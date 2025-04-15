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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19781 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135289 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192647 перегляди

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Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану з 1989 року
Новини по темi

Іран планує продовжити ядерні переговори з США, але не напряму

Іран заявив, що переговори зі США будуть зосереджені на ядерному досьє та скасуванні санкцій. Зустріч відбудеться 19 квітня, переговори будуть непрямими, Оман залишиться посередником.

Новини Світу • 13 квітня, 11:41 • 5446 перегляди

В москві представники росії, Китаю та Ірану проведуть переговори щодо ядерної програми Тегерану

У москві відбудуться експертні переговори між росією, Китаєм та Іраном щодо ядерної програми Ірану. Тристороння зустріч обговорить аспекти, пов'язані з ядерною проблемою.

Новини Світу • 7 квітня, 14:40 • 11075 перегляди

Іран привів збройні сили в бойову готовність через загрозу атаки США - Reuters

Аятолла Алі Хаменеї наказав привести армію в стан підвищеної бойової готовності. Тегеран не хоче прямих переговорів щодо ядерної програми, але готовий до діалогу за посередництва Оману.

Політика • 6 квітня, 19:57 • 10726 перегляди

Іран "не матиме вибору", окрім як отримати ядерну зброю у разі нападу - радник Хаменеї

Радник верховного лідера Ірану заявив, що країна може розробити ядерну зброю для самозахисту, якщо США або їхні союзники здійснять напад. Це стане вимушеним кроком.

Новини Світу • 1 квітня, 06:00 • 21211 перегляди

Верховний лідер Ірану відкинув погрозу Трампа, але обіцяє удар у відповідь у разі бомбардування

Аятола Алі Хаменеї заявив, що США отримають потужну відсіч, якщо здійснять погрози Трампа. Іран відповів на лист США, але не буде вести прямі переговори з Вашингтоном.

Політика • 31 березня, 09:40 • 35773 перегляди

Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

Іран готовий до переговорів щодо ядерної угоди, якщо США змінять політику тиску. З моменту повернення Трампа США запровадили чотири раунди санкцій на продаж нафти Ірану.

Новини Світу • 23 березня, 16:50 • 123688 перегляди

Іран, рф і Китай обговорили ядерні питання: закликали припинити санкції після відмови Тегераном Трампу у переговорах

Китай, росія та Іран виступили за припинення санкцій під час ядерних переговорів у Пекіні, після відхилення Іраном заклику Трампа до перемовин. Три країни наголосили на важливості припинення санкцій.

Новини Світу • 14 березня, 10:00 • 11821 перегляди

Іран, росія та Китай обговорюють ядерні питання Тегерана у Пекіні

У Пекіні зібралися високопосадовці Ірану, рф і Китаю для обговорення ядерної програми Тегерана. Китай висловив сподівання, що зустріч сприятиме відновленню дипломатичних зусиль.

Новини Світу • 14 березня, 05:53 • 14270 перегляди

Ціни на нафту падають на тлі напруги через невизначеність з митами США

Ціни на нафту Brent та WTI знизились на 0,4-0,5% через торгові війни та збільшення видобутку ОПЕК+. США вивчають можливість послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору в обмін на припинення війни.

Економіка • 10 березня, 07:39 • 17667 перегляди

У столиці Лівану тисячі людей зібралися на похорон колишнього лідера "Хезболли"

На стадіоні Каміль Шамун у Бейруті відбулася масштабна церемонія поховання лідера Хезболли Хасана Насралли. У траурній процесії взяли участь понад 50 тисяч людей, включаючи високопоставлених представників Ірану.

Новини Світу • 23 лютого, 13:42 • 21318 перегляди

Верховний лідер Ірану закликав свій уряд відмовитися від будь-яких переговорів з США

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї закликав уряд відмовитися від будь-яких переговорів зі США. Хаменеї заявив, що США порушили попередню ядерну угоду, тому нові переговори "нерозумні та нечесні".

Новини Світу • 7 лютого, 15:33 • 25250 перегляди

Дані розвідки США розкривають нові деталі про ядерні плани Ірану - NYT

Американська розвідка виявила, що Іран вивчає можливість швидкого створення примітивної ядерної зброї. Країна має достатньо палива для 4-5 бомб, але поки не прийняла рішення про їх виробництво.

Політика • 4 лютого, 09:37 • 27837 перегляди

Новий глава МЗС Сирії попередив Іран про наслідки втручання в країну

Асаад Хасан аль-Шибані закликав Іран поважати суверенітет Сирії та не поширювати хаос. Це відповідь на заяви іранського лідера Алі Хаменеї щодо сирійської молоді.

Новини Світу • 25 грудня, 06:59 • 15013 перегляди

Релігійний лідер Ірану Хаменеї вимагає вбити Нетаньяху: ордеру МКС "недостатньо"

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду про арешт прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Він заявив, що потрібен не арешт, а смертний вирок.

Війна • 25 листопада, 14:39 • 22107 перегляди

США попередили Іран, що не зможуть стримати Ізраїль, якщо Тегеран знову нападе

США попередили Іран про неможливість стримати Ізраїль у випадку нового нападу. Іран погрожує "нищівною відповіддю" через атаки на свою територію, а США та Ізраїль посилюють військову присутність в регіоні.

