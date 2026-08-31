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Верховний лідер Ірану закликав мусульманські країни об'єднатися проти США та Ізраїлю

Київ • УНН

 • 5026 перегляди

Аятола Моджтаба Хаменеї закликав мусульманських лідерів протистояти США та Ізраїлю. На Близькому Сході сталися нові інциденти.

Верховний лідер Ірану закликав мусульманські країни об'єднатися проти США та Ізраїлю

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї закликав мусульманські країни до єдності проти США та Ізраїлю, яких назвав ворогами ісламського світу. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на іранське агентство IRNA, пише УНН.

Деталі

У листі до релігійних лідерів, які брали участь у конференції в Тегерані, Хаменеї закликав мусульманських правителів "знати свого справжнього ворога, зрозуміти його плани та протистояти йому".

Заява пролунала через 6 місяців після ударів США та Ізраїлю по Ірану. За даними AP, відтоді Хаменеї не з'являвся на публіці.

На Близькому Сході зафіксували нові інциденти

Тим часом ізраїльська служба безпеки "Шин Бет" повідомила про термінову евакуацію старшого сина прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Яїра зі США через "значну загрозу". Деталей служба не розкрила.

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В Ормузькій протоці невідомий снаряд влучив у танкер поблизу узбережжя Оману. Судно продовжило рух, інформації про постраждалих або шкоду довкіллю не надходило.

Крім того, NBC повідомив про напад ізраїльських поселенців на свою знімальну групу на Західному березі річки Йордан. Журналістам та палестинці, у якої вони брали інтерв'ю, надали медичну допомогу. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу окремо засудив хвилю насильства з боку поселенців.

Боротьба за владу в Ірані може визначити, коли завершиться війна зі США - CNN30.08.26, 10:31 • 5056 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Евакуація
Сутички
Алі Хаменеї
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Тегеран
Оман
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки