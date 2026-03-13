Іран пригрозив знищити нафтогазову інфраструктуру регіону у випадку атаки на енергетичні об’єкти

$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
21:38 • 2034 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 13232 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 22286 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 25953 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 17306 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 16587 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 14040 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22451 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39476 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49419 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12 березня, 12:32 • 37112 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 17966 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 21028 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 11230 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 11742 перегляди
Публікації
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 25953 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 21144 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 18073 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 47719 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 51542 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною17:23 • 7430 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 11827 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 11305 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 29292 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 48398 перегляди
Іран пригрозив знищити нафтогазову інфраструктуру регіону у випадку атаки на енергетичні об’єкти

Київ • УНН

 • 124 перегляди

КВІР погрожує підпалити енергетичні об’єкти США та союзників у разі ударів по іранських портах. Напруження зростає через атаки в Ормузькій протоці.

Іран пригрозив знищити нафтогазову інфраструктуру регіону у випадку атаки на енергетичні об’єкти

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив про можливу масштабну відповідь у разі атак на енергетичні об’єкти країни. У Тегерані попередили, що удари по іранських портах або інфраструктурі можуть спричинити атаки на енергетичні об’єкти всього регіону. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Ми попереджаємо уряд агресора та всіх його союзників, що за найменшого нападу на енергетичну інфраструктуру та порти (Ірану) послідує наша нищівна та руйнівна відповідь

– йдеться у заяві КВІР, яку цитує офіційне мовлення Ісламської Республіки.

У заяві також наголошується, що у випадку агресії Тегеран може атакувати об’єкти нафтогазової галузі, пов’язані з інтересами США та їхніх союзників.

У разі такої агресії вся нафтогазова інфраструктура регіону, в якій Сполучені Штати та їхні західні союзники мають особисті інтереси, буде підпалена та знищена

– заявили у КВІР.

Напруження в Ормузькій протоці

На тлі зростання напруження повідомляється про атаки на міжнародні вантажні судна в Ормузькій протоці. За даними міжнародних джерел, Іран використовує ракети та безпілотники, що створює ризики для глобальної торгівлі енергоносіями.

Центральне командування США заявляє, що з початку конфлікту американські сили завдали ударів по понад 5500 цілях на території Ірану, включаючи більш ніж 60 кораблів. 

Ізраїльські удари спрямовані на запобігання підземним іранським ядерним проєктам - Нетаньягу12.03.26, 22:58 • 1608 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Енергетика
Сутички
Центральне Командування Збройних сил США
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран