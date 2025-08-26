Госдолг Украины приблизился к 7,8 трлн грн: детали от Минфина

$41.430.15
Эксклюзив
12:42 • 14770 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 42433 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 23902 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 41330 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 23774 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 104168 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 53428 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 52852 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 176423 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 95196 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Популярные новости
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 57977 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 76758 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 67223 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 32150 просмотра
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД10:30 • 20146 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
12:42 • 14809 просмотра
12:42 • 14809 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
11:32 • 41395 просмотра
11:32 • 41395 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 67960 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников26 августа, 06:24 • 104210 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 157892 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 5088 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 32748 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 77331 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 37782 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 157892 просмотра
Госдолг Украины приблизился к 7,8 трлн грн: детали от Минфина

Киев • УНН

 • 160 просмотра

На начало августа государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 7,78 трлн грн (186,13 млрд долл.). За июль он вырос на 76,92 млрд грн в гривневом эквиваленте и на 1,29 млрд долл. в долларовом.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало августа достиг 7,78 трлн грн или 186,13 млрд долл., увеличившись на 76,92 млрд грн и на 1,29 млрд долл. соответственно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные Минфина.

Детали

"По состоянию на 31 июля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 7 773,87 млрд грн, или 186,13 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Сообщается, что государственный и гарантированный государством внешний долг достиг 5,83 трлн грн (74,97% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 139,54 млрд долл. США. А государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1,95 трлн грн (25,03%), или 46,59 млрд долл. США.

"В течение июля 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 76,92 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,29 млрд долл. США", - сообщили в Минфине.

Юлия Шрамко

Экономика
Гривна
Доллар США
Министерство финансов Украины
Украина