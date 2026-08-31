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The Economist
Financial Times

Пять человек обратились в Минздрав с жалобами на частную клинику Odrex

Киев • УНН

 • 10338 просмотра

Пять граждан обратились в Минздрав с жалобами на деятельность частной клиники Odrex за последние четыре года. В связи с этими обращениями регулятор провел внеплановые проверки юридических лиц, связанных с брендом, а одной из них полностью прекратили действие лицензии на медицинскую практику.

Пять человек обратились в Минздрав с жалобами на частную клинику Odrex

За последние четыре года пять граждан обратились в Министерство здравоохранения с жалобами на деятельность частной клиники Odrex. Параллельно деятельность юридических лиц, связанных с брендом, становилась предметом внеплановых проверок Минздрава из-за вопросов к качеству оказания медицинской помощи. А после последнего обращения — жалобы вдовы умершего пациента Игоря Мелая — Министерство поручило Одесской ОВА провести клинико-экспертную оценку его лечения в "Медицинском доме "Одрекс"", пишет УНН.

Редакция УНН обратилась с запросом в Министерство здравоохранения после того, как вдова умершего пациента Odrex Игоря Мелая подала жалобу по поводу обстоятельств лечения её мужа. 

В ответ на запрос редакции Минздрав сообщил, что обращение в Министерство по поводу деятельности Odrex не было единичным.

"По информации СЭД, в течение указанного периода по поводу деятельности клиники Odrex в Минздрав обратились 5 граждан", — говорится в ответе Министерства.

Претензии к качеству лечения в Odrex, которые в последние годы публично озвучивают родственники умерших и бывшие пациенты, не ограничиваются только медийным пространством — обращения по поводу деятельности клиники поступали и непосредственно в профильный государственный орган.

"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex21.11.25, 13:38 • 102794 просмотра

Odrex, уголовные дела и смерти пациентов

Название клиники Odrex часто фигурирует в резонансных историях, связанных со смертями пациентов и претензиями их родственников к качеству лечения.

В частности, в Одессе продолжается судебное рассмотрение уголовного дела в отношении врачей клиники Виталия Русакова и Марины Белоцерковской по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана. Медиков обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

По версии следствия, после операции в клинике Odrex бизнесмену Аднану Кивану могли не назначить необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. Судебно-медицинская экспертиза указывает, что это могло привести к развитию сепсиса и смерти пациента. Обвиняемые вину не признают.

В настоящее время суд перешёл к исследованию доказательств: медицинской документации, заключений экспертиз, клинических протоколов и других материалов дела. Следующее заседание запланировано на 3 сентября 2026 года. 

Евгений Царенко

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