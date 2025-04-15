Алі Хаменеї

Іран запросив у росії ППО для підготовки до можливої війни з Ізраїлем: кремль вже почав поставки - NYT

Іран запросив у росії передові системи ППО, готуючись до можливої війни з Ізраїлем. кремль погодився і вже почав постачання сучасних радарів і засобів ППО, що підкреслює тісний союз між країнами.