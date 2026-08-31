Верховный лидер Ирана призвал мусульманские страны объединиться против США и Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи призвал мусульманские страны к единству против США и Израиля, которых назвал врагами исламского мира. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранское агентство IRNA, пишет УНН.

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В письме к религиозным лидерам, которые участвовали в конференции в Тегеране, Хаменеи призвал мусульманских правителей «знать своего настоящего врага, понять его планы и противостоять ему».

Заявление прозвучало через 6 месяцев после ударов США и Израиля по Ирану. По данным AP, с тех пор Хаменеи не появлялся на публике.

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Тем временем израильская служба безопасности «Шин-Бет» сообщила о срочной эвакуации старшего сына премьер-министра Биньямина Нетаньяху Яира из США из-за «значительной угрозы». Деталей служба не раскрыла.

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В Ормузском проливе неизвестный снаряд попал в танкер у побережья Омана. Судно продолжило движение, информации о пострадавших или ущербе окружающей среде не поступало.

Кроме того, NBC сообщил о нападении израильских поселенцев на свою съемочную группу на Западном берегу реки Иордан. Журналистам и палестинке, у которой они брали интервью, оказали медицинскую помощь. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдельно осудил волну насилия со стороны поселенцев.

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