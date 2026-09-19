Сценарий повторяется: защита врача Odrex вновь заявила отвод судье

По делу о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что могло привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана, вновь заявили отвод председательствующему судье Виктору Чаплицкому, пишет УНН.

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Суд рассмотрел заявление и отказал в его удовлетворении. Вместе с тем продолжить рассмотрение дела в этот день так и не удалось. Выяснилось, что сам Русаков на заседание не явился, поэтому к дальнейшему исследованию доказательств суд не перешёл. Следующее судебное заседание назначено на 21 сентября.

Защита Русакова уже не впервые пытается изменить ход судебного разбирательства с помощью процессуальных механизмов. Несколько заседаний назад адвокаты также заявляли отвод председательствующему судье Виктору Чаплицкому и ходатайствовали об изменении подсудности.

Суд отреагировал на систематические переносы заседаний со стороны защиты Русакова. После того как 10 и 11 сентября адвокаты обвиняемого в очередной раз ходатайствовали об отложении слушаний из-за участия в других судебных процессах, судья признал причины их неявки неуважительными и сообщил об этом Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. Отметим, что с начала судебного процесса более десятка заседаний были отложены по ходатайствам стороны защиты.

Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?

Как ранее объяснял УНН судья Высшего административного суда Украины в отставке Александр Ситников, если действия адвокатов систематически приводят к затягиванию процесса, судья не может просто фиксировать очередные переносы — он должен на них реагировать, поскольку сам отвечает за соблюдение разумных сроков рассмотрения дела.

Очередное отложение допроса независимого медицинского эксперта делает возможные процессуальные манёвры особенно показательными. В мае, когда эксперт уже прибыл в суд, защита инициировала изменение подсудности. Теперь, когда дело во второй раз подошло к заслушиванию ключевой медицинской части доказательств, адвокаты засыпают судью ходатайствами.

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На этом фоне всё более острым становится вопрос сроков давности. По делу о медицинской халатности врачей Odrex они истекают осенью 2027 года. Если к тому времени суд не вынесет окончательного решения, врачи могут избежать уголовной ответственности, даже если доказательства будут свидетельствовать об их вине. Именно поэтому каждое новое ходатайство сокращает время, остающееся для завершения рассмотрения дела.

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