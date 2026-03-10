Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой, – СМИ.

Во время активной фазы операции "Мидас" в июле 2025 года топ-чиновник НАБУ Магамедрасулов отдыхал со своей девушкой на элитном курорте на Тенерифе. При этом руководство НАБУ все же заявило, что он играл непосредственную важную роль в операции, написал "Информатор".

"Если верить официальным заявлениям НАБУ, то на июль 2025 года приходилась достаточно активная фаза слежения за должностными лицами "Энергоатома" и другими потенциальными участниками схем. Это значит, что Магамедрасулов "сыграл непосредственное важное участие" в операции чуть ли не с самого острова (Тенерифе – ред.)", – отметило издание.

Оно подчеркнуло, что в сентябре 2025 года – во время очередного судебного заседания – Руслан Магамедрасулов впервые публично прокомментировал свой отдых в Испании.

"Детектив заявил, что в 2025 году перенес две операции на голове, в 2016 году имел инсульт, поэтому поездка на Тенерифе на море – была рекомендацией от врача. На фото, обнародованных СБУ, видно, что "реабилитацию морем" Магамедрасулов проходил со своей девушкой – Дианой Файден, которая весь период отдыха на острове активно выкладывала фотографии в Инстаграм", – сообщили журналисты.

Не менее интересны детали элитного отдыха детектива НАБУ, добавили авторы материала, кроются и в данных о спонсоре его поездки – предпринимателе Алексее Таранце.

"Мужчина давно дружит с должностным лицом НАБУ. Еще в 2015 году отец Таранца фигурировал в деле НАБУ о присвоении бюджетных средств, однако впоследствии его фамилия исчезла из перечня обвиняемых", – прокомментировали они.

"Информатор" напомнил, что согласно заявлению директора НАБУ Семена Кривоноса Руслан Магамедрасулов якобы был одним из сотрудников Бюро, занимавшихся документированием в рамках операции "Мидас" – по разоблачению масштабной коррупции в сфере энергетики.

"Была проделана огромная работа с участием детективов бюро, в частности одного из детективов – Руслана Магамедрасулова (…) Он фактически сыграл важное участие непосредственно на этом этапе операции", – подчеркнул директор НАБУ, которого процитировало издание.

Как известно, в июле 2025 стало известно о разоблачении руководителя детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова в возможных преступных действиях совместно с отцом. Обоим инкриминировали пособничество россии (ст. 111-2 УК) из-за торговли коноплей с Дагестаном.

Отдельное внимание тогда следственные органы обратили и на образ жизни детектива НАБУ, о чем шла речь во время одного из судебных заседаний. В частности, вместо пребывания в прифронтовом Днепре, где он официально работает, Магамедрасулов фактически жил в Киеве и позволял себе заграничные поездки на курорты. СБУ утверждала, что детектив недавно вернулся из "элитного отдыха" на острове Тенерифе, где находился несколько недель.