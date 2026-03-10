В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядят

Universal Studios

Universal Studios готовит новые американские горки, посвященные фильмам из франшизы "Форсаж" (Fast & Furious), которой исполняется 25 лет, - они называются "Форсаж: Голливудский дрифт" (Fast & Furious: Hollywood Drift), и недавно опубликованные фотографии демонстрируют машинки аттракциона, пишет УНН со ссылкой на Motor1.com.

Детали

К Dodge Charger 1970 Доминика Торетто присоединяются Toyota Supra 1994 и Nissan Skyline GT-R 2002 Брайана О'Коннора. Четвертый автомобиль - Mazda RX-7 1997 Хана Лю. "Машины выглядят так, будто их взяли прямо из фильма, например, нелепый нагнетатель, торчащий из капота Charger Дома", отмечает издание.

Машинки аттракциона имеют другие уникальные детали из фильма, а также рабочие фары. Аттракцион длиной 4100 футов (1,25 км) развивает скорость до 74 миль (119 км) в час и оснащен новой технологией 360 градусов, призванной воссоздать ощущение дрифта, пишет издание.

Открытие "Форсаж: Голливудский дрифт" запланировано на конец этого года в Universal Studios Hollywood, тогда как Universal Orlando строит свою версию.

В этом году исполняется 25 лет со дня выхода первого фильма "Форсаж". Франшиза насчитывает 11 фильмов, 12-й в настоящее время находится в разработке.

Компания Universal недавно объявила, что 12 часть экшн-франшизы под названием "Форсаж навсегда" (Fast Forever) выйдет в кинотеатрах через год - 17 марта 2028 года.

"Форсаж навсегда": объявлено название и дата премьеры финальной части культовой саги, в которой вернется персонаж Уокера