Новини Світу • 3 листопада, 10:59 • 21135 перегляди

Верховний лідер Ірану пригрозив Ізраїлю та США "нищівною відповіддю"

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї виступив із погрозами на адресу Ізраїлю і США. У відеозверненні він пообіцяв відповісти на дії проти Ірану та його союзників, не уточнивши час і масштаб можливої атаки.

Новини Світу • 2 листопада, 13:02 • 22296 перегляди

Іран готує масштабний напад на Ізраїль з території Іраку до виборів у США

Іран планує атакувати Ізраїль з території Іраку, використовуючи безпілотники та балістичні ракети. Напад може відбутися до президентських виборів у США 5 листопада за участю іракських проіранських ополчень.

Новини Світу • 31 жовтня, 23:48 • 19565 перегляди

Іран заявив, що "використовуватиме всі доступні інструменти" для відповіді на атаку Ізраїлю

Іран заявив про використання "всіх доступних інструментів" у відповідь на атаку Ізраїлю на військові об'єкти. Характер відповіді залежатиме від оцінки ізраїльських дій, заявив речник МЗС Ірану.

Новини Світу • 28 жовтня, 12:01 • 14314 перегляди

Супутникові знімки показали наслідки ізраїльської атаки на дві секретні військові бази Ірану

Супутникові знімки виявили пошкодження на іранських військових базах Парчин та Ходжир після ізраїльської атаки. Об'єкти пов'язані з колишньою ядерною програмою та виробництвом балістичних ракет.

Новини Світу • 28 жовтня, 07:25 • 14307 перегляди

США запровадили нові персональні санкції через репресії в Ірані

США ввели санкції проти 12 осіб, пов'язаних з репресіями в Ірані, через два роки після смерті Магси Аміні. Санкції спрямовані на членів КВІР, співробітників в'язниць та осіб, відповідальних за операції за кордоном.

Новини Світу • 19 вересня, 04:20 • 16531 перегляди

Іран може атакувати Ізраїль, якщо переговори про припинення вогню в Газі провалять - Reuters

Іран погрожує атакувати Ізраїль за вбивство лідера ХАМАС, якщо переговори про припинення вогню в Газі зазнають невдачі. США та союзники намагаються переконати Іран послабити напруженість перед переговорами.

Новини Світу • 14 серпня, 06:43 • 19688 перегляди

Білий дім попереджає про загрозу атаки Ірану на Ізраїль найближчим часом

США направляють військові сили на Близький Схід через загрозу атаки Ірану на Ізраїль. Лідери західних країн висловили підтримку Ізраїлю та закликали Іран відступити від агресивних планів.

Новини Світу • 13 серпня, 06:23 • 24320 перегляди

Президент Ірану на зустрічі з шойгу пообіцяв відповісти Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАС

Президент Ірану заявив, що країна відповість Ізраїлю за вбивство голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. США попереджають про можливий напад Ірану на Ізраїль, а росія посилює співпрацю з Іраном.

Новини Світу • 6 серпня, 06:24 • 22080 перегляди

Іран запросив у росії ППО для підготовки до можливої війни з Ізраїлем: кремль вже почав поставки - NYT

Іран запросив у росії передові системи ППО, готуючись до можливої війни з Ізраїлем. кремль погодився і вже почав постачання сучасних радарів і засобів ППО, що підкреслює тісний союз між країнами.

Новини Світу • 6 серпня, 05:50 • 25358 перегляди

Блінкен передав Ірану та "Хезболлі" послання після вбивства лідерів ХАМАС - ЗМІ

Держсекретар США Блінкен попросив Катар передати повідомлення Ірану та Хезболлі, закликаючи не ескалувати ситуацію після вбивства лідерів ХАМАС. Катар погодився виступити посередником у цьому питанні.

Новини Світу • 1 серпня, 12:17 • 19292 перегляди

FT: США та Європа намагаються запобігти війні на Близькому Сході після вбивства лідера ХАМАСу

Європейські та американські дипломати ведуть термінові переговори на Близькому Сході після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Мета - запобігти подальшій ескалації та новій повномасштабній війні в регіоні.

Новини Світу • 1 серпня, 11:23 • 18609 перегляди

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію глави військового крила ХАМАС в Газі

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію Мухаммеда Дейфа, командира військового крила ХАМАС у Газі. Удар було завдано 13 липня 2024 року в районі Хан-Юніса, також було ліквідовано інших бойовиків.

Новини Світу • 1 серпня, 09:30 • 19485 перегляди

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС в Тегерані. Удар може бути завдано по військових об'єктах біля Тель-Авіва та Хайфи.

Війна • 31 липня, 22:20 • 115073 перегляди

Вбивство лідера ХАМАС Ханії у Тегерані посилило побоювання розширення конфлікту в Газі на Близький Схід - Reuters

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий в Ірані, що викликало загрози помсти Ізраїлю. Вбивство посилило занепокоєння щодо розширення конфлікту в Газі на Близький Схід.

Новини Світу • 31 липня, 15:25 • 25708 перегляди

США заявляють, що Іран просувається вперед у ключовому аспекті розробки ядерної бомби

Високопосадовці США заявили, що Іран досяг успіхів у розробці ядерної зброї після квітневої атаки на Ізраїль. Держсекретар Блінкен зазначив, що Іран може бути "в одному або двох тижнях від цього".

Новини Світу • 20 липня, 07:19 • 22448 перегляди