Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой, – СМИ.

ukenru
Эксклюзив
12:33 • 1902 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 8902 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 16310 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
08:20 • 28346 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 45292 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 80672 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 51669 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 57430 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55539 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 79507 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Австралия отправляет в ОАЭ разведывательный самолет и ракеты10 марта, 04:08 • 5504 просмотра
Курс валют на 10 марта: доллар и евро синхронно дорожают10 марта, 06:00 • 13852 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным10 марта, 06:25 • 29017 просмотра
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo08:42 • 20005 просмотра
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко09:07 • 14616 просмотра
публикации
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
11:25 • 16310 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
08:20 • 28346 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 67976 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 71180 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 79507 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Урсула фон дер Ляйен
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 4176 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 23224 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 30913 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 30697 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 31639 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Отопление

Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой - СМИ

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой, – СМИ.

Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой - СМИ

Во время активной фазы операции "Мидас" в июле 2025 года топ-чиновник НАБУ Магамедрасулов отдыхал со своей девушкой на элитном курорте на Тенерифе. При этом руководство НАБУ все же заявило, что он играл непосредственную важную роль в операции, написал "Информатор". 

"Если верить официальным заявлениям НАБУ, то на июль 2025 года приходилась достаточно активная фаза слежения за должностными лицами "Энергоатома" и другими потенциальными участниками схем. Это значит, что Магамедрасулов "сыграл непосредственное важное участие" в операции чуть ли не с самого острова (Тенерифе – ред.)", – отметило издание. 

Оно подчеркнуло, что в сентябре 2025 года – во время очередного судебного заседания – Руслан Магамедрасулов впервые публично прокомментировал свой отдых в Испании. 

"Детектив заявил, что в 2025 году перенес две операции на голове, в 2016 году имел инсульт, поэтому поездка на Тенерифе на море – была рекомендацией от врача. На фото, обнародованных СБУ, видно, что "реабилитацию морем" Магамедрасулов проходил со своей девушкой – Дианой Файден, которая весь период отдыха на острове активно выкладывала фотографии в Инстаграм", – сообщили журналисты.

Не менее интересны детали элитного отдыха детектива НАБУ, добавили авторы материала, кроются и в данных о спонсоре его поездки – предпринимателе Алексее Таранце. 

"Мужчина давно дружит с должностным лицом НАБУ. Еще в 2015 году отец Таранца фигурировал в деле НАБУ о присвоении бюджетных средств, однако впоследствии его фамилия исчезла из перечня обвиняемых", – прокомментировали они. 

"Информатор" напомнил, что согласно заявлению директора НАБУ Семена Кривоноса Руслан Магамедрасулов якобы был одним из сотрудников Бюро, занимавшихся документированием в рамках операции "Мидас" – по разоблачению масштабной коррупции в сфере энергетики. 

"Была проделана огромная работа с участием детективов бюро, в частности одного из детективов – Руслана Магамедрасулова (…) Он фактически сыграл важное участие непосредственно на этом этапе операции", – подчеркнул директор НАБУ, которого процитировало издание. 

Как известно, в июле 2025 стало известно о разоблачении руководителя детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова в возможных преступных действиях совместно с отцом. Обоим инкриминировали пособничество россии (ст. 111-2 УК) из-за торговли коноплей с Дагестаном. 

Отдельное внимание тогда следственные органы обратили и на образ жизни детектива НАБУ, о чем шла речь во время одного из судебных заседаний. В частности, вместо пребывания в прифронтовом Днепре, где он официально работает, Магамедрасулов фактически жил в Киеве и позволял себе заграничные поездки на курорты. СБУ утверждала, что детектив недавно вернулся из "элитного отдыха" на острове Тенерифе, где находился несколько недель.

Лилия Подоляк

Политика
Энергоатом
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Испания
Киев