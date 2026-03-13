$44.160.1950.960.02
Ексклюзив
12 березня, 21:38
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня

Київ • УНН

 • 6118 перегляди

У столиці пройдуть вистави Кайдашева сім'я та Наталка Полтавка, показ німого кіно та космічне шоу. Заходи відбудуться у "Кракові", Малій Опері та планетарії.

Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня

Цими вихідними у Києві відбудеться чимало культурних подій для поціновувачів мистецтва, кіно та науки. УНН зібрав для вас топ-5 цікавих заходів для захопливого та цікавого вікенду.

Деталі

Планета Земля: від народження до світанку людства + Подорож сузір’ями (класична програма)

Де? - м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 57/3.

Коли? -15 березня.

Про подію: чи замислювалися ви, якою була Земля мільярди років тому? Під час цієї події відвідувачі зможуть здійснити захопливу подорож у далеке минуле, до моменту народження нашої планети. Гості дізнаються, як Земля змінювалася від гарячої та нестабільної молодої планети до світу, у якому з’явилося життя і, зрештою, люди. Учасники зможуть "відчути" екстремальні умови різних епох: від пекельної спеки перших мільйонів років існування Землі до суворих морозів льодовикового періоду. Подія також розповість про доісторичних істот, які населяли планету задовго до появи людини, та про те, як лід, вогонь і постійні процеси еволюції поступово формували світ, у якому ми живемо сьогодні.

Німе кіно у джазі "Малюк"

Де? - м. Київ, Київський культурний кластер "Краків", Русанівська набережна, 12.

Коли? - 15 березня о 16:00.

Про подію: глядачів запрошують на особливий кіновечір із показом легендарного німого фільму "Малюк" Чарлі Чапліна. Стрічку демонструватимуть у супроводі живої музики та імпровізацій на піаніно, що звучатимуть разом із кадрами фільму. Музичний супровід цього вечора створюватиме піаніст і композитор Ілля Єресько. Український музикант відомий тонким відчуттям мелодії та авторським підходом до виконання, що дозволяє по-новому відчути знайомі твори.

У  центрі сюжету історія Бродяги, який знаходить покинуте немовля і бере його під свою опіку. Картина поєднує комедію, драму та соціальні мотиви, розповідаючи зворушливу історію про людяність і турботу.

Вистава "Кайдашева сім'я"

Де? - м. Київ, Мала Опера, вул. Дегтярівська, 5.

Коли? - 14 березня - 3 квітня.

Про подію: динамічна, сатирична комедія, яка поєднує класичний сюжет із сучасною сценічною подачею. У центрі історії – гонитва за вигодою, спроби перехитрити долю та бажання отримати все й одразу, тобто теми, що залишаються актуальними у будь-які часи.

Вистава вирізняється швидким темпом, гострим гумором і несподіваними сюжетними поворотами. Жива музика та емоційна гра акторів роблять знайому історію яскравим сценічним дійством, яке змушує не лише сміятися, а й замислитися над тим, чи справді обман може привести до щастя а організатори обіцяють насичений емоціями фінал, який не залишить байдужим жодного глядача. 

Італійська комедія "Божевільний". Вистава

Де? - м. Київ, Київський культурний кластер "Краків", Русанівська набережна, 12.

Коли? - 14 березня о 17:00. 

Про подію: у центрі сюжету – чоловік із манією перевтілення, який випадково опиняється у поліцейському відділку. Він найбільше мріє зіграти роль судді, і доля ніби підкидає шанс: саме в цей відділок із перевіркою має прибути суддя касаційного суду.

Скориставшись нагодою, герой вирішує втілити свою божевільну ідею. Однак швидко стає зрозуміло, що у відділку кояться дивні речі: тут фальсифікують справи, залякують підозрюваних, а люди за загадкових обставин "випадають" з вікон.

Це сатирична комедія з італійським темпераментом, сповнена абсурдного гумору та несподіваних поворотів. Історія, натхненна реальними подіями, висміює бюрократію, зловживання владою та людські слабкості.

Опера за п'єсою Івана Котляревського "Наталка Полтавка" 

Де? - м. Київ, вул. Володимирська, 50, Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка.

Коли? - 14 березня о 15:00. 

Про подію: історія дівчини Наталки, яка разом із матір’ю живе у злиднях після переїзду з Полтави до села. Її коханий Петро поїхав на заробітки і давно не подає звісток. Тим часом до Наталки сватається заможний, але значно старший возний. Перед дівчиною постає непростий вибір: залишитися вірною коханню чи погодитися на шлюб заради добробуту матері.

Опера поєднує ліричну історію з гумором і яскравим українським колоритом. Постановка вирізняється народними піснями, танцями та живою емоційністю, що робить цей твір одним із найвідоміших у класичному українському репертуарі.

Алла Кіосак

Київ