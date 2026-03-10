Курс валют на 10 марта: доллар и евро синхронно дорожают

По состоянию на вторник, 10 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,90 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 43,73 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,71. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,8961 грн (+17 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,7132 грн (+17 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8456 грн. (+6 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

в банках доллар торгуется по курсу 43,55-44,05 грн, евро по 50,40-51,15 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 43,96-43,99 грн/долл. и 50,89-50,91 грн/евро.

Напомним

Национальный банк Украины готов при необходимости подкрепить кассы банков наличной иностранной валютой. Для этого 9 марта 2026 года регулятор проведет операцию по обмену безналичной валюты банков на наличную.

