Верховный лидер Ирана призвал мусульманские страны объединиться против США и Израиля
Киев • УНН
Аятолла Моджтаба Хаменеи призвал мусульманских лидеров противостоять США и Израилю. На Ближнем Востоке произошли новые инциденты.
Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи призвал мусульманские страны к единству против США и Израиля, которых назвал врагами исламского мира. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранское агентство IRNA, пишет УНН.
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В письме к религиозным лидерам, которые участвовали в конференции в Тегеране, Хаменеи призвал мусульманских правителей «знать своего настоящего врага, понять его планы и противостоять ему».
Заявление прозвучало через 6 месяцев после ударов США и Израиля по Ирану. По данным AP, с тех пор Хаменеи не появлялся на публике.
На Ближнем Востоке зафиксировали новые инциденты
Тем временем израильская служба безопасности «Шин-Бет» сообщила о срочной эвакуации старшего сына премьер-министра Биньямина Нетаньяху Яира из США из-за «значительной угрозы». Деталей служба не раскрыла.
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Кроме того, NBC сообщил о нападении израильских поселенцев на свою съемочную группу на Западном берегу реки Иордан. Журналистам и палестинке, у которой они брали интервью, оказали медицинскую помощь. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдельно осудил волну насилия со стороны поселенцев.
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