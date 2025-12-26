$41.930.22
публикации
Эксклюзивы
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно

Киев • УНН

 • 8148 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка поделилась советами по финансовому планированию, подчеркнув важность аудита доходов и расходов, выбора подходящей схемы ведения финансов и формулирования конкретных целей. Она также подчеркнула роль автоматизации сбережений и гибкости в пересмотре финансовых планов.

Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно

Начало года обычно является точкой перезагрузки личных финансов. Ведь именно в этот период люди чаще всего задумываются, как навести порядок в собственном бюджете – закрыть старые финансовые "дыры" и начать движение к конкретным целям. В то же время практика показывает, что большинство финансовых планов "ломаются" уже через несколько месяцев либо из-за нечетко сформулированных целей, либо из-за отсутствия системы управления деньгами. Финтех-эксперт, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка рассказала УНН, как правильно ставить финансовые цели на год и какие модели планирования собственного бюджета реально работают.

С чего начать финансовое планирование?

По словам финтех-эксперта, ключевая ошибка начинать планирование не с анализа, а с желаний. 

Финансовая цель не может существовать сама по себе. Сначала нужно честно ответить на вопросы: сколько я реально зарабатываю, сколько трачу и где именно деньги "растворяются". Без этого любые цели превращаются в фантазии

- пояснила Елена Соседка.

Финтех-эксперт советует начинать планирование с полного аудита доходов и расходов хотя бы за последние полгода, даже если это неприятно или кажется мелочным.

Именно изучение финансовой отчетности поможет выявить "пробелы" в бюджете, понять основные статьи обязательных расходов и выяснить, были ли импульсивные покупки, без которых можно было обойтись.

Как выбрать схему ведения финансов?

После аудита можно переходить к выбору схемы ведения финансов. Елена Соседка обращает внимание, что не существует универсальной модели для всех, выбранная система должна соответствовать образу жизни человека. 

Кому-то подходит классическое правило 50/30/20, где 50% доходов идут на базовые потребности, то есть обязательные статьи бюджета, 30% – на желания, а 20% – это сбережения и инвестиции. Другим комфортнее вести детальный учет каждой категории расходов или пользоваться подходом "сначала в копилку", когда часть дохода автоматически откладывается сразу после его получения

- пояснила финтех-эксперт.

Главное, по ее словам, не идеальная таблица, а стабильность соблюдения выбранной модели управления бюджетом.

Как сформулировать финансовую цель?

Отдельное внимание Елена Соседка советует уделять формулированию самих финансовых целей. По ее словам, абстрактные формулировки вроде "хочу больше зарабатывать" или "нужно откладывать деньги" не сработают. 

Цель должна быть конкретной, измеримой и привязанной ко времени. Например: накопить 150 тысяч гривен к декабрю или инвестировать 10% годового дохода в течение года. Когда цель имеет цифру и дедлайн, мозг начинает воспринимать ее как задачу, а не как мечту и автоматически переходить к ее выполнению

- пояснила финтех-эксперт.

Важным элементом планирования она называет разделение целей на уровни. Краткосрочные сроком на 3–6 месяцев, среднесрочные – до года, и долгосрочные – на несколько лет. Такой подход, по словам Елены Соседки, снижает психологическое давление и позволяет видеть прогресс. 

Когда человек видит, что маленькие цели достигаются, появляется доверие к собственной финансовой системе и уверенность в своих силах. Это намного эффективнее, чем один глобальный план, который постоянно откладывается на потом

- пояснила финтех-эксперт.

Как упростить процесс сбережений?

Поможет упростить процесс сбережения средств автоматизация. Елена Соседка советует максимально убирать человеческий фактор из этого процесса. 

Автоматические отчисления на накопительные счета, инвестиционные сервисы или цифровые депозиты значительно повысят шансы на достижение целей, как краткосрочных, так и долгосрочных. Мы меньше соблазняемся потратить деньги, которых не видим на текущем счете

- пояснила финтех-эксперт.

В то же время она предостерегает от чрезмерной жесткости и слишком сильных ограничений бюджета. Финансовый план, по ее словам, должен быть живым документом. 

Доходы могут меняться, появляются непредвиденные расходы, война и макроэкономическая нестабильность также влияют на наше финансовое поведение. Нужно понимать, что нормально пересматривать цели раз в квартал и корректировать их, вместо того, чтобы обвинять себя в "провале"

- подчеркнула Елена Соседка.

Правильно поставленные финансовые цели – это не о жестких ограничениях, а об осознанном контроле. Полный аудит финансов, четкие цели, правильно подобранная система учета и распределения расходов, автоматизация и регулярный пересмотр планов превращают финансовое планирование из стресса в инструмент стабильности и накоплений. Именно такой подход, по словам эксперта, позволяет не только планировать свой финансовый год, но и постепенно выстраивать финансовую устойчивость в более долгосрочной перспективе.

Лилия Подоляк

Экономика
