100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34 • 6432 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 11102 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
15:52 • 12033 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 13701 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 15402 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 36674 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37172 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 93968 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 48720 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково

Київ • УНН

 • 69873 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка поділилася порадами щодо фінансового планування, наголосивши на важливості аудиту доходів і витрат, вибору відповідної схеми ведення фінансів та формулювання конкретних цілей. Вона також підкреслила роль автоматизації заощаджень та гнучкості у перегляді фінансових планів.

Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково

Початок року зазвичай є точкою перезавантаження особистих фінансів. Адже саме в цей період люди найчастіше замислюються, як навести лад у власному бюджеті – закрити старі фінансові "дірки" та почати рух до конкретних цілей. Водночас практика показує, що більшість фінансових планів "ламаються" вже через кілька місяців або через нечітко сформульовані цілі, або через відсутність системи управління грошима. Фінтехекспертка, співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка розповіла УНН, як правильно ставити фінансові цілі на рік і які моделі планування власного бюджету реально працюють.

З чого почати фінансове планування?

За словами фінтехекспертки, ключова помилка починати планування не з аналізу, а з бажань. 

Фінансова ціль не може існувати сама по собі. Спочатку потрібно чесно відповісти на питання: скільки я реально заробляю, скільки витрачаю і де саме гроші "розчиняються". Без цього будь-які цілі перетворюються на фантазії

- пояснила Олена Сосєдка.

Фінтехекспертка радить починати планування з повного аудиту доходів і витрат хоча б за останні пів року, навіть якщо це неприємно або здається дріб’язковим.

Саме вивчення фінансової звітності допоможе виявити "прогалини" у бюджеті, зрозуміти основні статті обовʼязкових витрат та зʼясувати чи були імпульсивні покупки, без яких можливо було обійтися.

Як обрати схему ведення фінансів?

Після аудиту можна переходити до вибору схеми ведення фінансів. Олена Сосєдка звертає увагу, що не існує універсальної моделі для всіх, обрана система має відповідати способу життя людини. 

Комусь підходить класичне правило 50/30/20, де 50% доходів ідуть на базові потреби, тобто обовʼязкові статті бюджету, 30% – на бажання, а 20% – це заощадження та інвестиції. Іншим комфортніше вести детальний облік кожної категорії витрат або користуватися підходом "спочатку у скарбничку", коли частина доходу автоматично відкладається одразу після його отримання

- пояснила фінтехекспертка.

Головне, за її словами, не ідеальна таблиця, а стабільність дотримання обраної моделі управління бюджетом.

Як сформулювати фінансову ціль?

Окрему увагу Олена Сосєдка радить приділяти формулюванню самих фінансових цілей. За її словами, абстрактні формулювання на кшталт "хочу більше заробляти" або "потрібно відкладати гроші" не спрацюють. 

Ціль має бути конкретною, вимірюваною і прив’язаною до часу. Наприклад: накопичити 150 тисяч гривень до грудня або інвестувати 10% річного доходу протягом року. Коли ціль має цифру і дедлайн, мозок починає сприймати її як задачу, а не як мрію і автоматично переходити до її виконання

- пояснила фінтехекспертка.

Важливим елементом планування вона називає поділ цілей на рівні. Короткострокові терміном на 3–6 місяців, середньострокові – до року, та довгострокові – на кілька років. Такий підхід, за словами Олени Сосєдки, знижує психологічний тиск і дозволяє бачити прогрес. 

Коли людина бачить, що маленькі цілі досягаються, з’являється довіра до власної фінансової системи і впевненість у своїх силах. Це набагато ефективніше, ніж один глобальний план, який постійно відкладається на потім

- пояснила фінтехекспертка.

Як спростити процес заощаджень?

Допоможе спростити процес заощадження коштів автоматизація. Олена Сосєдка радить максимально прибирати людський фактор із цього процесу. 

Автоматичні відрахування на накопичувальні рахунки, інвестиційні сервіси або цифрові депозити значно підвищать шанси на досягнення цілей, як короткострокових так і довгострокових. Ми менше спокушаємося витратити гроші, яких не бачимо на поточному рахунку

- пояснила фінтехекспертка.

Водночас вона застерігає від надмірної жорсткості і надто сильних обмежень бюджету. Фінансовий план, за її словами, має бути живим документом. 

Доходи можуть змінюватися, з’являються непередбачувані витрати, війна і макроекономічна нестабільність також впливають на нашу фінансову поведінку. Потрібно розуміти, що нормально переглядати цілі раз на квартал і коригувати їх, замість того, щоб звинувачувати себе у "провалі

- наголосила Олена Сосєдка.

Правильно поставлені фінансові цілі – це не про жорсткі обмеження, а про усвідомлений контроль. Повний аудит фінансів, чіткі цілі, правильно підібрана система обліку та розподілу витрат, автоматизація та регулярний перегляд планів перетворюють фінансове планування зі стресу на інструмент стабільності та накопичень. Саме такий підхід, за словами експертки, дозволяє не лише планувати свій фінансовий рік, а й поступово вибудовувати фінансову стійкість у довшій перспективі.

Лілія Подоляк

