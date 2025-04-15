Іран заявив, що переговори зі США будуть зосереджені на ядерному досьє та скасуванні санкцій. Зустріч відбудеться 19 квітня, переговори будуть непрямими, Оман залишиться посередником.
У москві відбудуться експертні переговори між росією, Китаєм та Іраном щодо ядерної програми Ірану. Тристороння зустріч обговорить аспекти, пов'язані з ядерною проблемою.
Аятолла Алі Хаменеї наказав привести армію в стан підвищеної бойової готовності. Тегеран не хоче прямих переговорів щодо ядерної програми, але готовий до діалогу за посередництва Оману.
Радник верховного лідера Ірану заявив, що країна може розробити ядерну зброю для самозахисту, якщо США або їхні союзники здійснять напад. Це стане вимушеним кроком.
Аятола Алі Хаменеї заявив, що США отримають потужну відсіч, якщо здійснять погрози Трампа. Іран відповів на лист США, але не буде вести прямі переговори з Вашингтоном.
Іран готовий до переговорів щодо ядерної угоди, якщо США змінять політику тиску. З моменту повернення Трампа США запровадили чотири раунди санкцій на продаж нафти Ірану.
Китай, росія та Іран виступили за припинення санкцій під час ядерних переговорів у Пекіні, після відхилення Іраном заклику Трампа до перемовин. Три країни наголосили на важливості припинення санкцій.
У Пекіні зібралися високопосадовці Ірану, рф і Китаю для обговорення ядерної програми Тегерана. Китай висловив сподівання, що зустріч сприятиме відновленню дипломатичних зусиль.
Ціни на нафту Brent та WTI знизились на 0,4-0,5% через торгові війни та збільшення видобутку ОПЕК+. США вивчають можливість послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору в обмін на припинення війни.
На стадіоні Каміль Шамун у Бейруті відбулася масштабна церемонія поховання лідера Хезболли Хасана Насралли. У траурній процесії взяли участь понад 50 тисяч людей, включаючи високопоставлених представників Ірану.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї закликав уряд відмовитися від будь-яких переговорів зі США. Хаменеї заявив, що США порушили попередню ядерну угоду, тому нові переговори "нерозумні та нечесні".
Американська розвідка виявила, що Іран вивчає можливість швидкого створення примітивної ядерної зброї. Країна має достатньо палива для 4-5 бомб, але поки не прийняла рішення про їх виробництво.
Асаад Хасан аль-Шибані закликав Іран поважати суверенітет Сирії та не поширювати хаос. Це відповідь на заяви іранського лідера Алі Хаменеї щодо сирійської молоді.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду про арешт прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Він заявив, що потрібен не арешт, а смертний вирок.
США попередили Іран про неможливість стримати Ізраїль у випадку нового нападу. Іран погрожує "нищівною відповіддю" через атаки на свою територію, а США та Ізраїль посилюють військову присутність в регіоні.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї виступив із погрозами на адресу Ізраїлю і США. У відеозверненні він пообіцяв відповісти на дії проти Ірану та його союзників, не уточнивши час і масштаб можливої атаки.
Іран планує атакувати Ізраїль з території Іраку, використовуючи безпілотники та балістичні ракети. Напад може відбутися до президентських виборів у США 5 листопада за участю іракських проіранських ополчень.
Іран заявив про використання "всіх доступних інструментів" у відповідь на атаку Ізраїлю на військові об'єкти. Характер відповіді залежатиме від оцінки ізраїльських дій, заявив речник МЗС Ірану.
Супутникові знімки виявили пошкодження на іранських військових базах Парчин та Ходжир після ізраїльської атаки. Об'єкти пов'язані з колишньою ядерною програмою та виробництвом балістичних ракет.
США ввели санкції проти 12 осіб, пов'язаних з репресіями в Ірані, через два роки після смерті Магси Аміні. Санкції спрямовані на членів КВІР, співробітників в'язниць та осіб, відповідальних за операції за кордоном.
Іран погрожує атакувати Ізраїль за вбивство лідера ХАМАС, якщо переговори про припинення вогню в Газі зазнають невдачі. США та союзники намагаються переконати Іран послабити напруженість перед переговорами.
США направляють військові сили на Близький Схід через загрозу атаки Ірану на Ізраїль. Лідери західних країн висловили підтримку Ізраїлю та закликали Іран відступити від агресивних планів.
Президент Ірану заявив, що країна відповість Ізраїлю за вбивство голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. США попереджають про можливий напад Ірану на Ізраїль, а росія посилює співпрацю з Іраном.
Іран запросив у росії передові системи ППО, готуючись до можливої війни з Ізраїлем. кремль погодився і вже почав постачання сучасних радарів і засобів ППО, що підкреслює тісний союз між країнами.
Держсекретар США Блінкен попросив Катар передати повідомлення Ірану та Хезболлі, закликаючи не ескалувати ситуацію після вбивства лідерів ХАМАС. Катар погодився виступити посередником у цьому питанні.
Європейські та американські дипломати ведуть термінові переговори на Близькому Сході після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Мета - запобігти подальшій ескалації та новій повномасштабній війні в регіоні.
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію Мухаммеда Дейфа, командира військового крила ХАМАС у Газі. Удар було завдано 13 липня 2024 року в районі Хан-Юніса, також було ліквідовано інших бойовиків.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС в Тегерані. Удар може бути завдано по військових об'єктах біля Тель-Авіва та Хайфи.
Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий в Ірані, що викликало загрози помсти Ізраїлю. Вбивство посилило занепокоєння щодо розширення конфлікту в Газі на Близький Схід.
Високопосадовці США заявили, що Іран досяг успіхів у розробці ядерної зброї після квітневої атаки на Ізраїль. Держсекретар Блінкен зазначив, що Іран може бути "в одному або двох тижнях від цього".