Госдолг Украины приблизился к 7,8 трлн грн: детали от Минфина
Киев • УНН
На начало августа государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 7,78 трлн грн (186,13 млрд долл.). За июль он вырос на 76,92 млрд грн в гривневом эквиваленте и на 1,29 млрд долл. в долларовом.
Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало августа достиг 7,78 трлн грн или 186,13 млрд долл., увеличившись на 76,92 млрд грн и на 1,29 млрд долл. соответственно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные Минфина.
Детали
"По состоянию на 31 июля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 7 773,87 млрд грн, или 186,13 млрд долл. США", - говорится в сообщении.
Сообщается, что государственный и гарантированный государством внешний долг достиг 5,83 трлн грн (74,97% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 139,54 млрд долл. США. А государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1,95 трлн грн (25,03%), или 46,59 млрд долл. США.
"В течение июля 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 76,92 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,29 млрд долл. США", - сообщили в Минфине.
В НБУ отрицают негативное влияние от пропуска Украиной уплаты госдолга05.06.25, 16:48 • 2115 просмотров