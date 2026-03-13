Іран пригрозив знищити нафтогазову інфраструктуру регіону у випадку атаки на енергетичні об’єкти

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив про можливу масштабну відповідь у разі атак на енергетичні об’єкти країни. У Тегерані попередили, що удари по іранських портах або інфраструктурі можуть спричинити атаки на енергетичні об’єкти всього регіону. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Ми попереджаємо уряд агресора та всіх його союзників, що за найменшого нападу на енергетичну інфраструктуру та порти (Ірану) послідує наша нищівна та руйнівна відповідь – йдеться у заяві КВІР, яку цитує офіційне мовлення Ісламської Республіки.

У заяві також наголошується, що у випадку агресії Тегеран може атакувати об’єкти нафтогазової галузі, пов’язані з інтересами США та їхніх союзників.

У разі такої агресії вся нафтогазова інфраструктура регіону, в якій Сполучені Штати та їхні західні союзники мають особисті інтереси, буде підпалена та знищена – заявили у КВІР.

Напруження в Ормузькій протоці

На тлі зростання напруження повідомляється про атаки на міжнародні вантажні судна в Ормузькій протоці. За даними міжнародних джерел, Іран використовує ракети та безпілотники, що створює ризики для глобальної торгівлі енергоносіями.

Центральне командування США заявляє, що з початку конфлікту американські сили завдали ударів по понад 5500 цілях на території Ірану, включаючи більш ніж 60 кораблів.

Ізраїльські удари спрямовані на запобігання підземним іранським ядерним проєктам - Нетаньягу