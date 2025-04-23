Доллар США

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5185 грн/долл, что на 14 копеек меньше. В банках доллар
торгуется за 41,60-41,05 грн.
Фьючерсы на золото достигли исторического максимума, превысив 3500 долларов за унцию. Причиной являются опасения относительно
независимости ФРС и усиление рисков мировой экономики.
СБУ обнаружила хищение 153 млн грн из бюджета Киева во время строительства Подольского моста. Чиновники КГГА искусственно завысили
стоимость стройматериалов, в частности сеток для укрепления опор.
НБУ установил курс гривны на уровне 41,37 грн/долл, что на 2 копейки меньше. В банках доллар торгуется за 41,60-41,00 грн, евро за
47,90-46,90грн.