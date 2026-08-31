Верховний лідер Ірану закликав мусульманські країни об'єднатися проти США та Ізраїлю
Київ • УНН
Аятола Моджтаба Хаменеї закликав мусульманських лідерів протистояти США та Ізраїлю. На Близькому Сході сталися нові інциденти.
Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї закликав мусульманські країни до єдності проти США та Ізраїлю, яких назвав ворогами ісламського світу. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на іранське агентство IRNA, пише УНН.
Деталі
У листі до релігійних лідерів, які брали участь у конференції в Тегерані, Хаменеї закликав мусульманських правителів "знати свого справжнього ворога, зрозуміти його плани та протистояти йому".
Заява пролунала через 6 місяців після ударів США та Ізраїлю по Ірану. За даними AP, відтоді Хаменеї не з'являвся на публіці.
На Близькому Сході зафіксували нові інциденти
Тим часом ізраїльська служба безпеки "Шин Бет" повідомила про термінову евакуацію старшого сина прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Яїра зі США через "значну загрозу". Деталей служба не розкрила.
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