 года.

"Форсаж навсегда": объявлено название и дата премьеры финальной части культовой саги, в которой вернется персонаж Уокера 03.02.26, 05:53

Юлия Шрамко

